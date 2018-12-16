2018-12-16T11:22:51+03:00
Общество

Марафонец пробежит 190 километров из Керчи до Симферополя по строящейся трассе "Таврида"

Бегун стартовал рано утром 16 декабря [фото, видео]
Анастасия ЖУКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments5
Алексей Рудевич пробежит 190 километров за два дня. Фото: пресс-служба АО "ВАД"Алексей Рудевич пробежит 190 километров за два дня. Фото: пресс-служба АО "ВАД"
Изменить размер текста:

Марафонец Алексей Рудевич пробежит 190 километров по строящейся трассе "Таврида". Спортсмен стартовал в воскресенье из Керчи, финишировать планирует в понедельник в Симферополе.

Марафонец стартовал в 7 утра из Керчи. Фото: пресс-служба АО "ВАД"

Марафонец стартовал в 7 утра из Керчи. Фото: пресс-служба АО "ВАД"

- Стартовал Алексей сегодня в семь утра из Керчи, планирует пробежать 100-120 километров в первый день, потом ночевка в районе Феодосии или Старого Крыма, - рассказал "Комсомольской правде - Крым" пресс-секретарь строительного управления АО "ВАД" в Крыму Григорий Назаров. - Затем будет ультрамарафон - и финиш в районе Симферополя, на четвертом-пятом этапах трассы "Таврида".

Алексей Рудевич Родом из Иркутска, в настоящее время живет в Москве. Идея пробежать марафон по главной крымской дороге родилась у спортсмена весной этого года.

Марафонец на трассе "Таврида" в Крыму.Марафонец Андрей Рудевич пробежит 190 километров по строящейся трассе "Таврида". Он стартовал рано утром 16 декабря. Видео: пресс-служба "ВАД"

Бежать марафонец будет по первой очереди трассы, которая находится на завершающей стадии строительства.

В первый день планируется пробежать 100-120 километров. Фото: пресс-служба АО "ВАД"

В первый день планируется пробежать 100-120 километров. Фото: пресс-служба АО "ВАД"

СПРАВКА КП

Трасса "Таврида" строится в рамках федеральной целевой программы, она соединит Керчь и Севастополь. В ближайшее время планируется запустить рабочее движение по двум полосам на участке Керчь - Симферополь (190 километров).

ТТХ:

Длина - более 250 километров

4 полосы для движения

18 транспортных развязок

123 искусственных соооружения

Пропуская способность - 40 тысяч единиц транспорта в сутки

Время движения - менее трех часов от Керчи до Севастополя.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
История возвращения: Приамурье стало родным домом для русской семьи из Киргизии
От теплых зим и разнообразных фруктов семья Ермолицких уехала в самый романтический регион России - Дальний Восток - почти 1,5 года назад по программе переселения соотечественников
Новости 24
В Евпатории ночью загорелась квартира
На развитие сельхозтерриторий в Крыму в 2018 году потратили 20 миллионов рублей
В Фонд защиты вкладчиков Крыма перечислили 555 миллионов рублей
В Крыму заработали более 250 елочных базаров
В Симферополе предложили оборудовать спортивный центр для инвалидов
Драка и удушение: В Армянске ссора на лестнице закончилась убийством
Севастопольский водитель автобуса удерживал в салоне 11-летнего пассажира-льготника
В Крыму горел табачный склад и жилой дом
Фрегат «Адмирал Григорович» и ракетные комплексы «Бал» провели учебный бой
В Крыму восстанавливают энергоснабжение содового завода после пожара
В Симферополе иномарка снесла забор и чуть не влетела в ломбард
Погода в Крыму на 15 декабря: туманы, дожди и тепло до +7
Наталья Маленко хочет внести коррективы в генплан Симферополя
Крымские управляющие компании заплатили 4 миллиона рублей штрафов в 2018 году
В Крыму отчим сядет на 12 лет за попытку надругаться над падчерицей
В Крымском федеральном университете выставят останки древних животных, найденных в пещере под "Тавридой"
Власти Симферополя придумали, как решить проблему вывоза мусора в городе
Улицу Козлова в Симферополе отремонтировали на 97%
Определены два главных кандидата на пост главы администрации Симферополя
В Симферополе до конца 2019 года на маршруты выйдет 150 троллейбусов
Восемь сел в Красногвардейском районе остались без света
На должность главы администрации Симферополя претендуют 7 кандидатов