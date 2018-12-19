2018-12-19T15:07:43+03:00
Общество

«Автоцентр-М» провел в Симферополе новогодний праздник для всей семьи

Для гостей подготовили бесплатный тест-драйв Hyundai и мастер-классы по праздничной упаковке подарков
Степан ОСТИНОВ
Поделиться:
Посетители получили позитивные эмоции и зарядились праздничным настроениемПосетители получили позитивные эмоции и зарядились праздничным настроением
Изменить размер текста:

В минувшую субботу, 15 декабря, официальный дилер Hyundai в Крыму «Автоцентр-М» организовал предновогоднюю акцию - день открытых дверей для всей семьи.

Мероприятие прошло в симферопольском автосалоне по адресу ул. Киевская, 187.

Каждый гость в этот день смог оценить преимущества автомобилей Hyundai, пройти бесплатный тест-драйв, получить специальное предложение на покупку автомобиля, оставить заявку на кредит или лизинг у специалистов банка РНКБ и или компании «АвтоРелиз».

- Для детей и родителей были организованы мастер-классы по новогодним подделкам и праздничной упаковке подарков, выставки гигантского плетения из шерсти мериноса и стильных картин на досках. Кроме того, на мероприятии мы порадовали гостей множеством приятных сюрпризов: розыгрыши от партнеров мероприятия, угощения и тематическая фотозона, - сообщает пресс-служба «Автоцентр-М».

Партнерами мероприятия стали лизинговая компания «АвтоРелиз», отель «Ribera Resort & Spa» и Сеть магазинов «Jingle».

Полный фотоотчет о дне открытых дверей можно увидеть в группе «Автоцентр-М» в ВКонтакте.

СПРАВКА «КП»

Группа компаний «Автодель» основана в 1993 году и является крупнейшим оператором автомобильного рынка в Крыму. Мировые бренды (BMW, Hyundai, Renault, Peugeot, Nissan, Toyota, Lexus, Citroën, Mitsubishi, DFM, ГАЗ) представлены в салонах Симферополя и Севастополя. Компания предлагает полный спектр услуг по приобретению, оформлению, страхованию и обслуживанию автомобилей, обмену автомобилей по системе trade-in, а также осуществляет оптовые и розничные продажи запчастей по Крыму.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Крыму нашли 800 бутылок поддельного алкоголя
Погода в Крыму на 20 декабря: днем до +5 и сильный ветер
Жители Симферополя и района остались без света из-за нарушения на линии
На трассе «Симферополь-Армянск» перевернулся военный грузовик
В симферопольском «Старом городе» хотят снести ветхое жилье
В центре Симферополя водитель троллейбуса сбил пешехода
В Крыму у 230 населенных пунктов утверждены генеральные планы
Верховный суд Крыма уменьшил срок ареста моряка ВМСУ на один день
На набережной Ялты в девятый раз пройдет парад Дедов Морозов
Реконструкцию набережной Евпатории хотят закончить раньше
На территории Крыма нашли более 1600 самостроев
В Крыму провели учения боевые расчеты дивизиона С-400
Маленко озвучила, кого хочет сделать заместителем главы администрации Симферополя
Улицу Авиационную в Симферополе открыли для движения автомобилей
На главной елке Симферополя загорятся праздничные огни 19 декабря
Сегодня крымский суд рассмотрит апелляции задержанных украинских моряков
Четыре авиарейса Москва-Симферополь задерживаются из-за плохой погоды в Крыму
На предновогоднюю ярмарку в Симферополе запустят бесплатные автобусы
Нерадивого подрядчика в Крыму оштрафовали на почти 5 миллионов за плохой ремонт больницы
Крымчанин сбил на машине судебного пристава, который пришел изъять его имущество
День Святого Николая Крым встретит усилением ветра
Депутаты Ялты "сделали важный шаг" для игорной зоны на Южном берегу
Службу капстроя Крыма включили в Минстрой республики
В Крыму 45-летняя женщина попала под электричку
Бывшего замглавы Керчи посадили почти на 8 лет и оштрафовали на 2 миллиона
В Симферополе по учебной тревоге эвакуировали два торговых центра
Жительница Украины в дамской сумочке пыталась пронести в Крым почти 2 килограмма золота
В аэропорту «Симферополь» открыли туристический центр
Из Украины в Крым пытались ввезти 122 килограмма запрещенной продукции