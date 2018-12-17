"Ноги болели, но приходилось терпеть": Марафонец пробежал 190 километров вдоль трассы "Таврида"

Марафонец Алексей Рудевич успешно финишировал на транспортной развязке в Симферополе. Он пробежал 190 километров по трассе «Таврида».

Напомним, стартовал Алексей Рудевич утром в воскресенье, 16 декабря, из Керчи.

Он рассказал, что это был самый длинный марафон в его жизни.

Алексей Рудевич финишировал около Симферополя.Марафонец Алексей Рудевич финишировал на развязке под Симферополем. Видео: пресс-служба "ВАД"

В первый день у Алексея были остановки через каждые 25 километров. Там он ел, делал самомассаж и отдыхал.

- У меня жилет, в котором я держу две бутылки. В одну из них я наливал обычную воду, а во вторую - колу. Этот напиток помогает хорошо, но "перегорает" быстро, пил ее на многих забегах уже. Еще у меня были энергетические гели с высоким процентом углегодов и микроэлементов. Также покупал протеиновые батончики для восстановления разбитых мышц, бананы, финики, - дополнил марафонец.

Рудевич отметил, что самым тяжелым был второй день спортивного забега:

Марафонец Алексей Рудевич на развязке у Белогорска.Алексей Рудевич за два дня пробежал 190 километров. Видео: пресс-служба "ВАД"

- После первого дня у меня были уже просто разбитые ноги от дистанции. На следующий день они болели, но приходилось терпеть. Слава Богу, я не порвал связки, и никаких травм у нет. Для меня это знакомое состояние, когда ноги болят от бега.

В первый день Алексей пробежал около 120 километров, оставался на ночевке в Старом Крыму.

Как родилась идея пробежать марафон в Крыму

Алексей Рудевич Родом из Иркутска, в настоящее время живет в Москве. Идея пробежать марафон по главной крымской дороге родилась у спортсмена весной этого года, когда он работал в музее-заповеднике "Херсонес Таврический".

- Тогда я впервые в жизни побывал в Крыму, узнал об истории полуострова. Поэтому в этот раз захотелось сделать именно крымский забег, через всю республику. Я думал о разных маршрутах, а потом узнал, что скоро открывают трассу "Таврида". В итоге моя идея понравилась, ее одобрили. После этого мы начали готовиться, даже меньше, чем за месяц до старта, - добавил Рудевич.

Бегун рассказал, что у него уже была подготовка для забега на такие дистанции, ведь этой осенью он уже бежал московский марафон.

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