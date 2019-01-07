15 красивых фото заснеженного Крыма
Крымчане радуются выпавшему снегу. Белые хлопья зимой на полуострове кружат не часто, и каждый раз это настоящий праздник для детей. Ведь можно кататься на санках, играть в снежки и лепить снеговиков.
Фото заснеженных городов пользователи соцсетей массового выкладывают в интернет.
Вот так засыпало Саки. Фото Ольга Безугловец.
Урочище Кизил-Коба. Фото: Кирилл Козлов.
Гора Демерджи. Фото: Кирилл Козлов.
Зима в Судаке.Фото: Александр КИРЬЯКОВ
Дети лепят не только снеговиков, но и символов нового года.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
Снег на Фиоленте.Фото: Юрий ЮГАНСОН
Январь в Крыму прекрасен.Фото: Юрий ЮГАНСОН
Ночной Фиолент завораживает.Фото: Юрий ЮГАНСОН
Снегу радуются не только дети, но и четвероногие пушистики.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
Набережная реки Салгир в Симферополе.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
Ботанический сад в Симферополе.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
Самое популярное место отдыха сейчас Ангарский перевал. Фото: Кирилл Козлов.
Храм в центре крымской столицы.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
Снежная погода продержится в Крыму еще неделю.Фото: Юрий ЮГАНСОН