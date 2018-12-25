Экипаж старейшего судна ВМФ поздравил с днем рождения маленького героя акции «КП»

Андрей Тихонов из Оренбурга 25 декабря празднует свой девятый день рождения. Не каждый мальчишка его возраста может похвастаться поздравлением от самого капитана старейшего спасательного судна на флоте «Коммуна»!

А началось все год назад - когда мечта больного мальчика облетела всю страну и нашла отклик у моряков.

- Мой сын Андрей не ходит - у него генетическое заболевание, ДЦП и травма спинного мозга. Но он все равно хочет стать капитаном дальнего плавания. Он очень любит море и мечтает в день рождения получить открытки от всех капитанов мира. Я подумала, может быть, кто-то захочет исполнить такую мечту и отправит ему весточку? Необязательно моряк, а например, актер. Очень уж хочется порадовать сына... - такое сообщение написала мама Андрюши Галина Тихонова в Facebook.

Капитан передал свои поздравления малышуФото: Анна САДОВНИКОВА

Тогда она и не надеялась, что ее сын получит сотни поздравлений. Акцию «Капитан, капитан, отзовись!» организовала «Комсомолка». Морское братство не подвело: в свой день рождения мальчишка получил поздравления и подарки от экипажей флагмана Черноморского флота «Москва», крейсера «Аврора» и десятка других кораблей из Владивостока, Мурманска, Калининграда, Краснодара, Ростова-на-Дону...

В этом году мальчика снова ждут поздравления. Не забывают о маленьком капитане в Севастополе.

На борту есть музыкальный инструментФото: Анна САДОВНИКОВА

Капитан судна «Коммуна» Сергей Попов от себя лично и от экипажа спасательного судна поздравил мальчика словами, как у Каверина в романе «Два капитана»: бороться и не сдаваться.

- Здоровья тебе и твоей семье, - говорит капитан. И передает через редакцию «Комсомольской правды - Крым» подарок - Атлас офицера военно-морского флота и вымпел «Коммуна».

Поздравление для Андрюши от старейшего судна ВМФ.

Между тем, за год в семье Тихоновых произошло еще одно важное событие: мама мальчика Галина благодаря акции «КП» встретила Александра - мужчину своей мечты, которого Андрюша называет папой. Перспективный московский чиновник, замминистра РФ по развитию Дальнего Востока, увидел статью про мальчика - был поражен. И даже не столько мечтой мальчишки, сколько фотографией его мамы. И теперь они вместе.

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