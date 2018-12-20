На море, в пещере или с оленями: Как в Крыму необычно встретить Новый год 2019

Для кого-то нет ничего лучше, чем встретить Новый год за столом в окружении родных и друзей. Для тех же, кому не сидится на месте, «Комсомольская правда - Крым» предлагает несколько вариантов, куда стоит поехать, чтобы неординарно встретить Новый год 2019 в Крыму.

В ПЕЩЕРНОМ ГОРОДЕ

Если бы древние люди отмечали Новый год, наверняка это проходило бы примерно так: теплая пещера, где трещат дрова в костре, плоские камни, оборудованные под праздничный стол, где разделанное и уже приготовленное мясо мамонта… Романтика! А теперь переносимся в наше время и заходим в скальный дом, расположенный невысоко на вершине, на территории пещерного города Эски-Кермен.

В пещере тепло и чисто, множество свечей, банкетный стол, елка, гирлянды, костер. Здорово, да?! Так предлагает встретить Новый год организатор тура «Странник Дори».

Фото: Странник Дори

- А еще будут песни под гитару известного симферопольского барда.

Дед Мороз и подарки, знакомство с интересными традициями и обычаями народов, населявших этот город, - обещает организатор.

Желающие встретить Новый год в Крыму и познакомиться с множеством достопримечательностей полуострова, могут забронировать 10-дневный тур с Новогодней ночью. Ночевка в номерах с удобствами и отоплением рядом с морем.

Запланированы экскурсии, во время которых туристы посетят Партенит и субтропический парк, перевал Шайтан-Мердвень, Байдарские Ворота, Форосский Храм, Долина Привидений, аланский город Черкез-Кермен, Текие Дервишей, мыс Тарханкут, гроты Большого и Малого Атлешей, Беляус, древнегреческий город и песчаная коса и другие достопримечательности.

Стоимость полного тура с 30 декабря по 8 января – 37500 рублей.

Стоимость новогодней части тура: с 30 декабря по 4 января включительно. - 23000 рублей.

Стоимость рождественской части тура: с 4 по 8 января включительно. - 14500 рублей.

Ялта, Мисхор, Кореиз.

СО ЛЬВАМИ

Хотите встретить Новый год вместе с царем зверей? Тогда вам нужно ехать в сафари-парк «Тайган» (Белогорский район).

Там можно забронировать себе номер в гостинице, которая расположена прямо в парке львов. Тогда с 1 января можно приступить к кормлению самых величественных хищников планеты.

Общение с животными – это возможность приплюсовать себе несколько лет жизни, насмеявшись вдоволь и один из лучших способов избавиться от тоски и усталости.

Стоимость стандартного 2-х местного номера - 3500-4000 рублей.

ВИП-номер – 6000 рублей.

В ДОМИКЕ ЛЕСНИКА

Кому надоел шум и гам города и хочется единения с природой – домик егеря в лесной глуши идеально подойдет. Организованных поездок, как правило, туда нет, и рекламу в сети лесники не дают. Поэтому поиск такого домика – дело не из легких, придется звонить в лесные хозяйства.

Домик лесника в КрымуФото: Анна МЕЛЬНИКОВА

- Этот Новый год собираемся небольшой компанией отметить в лесу в заброшенном доме. Изначально там были черные от копоти стены и потолок, ржавые двухъярусные кровати, дыры в потолке. Но нас это не испугало. Покрасили с друзьями стены в зале с камином в фиолетовый цвет и в крем-брюле, залатали крышу, затянули тканью потолок, создав эффект облаков. Поставим нарядную елку, украсим помещение гирляндами, на стены повесим фотографии и обустроим зону отдыха, - поделился планами организатор джип-туров по Крыму «Клуб Сусанин» Сергей Хоменок.

Никакого телевизора и «зависаний» в сети. Из цивилизации - разве что генератор, чтобы был свет и возможность включить музыку. Миллиарды звезд, запах деревьев и морозный воздух – такой коктейль будет покруче спиртного. После города отдых в лесу – это, можно сказать, программа детокс.

