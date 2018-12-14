Елочные базары 2018 в Крыму и Севастополе: где купить елку на Новый год

Колючее, оставляющее липкую смолу на руках, деревце наполняет дом и сердца предвкушением чуда и праздника.

Новый год пахнет хвоей и мандаринами! И если цитрусовые можно купить практически в любом мало-мальском уважающем себя магазине, то елки и сосны - товар особый, деликатный. Настоящую хвойную красавицу можно встретить на елочных базарах, которые начинают работать с середины декабря.

И так, где же можно купить елку:

СИМФЕРОПОЛЬ

1.Бульвар Ленина, 2

2. Евпаторийское шоссе

3. улица 60 лет Октября, 18-а

4. ул. 60 лет Октября, 22 (в районе магазина «Фуршет»)

5. ул. Пушкина/ул. Самокиша (Семинарский сквер)

6. ул. Киевская (у жилого дома № 123)

7.ул. Кечкеметская,69/ ул. Куйбышева, 155

8.ул. Кечкеметская, 99

9. ул. 60 лет Октября, 25 (район магазина «Ассорти»)

10. ул. Г.Сталинграда (у дома №33)

11. ул. Ракетная,17

12. ул. М.Жукова,15

13. пр. Победы (за остановкой «Бородина»)

14. ул. Тепличная/ул. Бородина, 22 (напротив фирмы «Атмосфера»

15.пр. Победы (за остановкой «Коллективные сады»)

16. пр. Победы, 61

17. пр. Победы, 56

18. ул. Лермонтова (у жилого дома № 16)

19. ул. Киевская (между жилым домом № 77 и подземным переходом)

20. пр. Кирова, 51

21. ул. Киевская , 24

22. ул. Беспалова ( в районе жилого дома №49-б)

23. ул. Гурзуфская, 3/1

24. ул. Крылова/ул. Турецкая, 32

25. ул. Севастопольская, 47( у подземного перехода)

26. ул. Севастопольская, 70-а/2

27. ул. Севастопольская (район жилого дома №29)

28. ул. Севастопольская, 22/ул. Самокиша

СЕВАСТОПОЛЬ

1.5-й км Балаклавского шоссе (конечная остановка электротранспорта)

2.ул. Силаева (площадка возле «Славянского базара»), в районе дома № 92

3. пр-т Генерала Острякова, в районе дома № 178

4. ул. Катерная, в районе дома № 35

5. ул. Хрусталева, № 31 (в районе магазина «Юность»)

6. пр-т Победы, в районе дома № 34

7. ул. Богданова (у рынка «Зевс»)

8. ул. Героев Севастополя, в районе остановки «Памятник матросу Кошке»

9. Северная сторона, у кинотеатра «Моряк»

10. Лабораторное шоссе (район новой металлобазы)

11. ул. 2-й Обороны (за остановкой «Сады»)

12. Радиогорка, ул. Громова, в районе торгового комплекса

13 ул. Горпищенко, в районе дома № 116 (возле магазина)

14. ул. Вакуленчука (ТЦ «Муссон»)

15. ул. Алесандра Маринеско, в районе дома № 25

16. ул. Александра Косарева, в районе дома № 2

17.6. пр-т Героев Сталинграда, в районе дома № 60

18.ул. Бориса Михайлова, в районе дома № 11

19. ул. Астана Кесаева (район Гагаринского РОВД)

20.пл. 50-летия СССР,

21. ул. Б. Казачья, в районе дома № 8

22. ул. Отрадная (на углу между СТ «Сокол» и ООО «Виджио»)

23. ул. Правды, в районе дома № 38

24.. Бухта Казачья, в районе ЖБИ

25. Фиолентовское шоссе, в районе остановки «Автобат»

26. ул. Невская, в районе дома № 5

27. г. Инкерман, ул. Менжинского, площадка у магазина «Юбилейный»

КЕРЧЬ

ФЕОДОСИЯ

ЕВПАТОРИЯ

1.проспект Победы: в районе вареничной «Победа»

возле аптеки «Виста»

дом 36, в районе магазина «ПУД

д.40

д.48, возле магазина «Мастер»

д.54

д.59, в районе магазина «Универсам»

д.76 (площадка у ЗАО «Волна»)

между домами №18 и №20

у центрального входа в гормолзавод

2. улица 60 лет Октября, в районе магазина «Милый»

3. ул. 9 Мая – ул. Конституции

4. ул. Демышева, в районе магазина «ПУД»

5. ул. Дмитрия Ульянова, в районе женской консультации

д.1-в, в районе магазина «Фуршет – 2»

д.21, возле магазина «Крымчанка»

д.52-а

6. ул. Интернациональная – пр. Победы (возле гормолокозавода)

7. ул. Интернациональная, в районе магазина «ПУД»

8. ул. Интернациональная, д.144

9. ул. Короленко – улица Белогубца

10. ул. Некрасова, в районе д. №92

между д. №86 и №92

11. ул. Перекопская, в районе д. №11

12. ул. Товарная – ул. 2-ой Гвардейской Армии

д.20, в районе межрайбазы

13. ул. Токарева – ул. Интернациональная (возле магазина)

14. ул. Интернациональная, в районе остановки супермаркета «Фреш», с левой стороны

в районе остановки супермаркета «Фреш», с правой стороны

у входа в колхозный рынок

31.ул. Фрунзе - улица Некрасова