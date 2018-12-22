2018-12-22T18:50:15+03:00
Общество

На обновленную полосу аэродрома Бельбек приземлились первые военные самолеты

Длину новой взлетно-посадочной полосы увеличили на 500 метров
Анастасия ЖУКОВАНадежда ДАЦЮК
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Реконструкция аэродрома практически завершенаРеконструкция аэродрома практически завершенаФото: Анастасия ЖУКОВА
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На обновленную взлетно-посадочную полосу аэродрома Бельбек в Севастополе приземлились первые боевые самолеты.

Первую техническую посадку 22 декабря на Бельбек совершили гражданский борт Ту-134а и истребители Су-30М2.

- Реконструкция аэродрома практически завершена. Сегодня выполнили первый технический рейс, посмотрели состояние взлетно-посадочной полосы, - рассказал командующий армией ВВС и ПВО Виктор Севостьянов, который был за штурвалом одного из истребителей. - Аэродром теперь - совместного базирования и готов к приему воздушных судов всех типов.

Таким образом, на аэродроме Бельбек завершилась первая очередь реконструкции. Длина новой ВПП - 3 450 метров, ее увеличили на 500 метров. Это позволит принимать даже большие военно-транспортные самолеты. Также строители реконструировали рулежеые дорожки, места стоянки самолетов. Общая длина всех дорожек - более 10 километров.

По словам Севостьянова, в начале года аэропорт не мог принимать все типы судов, поэтому и было принято решение о его реконструкции.

Сейчас на аэродроме продолжают работы по расширению и строительству необходимой инфраструктуры.

На аэродром Бельбек в будущем планируется перебазировать авиационный пол кистребителей Южного военного округа, в составе которого находится больше десяти самолетов Су-27СМ и Су-30М2.

Год назад авиатехнику отправили в Краснодарский край. Теперь самолеты будут снова выполнять задачи в Крыму.

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