А 1 января, представляете, если проснуться пораньше, можно увидеть оленей, заглядывающих в окно, или косуль. Следы зайчика скажут о том, что и этот пушистый хотел зайти на огонек, вдруг в честь праздника ему достанется морковка!

В ПАЛАТКЕ

Как бы дико это не звучало, но есть и такие смельчаки, которые отмечали Новый год в палатке.

Этот вариант подойдет для истинных походников, у которых в арсенале есть спальники, карематы, термобелье, походная печь, котелок.

Палатку можно разбить, к примеру, на Ай-Петри, где уже выпал снег и можно окунуться в атмосферу зимней сказки, нарядив живую ель прямо в лесу.

Либо расположиться где-нибудь на песчаном пляже. Шум волн, морской воздух, горячая шурпа на костре – такую встречу Нового года ординарной точно не назовешь.

В ГОРНОЙ УСАДЬБЕ

Для тех, кто обожает природу, но не готов встречать праздник без благ цивилизации, есть можно обосноваться в горной усадьбе.Так вы будете и в окружении природы, и среди людей.

Меню - от шеф-повара, программа развлечений - от организаторов. Гостям заскучать не дадут!

- В праздничном меню у нас: королевская креветка на гриле, малосольная семга с оливками, шляпки шампиньонов фаршированные мидиями и сыром, салат капрезе, филе индейки в винно-гранатовом соусе или камбала с овощами на гриле, картофельное пюре по-итальянски с сыром пармезан, - перечисляют, чем будут потчевать гостей в горном комплексе.

Гостям предложат также на следующий день воспользоваться услугами банного комплекса, прокатиться на лошадях, поиграть в настольный теннис или позаниматься в спортзале.

Например, в горной усадьбе в селе Орлиное в Севастополе на трое суток 2-х комнатный дом на 4 человека обойдется в 19250 рублей; дом на 6 человек их 4 комнат – 35000 рублей.

Стоимость приглашения на новогодний праздник с ужином 3950 рублей.

Для детей до 16 лет 2300 рублей (детское меню и сладкий подарок)

Для детей до 6 лет без предоставления места - 600 рублей (поздравление Деда Мороза и сладкий подарок).

В КОМПАНИИ БАНД’ЭРОС

Красивое платье или костюм, благоухание парфюма, изысканное меню от виртуозного шеф-повара и шикарные декорации – кто представляет себе встречу Нового года именно так, рекомендуем рассмотреть вариант празднования в отеле MRIYA RESORT & SPA.

Фото: Мрия Резорт Спа

- Вас ждет грандиозное представление, изысканная крымская и утонченная европейская кухня, и блестящая музыка. 31 декабря, в Новогоднюю ночь, для Вас выступит самая стильная группа России - Банд’Эрос. Новогодние каникулы вместе с Томасом Невегрин, Наргиз, и лучшими стендаперами страны, - говорят в

На праздничном столе будет икра щучья с тостами, осетр, махан из конины, стейк калкана с рататуем в соусе, канапе с лососевой икрой, устрица и прочие деликатесы.

Стоимость банкета от 12 500 до 49000 рублей, в зависимости от расположения столика к сцене.

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Для тех, кто в небе

Помимо традиционной встречи Нового года в бане, многие застают праздник в дороге. Как сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе Международного аэропорта города Симферополь, аэропорт подготовил для пассажиров обширную новогоднюю программу.

- С 24 декабря всех гостей аэропорта в зале регистрации будут встречать Дед Мороз и Снегурочка. Малыши смогут поучаствовать в конкурсах, рассказать стихи и получить сладкие подарки. В центре зала регистрации всех пассажиров ждет нарядная елка, также елки установлены в стерильной зоне, - прокомментировали в пресс-службе.

31 декабря последний рейс 2018 года из аэропорта будет отправлен в 20.35, для пассажиров, которые приедут в аэропорт 1 января 2019 года, кафе и рестораны аэропорта подготовят праздничное меню.