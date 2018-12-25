Новый год-2019: Как купить подарки близким и не разориться

Новый год - один из самых любимых и долгожданных праздников. Кто-то готовится к нему заранее, тщательно продумывая, какие блюда подать на стол, какой наряд выбрать и что подарить близким. Другие делают это за неделю или несколько ней до праздников, покупая в магазинах все, что попадается под руку, иногда даже втридорога.

По данным различных опросов, в декабре крымчане стали чаще покупать бытовую химию и косметику. Это самые распространение подарки на Новый год. Кстати, в этом году средняя сумма, которую россияне готовы потратить на презенты друзьям – 3,5 тысячи рублей, а на себя любимых – 7,5 тысяч рублей. Чаще всего такие суммы тратят на покупку обновок.

На втором месте по популярности ювелирные украшения, парфюмерия и товары для детей. По сравнению с прошлым годом траты на эти виды подарков выросли в 1,5 раза.

О чем мечтают дети?

По данным опросов, проведенных среди детей по всей стране, 45% малышей мечтают об игрушке, еще 38% - о гаджетах. Еще детки просят у Деда Мороза щенка, котенка, хомячка и рыбок.

При этом 44% родителей решили подарить своим чадам развивающие игры или набор для творчества, 37% респондентов намерены приобрести мягкую игрушку или куклу.

Для того, чтобы дети хорошо отметили Новый год в детских садах и школах, мамы и папы сдают дополнительные суммы от 2 000 (67%) до 5 000 (7%).

Малыши заказывают Деду Морозу игрушки и гаджеты.Фото: Архив "КП"

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Итак, что делать, чтобы порадовать любимых подарками, накрыть шикарный стол и не разориться.

Если лишних денег нет, а порадовать приятными сюрпризами родных и друзей хочется, можно заказать кредитную карту и купить все, что захочется, не влезая в долги. Преимущество такой карты в том, что есть льготный период, на протяжении которого не начисляются проценты за использование кредитных средств. Например, в РНКБ это 55 дней. Если задолженность по кредитке полностью возвращать до истечения льготного периода, вам не придется оплачивать проценты за пользование кредитом.

Заказать кредитку можно не выходя из дома или офиса. Заявку на получение карты принимают онлайн. В банк необходимо будет прийти один раз для подписания документов и получения карты. Кредитные карты выдают на сумму до 300 тысяч рублей. - В ноябре и декабре спрос на них увеличился на 20%.

Планируете сделать более дорогой подарок? Можно взять кредит наличными на сумму до 2 млн рублей. Но без оплаты процентов в этом случае не обойтись. Процентная ставка – от 12,5% в год. Кредит можно получить сроком до 7 лет.

ДОРОГИЕ И ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПОДАРКИ

Любимая девушка или жена мечтает не о новом парфюме, а о машине? Осчастливить ее и не влезть в долги тоже получится. В Крыму действует программа автокредитования. Для того, чтобы уехать из салона на новеньком авто, нужно внесли первоначальный взнос в размере 15% от стоимости машины, а остальное отдавать постепенно.

Кстати, в кредит можно взять не только новое авто, но и с пробегом. Главное, чтобы машина не была старше 7 лет. Если вы выбрали авто российского, китайского или индийского производства, тогда не старше 4 лет.

Конкретно

Программа «Автостандарт»

Процентная ставка - от 12,5% годовых.

Сумма кредита - от 150 000 до 3 000 000 рублей.

Срок кредита - от 6 месяцев до 7 лет.

Первоначальный взнос - от 15%.

Комиссия за выдачу кредита - отсутствует.

Штраф за досрочное погашение - отсутствует.

Страхование - возможность оформления страховки КАСКО в кредит.

Добровольное страхование предмета залога (КАСКО) в страховой компании соответствующей требованиям банка по рискам утраты (гибели), угона. Надбавка к процентной ставке при оформлении кредита без страхования предмета залога: + 2% к базовой ставке по кредиту.

Программа «Автолайт»

Процентная ставка - 15% годовых.

Сумма кредита - от 150 000 до 2 000 000 рублей.

Срок кредита - от 6 месяцев до 5 лет.

Первоначальный взнос - от 25%.

Комиссия за выдачу кредита - отсутствует.

Штраф за досрочное погашение - отсутствует.

Страхование - возможность оформления страховки КАСКО в кредит.

Добровольное страхование предмета залога (КАСКО) в страховой компании соответствующей требованиям банка по рискам утраты (гибели), угона. Надбавка к процентной ставке при оформлении кредита без страхования предмета залога: + 2% к базовой ставке по кредиту.

Мечты о новом авто могут стать реальностью уже сейчас.Фото: "КП" Архив

КЛЮЧИ ОТ КВАРТИРЫ ПОД ЕЛОЧКУ

Под Новый год все мечты сбываются. Даже очень дорогостоящие. Переехать в новую квартиру и отмечать праздник в собственной квартире реально. И не нужно годами копить на заветные квадратные метры. Ипотечных программ становится все больше, а процентные ставки по ним с каждым годом становятся ниже.

Программа «Новостройка»

Ставка: от 10%

Первоначальный взнос: от 10%

Размер кредита: от 600 000 – 15 000 000

Срок кредита: от 3 до 25 лет

Комиссия за выдачу и досрочное погашение кредита: нет

Условия досрочного погашения: досрочное погашение кредита возможно со следующего дня после выдачи кредита..

Программа «Ипотека с господдержкой для семей с детьми»

Стать участниками этой программы могут семьи, у которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился или родится второй, третий или последующий ребенок.

Заемщики смогут взять кредит на покупку квартиры в строящемся доме или приобрести готовое, новое жилье у застройщика.

Ставка: 6%

Первоначальный взнос: от 20% от стоимости жилья

Максимальная сумма ипотечного кредита в Крыму - до 6 миллионов рублей

Срок кредита: от 3 до 25 лет

Льготная ставка по кредиту предоставляется на 3 года - при рождении второго ребенка, на 5 лет - при рождении третьего или последующего ребенка.

Комиссия за выдачу и досрочное погашение кредита: нет

Условия досрочного погашения: досрочное погашение кредита возможно со следующего дня после выдачи кредита. Для этого нужно написать заявление.

Ключи от новенькой квартиры - отличный подарок для всей семьи.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Программа «Квартиры на вторичном рынке»

Ставка: от 10% годовых

Первоначальный взнос: от 10%

Размер кредита: 600 000 – 15 000 000

Срок кредита: от 3 до 25 лет

Комиссия за выдачу и досрочное погашение кредита: нет

Условия досрочного погашения: досрочное погашение кредита возможно со следующего дня после выдачи кредита.

Программа «Военная ипотека»

Ставка: 9,5% годовых

Первоначальный взнос: от 10% (покупка готовых квартир/квартир в строящихся домах), от 30% (покупка домов с земельным участком)

Размер кредита: 300 000 – 2 300 000

Срок кредита: от 3 до 20 лет

Комиссия за выдачу и досрочное погашение кредита: нет

Условия досрочного погашения: досрочное погашение кредита возможно со следующего дня после выдачи кредита. Для этого нужно написать заявление.

Программа «Кредит под залог недвижимости»

Ставка: 13,99% годовых

Первоначальный взнос: отсутствует. Максимальная сумма кредита составит до 70% от оценочной стоимости объекта залога.

Размер кредита: 600 000 - 6 000 000

Срок кредита: от 3 до 25 лет

Комиссия за выдачу и досрочное погашение кредита: нет

Условия досрочного погашения: досрочное погашение кредита возможно со следующего дня после выдачи кредита. Для этого нужно написать заявление.