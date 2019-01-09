Как поймать косулю руками и дать печенюшку дикому кабану: три байки от крымских охотников
ВОТ ЭТИМИ ВОТ РУКАМИ!
Обычно рыбаки так начинают свои байки: «Я поймал во-о-о-т такую рыбу, во-о-о-о-т с таким глазом!» И если размеры трофея чаще всего оказываются сомнительными, то егерь Виталий в Орлино-Куйбышевском лесном хозяйстве может смело сказать: «Я поймал косулю вот этими вот руками». И это будет правдой.
Косули и олени порой позируют, пока не услышат выстрелыФото: Анна МЕЛЬНИКОВА
- Идет охота. Собаки вышли на след зверя. Егеря бегут с ними. Охотники, стоящие на номерах ждут, когда дичь, загнанная псами, выбежит на них. И тут происходит следующая картина: егерь видит молодую косулю. Как он это сделал, до сих пор никто из наших понять не может, но он продемонстрировал небывалую ловкость и быстроту, поймав животное руками. Схватил и прижал к земле. Чувствует, как под рукой бьется сердце косули, а глаза с огромными ресницами перепуганы до смерти, - рассказывает охотник Роман Рябов.
Опытный егерь Виталий, участвовавший несчетное количество раз в охоте на зверя так расчувствовался, видя это беззащитное создание, что накрыл косулю своим телом, и не давал укусить ее собакам. Те рвали штанину егеря, но зверушку он в обиду не дал. Когда товарищи подбежали и оттащили собак, отпустил перепуганное животное на волю. Деру она дала, только копыта и сверкали.
Охотничьи собаки помогают во время загонаФото: публикации Герой
ИМИДЖ НИЧТО
Любят итальянцы охотиться в Крыму. Их моцареллой не корми, дай пострелять в вальдшнепов на ай-петринских просторах. Говорят, напоминает очень полуостров родную Италию, и птица здесь к тому же водится.
А стоит сказать, что для итальянских охотников – это целый ритуал. Они выходят в поля разодетые, как франты, благоухая дорогим парфюмом и с уложенными волосами. Это стильно, это имиджно!
- Приехали к нам на охоту два итальянца – один постарше, а другой помоложе. Молодой ходил весь такой важный, с высоко поднятой головой. Постоянно в зеркало смотрелся и следил, чтобы ни одной складке на одежде не было. И вот настал момент охоты. Два егеря идут с итальянскими охотниками, которые между собой разделились. Сеттер молодого итальянца увидел вальдшнепа и помчался в его сторону, итальянец за ним. Тут параллельно раздались выстрелы – стрелял пожилой. Смотрю, тот, что помоложе упал на землю и не встает. Подхожу к нему ближе, а у него голова в крови, - вспоминает Роман Рябов.
Перед охотой егерь проводит инструктажФото: публикации Герой
Кто был рядом, в ужасе подумали, что один охотник другого подстрелил. Оказалось, молодой итальянец в запале так припустил по полю, что не смотрел под ноги и споткнулся о камень. Модные сапоги оказались непригодными для быстрого бега. Встает, весь грязный, кровь течет по лицу…
Зато такого модного охотника в лесу еще никто не видел!
ЗВЕРИНОЕ ДОВЕРИЕ
Случай произошел в Орлино-Куйбышевском лесном хозяйстве во время охоты на оленя. В остальных животных стрелять было запрещено.
- Сопровождаю одного охотника, он идет впереди, а я чувствую сзади чей-то взгляд. Оборачиваюсь – кабан стоит и наблюдает за нами из-за дерева. Показываю глазами охотнику, мол, смотри, кабан. Говорю животному: «Не бойся, хороший, мы тебя не тронем. Иди сюда, у меня печенька для тебя есть», - рассказывает историю из жизни егерь Александр Карпенко.
Что вы думаете? Кабан берет и подходит и ест из рук егеря печенюшку. Видел бы кто в тот момент глаза охотника! Ошарашено тот смотрел, как дикий зверь слушается человека и, словно домашний, ест с рук.
На снегу видно множество следов зверей, например, только что пробежал заяцФото: Анна МЕЛЬНИКОВА
КОНКРЕТНО
Сроки охоты в Крыму
Охота в Крыму на серую куропатку и фазана проходит с 1 октября до 31 декабря;
На кабана с 1 октября по 31 января (на все половозрастные группы); на взрослых самцов из засады или с охотничьей вышки – с 1 июня по 30 сентября и с 1 по 28 (29) февраля;
На оленя благородного с 1 октября по 31 декабря (на все половозрастные группы); на взрослых самцов – с 1 сентября по 30 сентября.
На косулю европейскую с 1 октября по 31 декабря (на все половозрастные группы); на взрослых самцов – с 20 мая по 20 июня и с 15 июля по 15 августа.
На муфлона всех половозрастных групп с 1 октября по 15 января.
Любительская и спортивная охота на копытных животных загоном, нагоном или другим коллективным способом проходит с третьей субботы октября по 31 декабря;
На зайца-русака в последнее воскресение ноября и до последнего воскресенья января;
Охота на волка, лисицу и енотовидную собаку в закрепленных охотничьих угодьях с 1 ноября по 28 (29) февраля, в общедоступных охотничьих угодьях – с последнего воскресенья ноября по последнее воскресенье января;
На куницу каменную с последнего воскресенья ноября по 31 декабря.
На птицу со второй субботы августа по ноябрь, на водоплавающую с сентября по 31 декабря, на вальдшнепа с 4 октября по 31 декабря.
КСТАТИ
Гроза огорода
Вот точно говорят, что у страха глаза велики.
- Обратился в панике дедушка. С ужасом рассказывает, что на его огороде в черте города завелась дикая, свирепая свинья. Не иначе как кабан, кило на сто! Надо с этим то-то делать, ведь не дай бог задерет старика, - рассказывает работник севастопольского лесхоза.
Поставили фотоловушку и насыпали посреди огорода кукурузу в качестве приманки. Спустя сутки смотрят видео, кто же там орудует.
Диким страшным кабаном оказался… розовый поросенок. Проказник, увидев кормежку, совсем позабыл от счастья о конспирации. Резвился, гоняя надоедливых сорок и голубей, прилетевших на кукурузный пир.
Злобным вепрем оказался милый поросенокФото: публикации Герой
Пенсионер успокоился, но особого восторга от непрошенного гостя не испытывал. Пошел искать хозяина бесстрашного поросенка. Нашел. Тот от радости купил дедушке кипу семян, чтобы возместить ущерб, нанесенный хрюшкой.
ИСТОЧНИК KP.RU
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