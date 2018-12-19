«Автоцентр-М» провел в Симферополе новогодний праздник для всей семьи

В минувшую субботу, 15 декабря, официальный дилер Hyundai в Крыму «Автоцентр-М» организовал предновогоднюю акцию - день открытых дверей для всей семьи.

Мероприятие прошло в симферопольском автосалоне по адресу ул. Киевская, 187.

Каждый гость в этот день смог оценить преимущества автомобилей Hyundai, пройти бесплатный тест-драйв, получить специальное предложение на покупку автомобиля, оставить заявку на кредит или лизинг у специалистов банка РНКБ и или компании «АвтоРелиз».

- Для детей и родителей были организованы мастер-классы по новогодним подделкам и праздничной упаковке подарков, выставки гигантского плетения из шерсти мериноса и стильных картин на досках. Кроме того, на мероприятии мы порадовали гостей множеством приятных сюрпризов: розыгрыши от партнеров мероприятия, угощения и тематическая фотозона, - сообщает пресс-служба «Автоцентр-М».

Партнерами мероприятия стали лизинговая компания «АвтоРелиз», отель «Ribera Resort & Spa» и Сеть магазинов «Jingle».

Полный фотоотчет о дне открытых дверей можно увидеть в группе «Автоцентр-М» в ВКонтакте.

СПРАВКА «КП»

Группа компаний «Автодель» основана в 1993 году и является крупнейшим оператором автомобильного рынка в Крыму. Мировые бренды (BMW, Hyundai, Renault, Peugeot, Nissan, Toyota, Lexus, Citroën, Mitsubishi, DFM, ГАЗ) представлены в салонах Симферополя и Севастополя. Компания предлагает полный спектр услуг по приобретению, оформлению, страхованию и обслуживанию автомобилей, обмену автомобилей по системе trade-in, а также осуществляет оптовые и розничные продажи запчастей по Крыму.