Бывший вице-премьер Крыма Нахлупин пожаловался в СИЗО на проблемы с сердцем и давление

У бывшего вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина, который находится под арестом в СИЗО «Лефортово» в Москве, ухудшилось состояние здоровья.

Напомним, чиновника подозревают в получении взятки (ст. 290 УК РФ), ему грозит до 12 лет лишения свободы. Басманный суд Москвы арестовал его до 16 марта.

- У Виталия Германовича со здоровьем большие проблемы. Стенокардия, гипертония, все очень серьезно. Узкопрофильных врачей-специалистов в «Лефортово» нет. Есть только терапевт, невролог, стоматолог. Поэтому сейчас добиваемся разрешения от следователя на посещение врачом-кардиологом, - сообщила адвокат Нахлупина Ольга Лукманова "Комсомольской правде - Крым".

Также она добавила, что бывшего-вице-премьера содержат в двухместной камере.

Напомним, 12 декабря постановление Басманного районного суда по аресту счета жены Нахлупина признали незаконным. На счету жены вице-премьера РК находится 14 миллионов рублей.

Самого Виталия Нахлупина оставили под стражей до 16 марта 2019 года. Адвокат намерена подавать апелляцию на решение суда. Также продлен срок ареста бывшего исполняющего обязанности замминистра транспорта Крыма Валентина Дукорского. Следователь аргументировал арест тем, что на свободе фигуранты уголовного дела попытаются скрыться.

Виталий Нахлупин был задержан 17 октября в Москве и заключен под стражу. В тот же день арестовали предполагаемых подельников - бывшего и.о. замминистра транспорта Крыма Валентина Дукорского и бывшего первого зампреда комитета конкурентной политики Ярослава Сливку.

Одновременно с задержанием Нахлупина Федеральная служба безопасности провела обыски в ведомствах, сферы которых курировал чиновник - службе автомобильных дорог Крыма, в комитете дорожного хозяйства и конкурентной политики, в офисе Крымской железной дороги, в «Крымэнерго» и «Крымгазсети».

Нахлупин начал работать в правительстве Крыма с января 2016 года. Он курировал реализацию федеральной целевой программы. Он занял эту должность после Олега Казурина, которого осудили на 11,5 лет колонии за взятки.

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