Жители Симферополя в Новом году станут больше платить за мусор

Вывоз мусора для жителей Симферополя – довольно болезненная тема. Люди жалуются, что коммунальщики невовремя убирают контейнерные площадки, там все время грязно. Правда, раскошеливаться на чистоту жителям крымской столицы пока не приходится, стоимость услуги по вывозу твердых коммунальных отходов на сегодняшний день очень демократична.

- Сейчас в Симферополе жители многоквартирных домов обычно платят 0,8 рубля за квадратный метр площади, - рассказал директор АНО «ЖКХ контроль Республики Крым» Анатолий Петров. - Вывоз мусора входит в жилищную услугу.

Например, семья из 4-х человек, проживающая в 9-этажке на проспекте Победы, сейчас ежемесячно отдает за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) примерно 55 рублей. Площадь их квартиры - 61 квадратный метр.

Но с 2019 года в силу вступает новое законодательство по обращению с мусором.

- Вывоз ТКО перейдет в разряд коммунальных услуг, и плата будет начисляться не на квадратные метры, а на каждого прописанного в квартире человека, - сообщает Анатолий Петров. – В итоге вырастет плата за вывоз ТКО для очень многих горожан, особенно многодетных. Вся беда в том, что нормы накопления ТКО (сколько мусора «производит» один человек за год. – От авт.), положенные в основу нового тарифа, просто взяли с потолка. Можно смело предположить, что нормы завышены и не отвечают действительности. Подорожает вывоз ТКО и в других муниципалитетах. Мы сейчас изучаем документы и уточняем цифры.

Власти Крыма опровергли заявление общественника. Так, по данным правительства, в 2018 году симферопольцы платят от 57,20 до 73,58 рублей. С 2019 года тариф увеличится в среднем на 17 рублей и 49 копеек в месяц.

Общественник считает тарифы завышенными, в правительстве отрицаютФото: Анастасия ЖУКОВА

В Мининформе объяснили, что «незначительный рост тарифа» произошел из-за закрытия полигона в Симферополе (Каменка), поэтому отходы везут за 140 километров на другой полигон. Кроме того, в тарифе учли рост цен на бензин.

- Утвержденные нормы накопления в Республике Крым соответствуют среднероссийским и не являются завышенными, - уверены чиновники.

В правительстве подчеркнули, что нормы накопления ТКО определили и утвердили во время разработки схемы санитарной очистки региона, и они соответствуют среднероссийским. Так, в Симферополе норма составляет 2,9 кубических метра за год на человека, в Краснодаре - 2,48, в Анапе - 3,05, а в Ставрополе - 2,65.

КСТАТИ

С 2019 года вводится единый региональный оператор в сфере обращения ТКО. Им по итогам конкурса стало ГУП РК «Крымэкоресурсы». Предприятие будет нести ответственность не только за вывоз, но и за утилизацию отходов, размещение их на полигонах.

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям обязательно заключать договор с оператором.

Гражданам заключать договор не нужно, для них будет действовать договор публичной оферты, размещенный на официальном сайте ГУПа. На услугу действуют все существующие льготы.