Глава Крыма: Руководство Украины пытается дестабилизировать ситуацию в регионе

Глава Крыма Сергей Аксенов подвел итоги работы антитеррористической комиссии республики. Обстановку по противодействию терроризму назвал "сложной и динамичной".

- Террористических актов не допущено, - отмечает Сергей Аксенов. - Главной угрозой остаются попытки руководства Украины дестабилизировать ситуацию в регионе.

Глава региона считает, что сохраняется тенденция нарастания террористических угроз как со стороны незалежной, так и со стороны международных террористических организаций.

По мнению Сергея Аксенова, в диверсиях и террактах могут быть задействованы сотрудники украинских спецслужб, в том числе, выходцы из Крыма, которые состоят в так называемом добровольческом батальоне имени Номана Челебиджихана, а также члены международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир» (запрещена в России).

Мало того: опасность может исходить и от тех жителей Крыма, которые получили боевой опыт в составе международных террористических групп. Нельзя забывать и опасности исходящей от функционеров и сторонников радикальных исламистских организаций, идеологий и учений.

Глава Республики Крым напомнил о провокации с участием кораблей ВМС Украины: рано утром 25 ноября два военных катера «Никополь» и «Бердянск» и буксир «Яны Капу» под жовто-блакитным флагом нарушили госграницу Россию. зашли в территориальные воды РФ в районе Керченского пролива, оставив без внимания требования российских пограничников остановиться. Сотрудники пограничного управления были вынуждены применить оружие, чтобы задержать нарушителей. По сообщению ФСБ, военные незалежной пошли на провокацию в Керченском проливе по прямому указанию Киева.

Если их признают виновными, то моряки отправятся в тюрьму на срок до шести лет. Сейчас же все 24 гражданина Украины, которые находились на борту военных кораблей, по решению суда взяты под арест и отправлены в столичное СИЗО "Матросская тишина".

Украина пытается убедить международное сообщество, что задержанные моряки - военнопленные. В ФСБ неоднократно подчеркивали: ни о каком плене не может быть и речи, 24 члена экипажа катеров и буксира ВМСУ - обычные преступники, которые нарушили одну из статей уголовного кодекса РФ.

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