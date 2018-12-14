Елочные базары 2018 в Крыму и Севастополе: где купить елку на Новый год
Колючее, оставляющее липкую смолу на руках, деревце наполняет дом и сердца предвкушением чуда и праздника.
Новый год пахнет хвоей и мандаринами! И если цитрусовые можно купить практически в любом мало-мальском уважающем себя магазине, то елки и сосны - товар особый, деликатный. Настоящую хвойную красавицу можно встретить на елочных базарах, которые начинают работать с середины декабря.
И так, где же можно купить елку:
СИМФЕРОПОЛЬ
1.Бульвар Ленина, 2
2. Евпаторийское шоссе
3. улица 60 лет Октября, 18-а
4. ул. 60 лет Октября, 22 (в районе магазина «Фуршет»)
5. ул. Пушкина/ул. Самокиша (Семинарский сквер)
6. ул. Киевская (у жилого дома № 123)
7.ул. Кечкеметская,69/ ул. Куйбышева, 155
8.ул. Кечкеметская, 99
9. ул. 60 лет Октября, 25 (район магазина «Ассорти»)
10. ул. Г.Сталинграда (у дома №33)
11. ул. Ракетная,17
12. ул. М.Жукова,15
13. пр. Победы (за остановкой «Бородина»)
14. ул. Тепличная/ул. Бородина, 22 (напротив фирмы «Атмосфера»
15.пр. Победы (за остановкой «Коллективные сады»)
16. пр. Победы, 61
17. пр. Победы, 56
18. ул. Лермонтова (у жилого дома № 16)
19. ул. Киевская (между жилым домом № 77 и подземным переходом)
20. пр. Кирова, 51
21. ул. Киевская , 24
22. ул. Беспалова ( в районе жилого дома №49-б)
23. ул. Гурзуфская, 3/1
24. ул. Крылова/ул. Турецкая, 32
25. ул. Севастопольская, 47( у подземного перехода)
26. ул. Севастопольская, 70-а/2
27. ул. Севастопольская (район жилого дома №29)
28. ул. Севастопольская, 22/ул. Самокиша
СЕВАСТОПОЛЬ
1.5-й км Балаклавского шоссе (конечная остановка электротранспорта)
2.ул. Силаева (площадка возле «Славянского базара»), в районе дома № 92
3. пр-т Генерала Острякова, в районе дома № 178
4. ул. Катерная, в районе дома № 35
5. ул. Хрусталева, № 31 (в районе магазина «Юность»)
6. пр-т Победы, в районе дома № 34
7. ул. Богданова (у рынка «Зевс»)
8. ул. Героев Севастополя, в районе остановки «Памятник матросу Кошке»
9. Северная сторона, у кинотеатра «Моряк»
10. Лабораторное шоссе (район новой металлобазы)
11. ул. 2-й Обороны (за остановкой «Сады»)
12. Радиогорка, ул. Громова, в районе торгового комплекса
13 ул. Горпищенко, в районе дома № 116 (возле магазина)
14. ул. Вакуленчука (ТЦ «Муссон»)
15. ул. Алесандра Маринеско, в районе дома № 25
16. ул. Александра Косарева, в районе дома № 2
17.6. пр-т Героев Сталинграда, в районе дома № 60
18.ул. Бориса Михайлова, в районе дома № 11
19. ул. Астана Кесаева (район Гагаринского РОВД)
20.пл. 50-летия СССР,
21. ул. Б. Казачья, в районе дома № 8
22. ул. Отрадная (на углу между СТ «Сокол» и ООО «Виджио»)
23. ул. Правды, в районе дома № 38
24.. Бухта Казачья, в районе ЖБИ
25. Фиолентовское шоссе, в районе остановки «Автобат»
26. ул. Невская, в районе дома № 5
27. г. Инкерман, ул. Менжинского, площадка у магазина «Юбилейный»
КЕРЧЬ
ФЕОДОСИЯ
ЕВПАТОРИЯ
1.проспект Победы: в районе вареничной «Победа»
возле аптеки «Виста»
дом 36, в районе магазина «ПУД
д.40
д.48, возле магазина «Мастер»
д.54
д.59, в районе магазина «Универсам»
д.76 (площадка у ЗАО «Волна»)
между домами №18 и №20
у центрального входа в гормолзавод
2. улица 60 лет Октября, в районе магазина «Милый»
3. ул. 9 Мая – ул. Конституции
4. ул. Демышева, в районе магазина «ПУД»
5. ул. Дмитрия Ульянова, в районе женской консультации
д.1-в, в районе магазина «Фуршет – 2»
д.21, возле магазина «Крымчанка»
д.52-а
6. ул. Интернациональная – пр. Победы (возле гормолокозавода)
7. ул. Интернациональная, в районе магазина «ПУД»
8. ул. Интернациональная, д.144
9. ул. Короленко – улица Белогубца
10. ул. Некрасова, в районе д. №92
между д. №86 и №92
11. ул. Перекопская, в районе д. №11
12. ул. Товарная – ул. 2-ой Гвардейской Армии
д.20, в районе межрайбазы
13. ул. Токарева – ул. Интернациональная (возле магазина)
14. ул. Интернациональная, в районе остановки супермаркета «Фреш», с левой стороны
в районе остановки супермаркета «Фреш», с правой стороны
у входа в колхозный рынок
31.ул. Фрунзе - улица Некрасова