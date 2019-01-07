2019-01-07T19:11:04+03:00
Общество

15 красивых фото заснеженного Крыма

На полуостров пришла настоящая зима [фото]
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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Генуэзская крепость в Судаке.Генуэзская крепость в Судаке.Фото: Александр КИРЬЯКОВ
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Крымчане радуются выпавшему снегу. Белые хлопья зимой на полуострове кружат не часто, и каждый раз это настоящий праздник для детей. Ведь можно кататься на санках, играть в снежки и лепить снеговиков.

Фото заснеженных городов пользователи соцсетей массового выкладывают в интернет.

Вот так засыпало Саки. Фото Ольга Безугловец.

Вот так засыпало Саки. Фото Ольга Безугловец.

Урочище Кизил-Коба. Фото: Кирилл Козлов.

Урочище Кизил-Коба. Фото: Кирилл Козлов.

Гора Демерджи. Фото: Кирилл Козлов.

Гора Демерджи. Фото: Кирилл Козлов.

Зима в Судаке. Фото: Александр КИРЬЯКОВ

Зима в Судаке.Фото: Александр КИРЬЯКОВ

Дети лепят не только снеговиков, но и символов нового года. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Дети лепят не только снеговиков, но и символов нового года.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Снег на Фиоленте. Фото: Юрий ЮГАНСОН

Снег на Фиоленте.Фото: Юрий ЮГАНСОН

Январь в Крыму прекрасен. Фото: Юрий ЮГАНСОН

Январь в Крыму прекрасен.Фото: Юрий ЮГАНСОН

Ночной Фиолент завораживает. Фото: Юрий ЮГАНСОН

Ночной Фиолент завораживает.Фото: Юрий ЮГАНСОН

Снегу радуются не только дети, но и четвероногие пушистики. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Снегу радуются не только дети, но и четвероногие пушистики.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Набережная реки Салгир в Симферополе. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Набережная реки Салгир в Симферополе.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Ботанический сад в Симферополе. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Ботанический сад в Симферополе.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Самое популярное место отдыха сейчас Ангарский перевал. Фото: Кирилл Козлов.

Самое популярное место отдыха сейчас Ангарский перевал. Фото: Кирилл Козлов.

Храм в центре крымской столицы. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Храм в центре крымской столицы.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Снежная погода продержится в Крыму еще неделю. Фото: Юрий ЮГАНСОН

Снежная погода продержится в Крыму еще неделю.Фото: Юрий ЮГАНСОН

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