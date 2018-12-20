2018-12-20T19:00:16+03:00
Происшествия

Пропавший архитектор Ялты прислал по почте заявление об увольнении

Чиновника объявили в федеральный розыск
Александра КОРШУНОВА
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Эдем Керимов отправил заявление по почте. Фото: пресс-служба администрации ЯлтыЭдем Керимов отправил заявление по почте. Фото: пресс-служба администрации Ялты
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В Ялте без вести, как уже писала КП-Крым, пропал главный архитектор города 31-летний Эдем Керимов.

Отец чиновника подал заявление в полицию о пропаже сына - он уже больше двух недель не выходит на связь.

На работе его в последний раз видели 28 ноября, ему стало плохо - он жаловался на боли в спине, и ему вызвали скорую.

По словам коллег, Керимов говорил, что ему дали больничный, с которого должен был выйти 3 декабря.

Однако в департаменте архитектуры он так больше и не появился. Сейчас его обязанности выполняет заместитель Вадим Фролов.

Сотрудники правоохранительных органов объявили архитектора в федеральный розыск. Но пока безрезультатно.

По имеющимся официальным данным государственную границу Керимов не пересекал.

Почему исчез мужчина, можно лишь только догадываться.

Одна из основных версий - неприятности на работе. Обращает на себя внимание, что архитектор пропал перед утверждением многострадального генплана города.

Местные жители предполагают, что он был просто «несговорчивым, поэтому его и пришлось убрать». Кто-то считает, что архитектор «взял больничный, чтобы не уволили».

- Не было к нему никаких претензий на работе. Мы сами в недоумении, - опровергают коллеги чиновника. - Где он находится, мы не в курсе. Знаем лишь, что он написал заявление об увольнении. Хотя о том, что он хочет уволиться, он прежде никогда не заговаривал.

Странность и в том, что Керимов уволился «заочно», он прислал заявление об увольнении заказным письмом из Симферополя. Заявление подписано 10 декабря.

Одной из причин такого загадочного поведения, возможно, могли быть проблемы со здоровьем.

Как стало известно «КП-Крым», Керимов накануне прошел обследования. Но, по словам медиков, ничего критичного - у него выявили лишь небольшие отклонения в печени и в головном мозге, порекомендовали проконсультироваться с неврологом и терапевтом.

Еще одна версия странного исчезновения - какая-нибудь личная трагедия.

Керимов, действительно, сейчас разводится с женой, которая проживает на Украине.

- Но они уже давно не живут вместе, - разводят руками знакомые архитектора. - У каждого своя личная жизнь. И у Эдема есть любимая девушка и у них все в порядке. Они жили не вместе, но предполагали создать семью. Она сейчас с ума сходит - ищет везде его.

ВАЖНО

Ориентировка на Эдема Керимова

Приметы: на вид 30-35 лет, рост 185-187 см, среднего телосложения, лицо овальное, волосы темные, глаза карие, губы средние, брови дугообразные.

Предположительно одет в: серую куртку с капюшоном на меху, брюки темного цвета и ботинки темного цвета.

При себе предположительно имеет ноутбук.

Полиция просит всех, кто владеет какой-либо информацией, сообщить об этом в органы внутренних дел.

Обращаться по телефонам: (3652) 667-588, +7-978-859-59-35 или по телефону 102.

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