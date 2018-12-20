Купил и живи: «Консоль-Строй» предлагает готовые квартиры с отделкой в Симферополе

Приобретение новой квартиры – огромная радость для человека и его семьи. Каждому хочется побыстрее перебраться сюда и в торжественной обстановке отметить новоселье в кругу родных и друзей. Компания «Консоль-Строй» представляет такую возможность. Она успешно реализует в Симферополе свой эксклюзивный проект – квартиры с отделкой. В сентябре этого года презентовала первый дом по проекту, на очереди следующие.

Конечно, кто-то может попытаться собственными руками довести квартиру до завершенного вида, пригласить специалистов, чтобы они произвели отделочные работы. Но даже если их удастся выполнить на приемлемом уровне, пожалеешь затраченных усилий, нервов, денег. Ведь стройматериалы придется покупать в розничной торговой сети, тогда как компания приобретает их оптом или производит самостоятельно. А какие неудобства испытывают новоселы, ведь длительное время, пока ведется стихийный ремонт, они вынуждены ходить по захламленным лестницам, ездить в запыленных лифтах, слушать надоедливый шум электродрелей.

Зато ничего подобного не испытывают клиенты, которым посчастливилось приобрести жилье в отделке. Остается только получить ключи, поклеить обои, завезти мебель и справлять новоселье. Особенно удобно, когда все квартиры построенного дома в завершенном виде передаются своим владельцам.

Такие эксклюзивные проекты «Консоль-Строй» реализует в двух своих крупных жилых комплексах на улицах Лексина и Никанорова в Симферополе.

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Микрорайон на улице Лексина входит в центральную часть города. Рядом развитая инфраструктура с торговым центром «Фуршет», общеобразовательной школой, детским садом, продовольственным и вещевым рынками. Весь этот массив располагается в тихой зоне, в стороне от улицы Авиационной. В июле 2018 года компания «Консоль» начала реализовывать новый дом в комплексе.

Фото: Финский дом на ул. Никанорова, 7

На ул. Никанорова компания начинает реализовывать сразу пять домов с квартирами в отделке, которые объединила в жилой комплекс «СОСЕДИ». Он привлекает чистым воздухом и тишиной. А также близостью к транспортным магистралям, торговым центрам «Южная галерея» и «Ашан», университету «АСиА», гимназии, школам, детским садам и рынкам. Обилие домов и их одновременная реализация позволят выбрать квартиру на любом этаже с учетом требований клиента.

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Продажи квартир с отделкой ведутся в соответствии с российским федеральным законом №214. Покупатели квартир могут воспользоваться беспроцентной рассрочкой до окончания строительства дома, причем цена для них не поменяется. Также можно приобрести квартиру в ипотеку или использовать материнский капитал.

Фото: Ванная комната в квартире с отделкой

Очень важно и то, что «Консоль-Строй», как и подобает социально ответственной компании, дорожащей своей репутацией, гарантирует безукоризненное качество отделочных работ. Оно будет в полной мере соответствовать современным понятиям комфорта и благополучия.

Фото: Квартира в отделке

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