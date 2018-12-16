2018-12-18T12:25:14+03:00
Общество

Марафонец пробежит 190 километров из Керчи до Симферополя по строящейся трассе "Таврида"

Бегун стартовал рано утром 16 декабря [фото, видео]
Анастасия ЖУКОВА
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Алексей Рудевич пробежит 190 километров за два дня. Фото: пресс-служба АО "ВАД"Алексей Рудевич пробежит 190 километров за два дня. Фото: пресс-служба АО "ВАД"
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Марафонец Алексей Рудевич пробежит 190 километров по строящейся трассе "Таврида". Спортсмен стартовал в воскресенье из Керчи, финишировать планирует в понедельник в Симферополе.

Марафонец стартовал в 7 утра из Керчи. Фото: пресс-служба АО "ВАД"

Марафонец стартовал в 7 утра из Керчи. Фото: пресс-служба АО "ВАД"

- Стартовал Алексей сегодня в семь утра из Керчи, планирует пробежать 100-120 километров в первый день, потом ночевка в районе Феодосии или Старого Крыма, - рассказал "Комсомольской правде - Крым" пресс-секретарь строительного управления АО "ВАД" в Крыму Григорий Назаров. - Затем будет ультрамарафон - и финиш в районе Симферополя, на четвертом-пятом этапах трассы "Таврида".

Алексей Рудевич Родом из Иркутска, в настоящее время живет в Москве. Идея пробежать марафон по главной крымской дороге родилась у спортсмена весной этого года.

Марафонец на трассе "Таврида" в Крыму.Марафонец Андрей Рудевич пробежит 190 километров по строящейся трассе "Таврида". Он стартовал рано утром 16 декабря. Видео: пресс-служба "ВАД"

Бежать марафонец будет по первой очереди трассы, которая находится на завершающей стадии строительства.

В первый день планируется пробежать 100-120 километров. Фото: пресс-служба АО "ВАД"

В первый день планируется пробежать 100-120 километров. Фото: пресс-служба АО "ВАД"

СПРАВКА КП

Трасса "Таврида" строится в рамках федеральной целевой программы, она соединит Керчь и Севастополь. В ближайшее время планируется запустить рабочее движение по двум полосам на участке Керчь - Симферополь (190 километров).

ТТХ:

Длина - более 250 километров

4 полосы для движения

18 транспортных развязок

123 искусственных соооружения

Пропуская способность - 40 тысяч единиц транспорта в сутки

Время движения - менее трех часов от Керчи до Севастополя.

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