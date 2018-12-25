2018-12-25T17:54:16+03:00
Звезды

Нарушения устранены: Крымский драмтеатр подготовил 6 новых премьер

Театр не работал последние 8 месяцев, его закрыли после кемеровской трагедии
Анастасия КУРДЮКОВА
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Сезон начался с премьеры спектакля «Сезон любви».Сезон начался с премьеры спектакля «Сезон любви».Фото: Виталий ПАРУБОВ
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Театралы получили подарок к Новому году. Крымский драмтеатр им. Горького в Симферополе, который был закрыт с середины апреля из-за нарушений правил пожарной безопасности, наконец-то распахнул свои двери. Посетителей встретили новой премьерой.

Спектакль «Сезон любви» поставлен по пьесе Миклоша Дьярфаша «Проснись и пой». Его показывали 22 и 23 декабря, в первые дни открытия главной сцены.

Напомним, театр был закрыт последние 8 месяцев. После трагедии в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, МЧС начали проверять все развлекательные учреждения, и нашли в театре 43 нарушения. В плане пожарной безопасности русский драмтеатр оказался самым неподготовленным. По предписанию МЧС там было разрешено только репетировать, чем собственно и занимался коллектив.

Театр не работал последние 8 месяцев из-за нарушений правил пожарной безопасности. Фото: Виталий ПАРУБОВ

Театр не работал последние 8 месяцев из-за нарушений правил пожарной безопасности.Фото: Виталий ПАРУБОВ

На оснащение театра системой противопожарной безопасности выделили больше 12 млн рублей. Фото: Виталий ПАРУБОВ

На оснащение театра системой противопожарной безопасности выделили больше 12 млн рублей.Фото: Виталий ПАРУБОВ

- После продолжительного перерыва театр встретил гостей яркой музыкальной постановкой. Открытие театра - большой праздник как для поклонников театрального искусства, так и для талантливых актеров, режиссеров, художников и всего персонала учреждения, - сообщила министр культуры Крыма Арина Новосельская. - Кроме музыкальной комедии «Сезон любви» коллектив подготовил еще пять новых спектаклей: комедия «Подмосковное танго», лирический детектив «Любовь со взломом», мелодрама «Парк советского периода», драма «Васса Железнова» и комедия «Рок-н-ролл на закате».

Премьера прошла 22 и 23 декабря. Фото: Виталий ПАРУБОВ

Премьера прошла 22 и 23 декабря.Фото: Виталий ПАРУБОВ

На оснащение театра системой противопожарной безопасности выделили больше 12 млн рублей. Первым делом установили системы пожаротушения и пожарооповещения, которых в здании не было с момента его строительства.

Кстати, зрителей ожидают не только новые спектакли. В здании также планируют проводить художественные выставки. Кроме того, в планах открыть центральный вход, который последние 30 лет был закрыт.

Для зрителей хотят открыть центральный вход. Цена вопроса около 3 миллионов рублей. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Для зрителей хотят открыть центральный вход. Цена вопроса около 3 миллионов рублей.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

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