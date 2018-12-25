В Крыму открылся ежегодный фестиваль короткометражного кино

В Крыму появился новый ежегодный кинофестиваль – фестиваль короткометражного кино «Крымский Кадр». Его торжественно учредил в Симферополе Фонд содействия развитию Науки, Культуры и Кино «Одиссей».

- Я хочу, чтобы Крым стал культурной столицей, центром киноиндустрии. Возможно, это очень смелая мечта, но мы будем прилагать все усилия для ее воплощения, - заявил директор Фонда «Одиссей» Одиссей Пипия. - Важный шаг на пути к этому - учреждение фондом ежегодного крымского фестиваля короткого метра.

В планах Фонда «Одиссей» проведение уже в следующем году масштабного мероприятия с участием не только крымских режиссеров и сценаристов, но и специалистов киноотрасли из других регионов России, а также ближнего зарубежья, которые смогут представить свои работы на крымскую тематику.

По мнению президента фонда, такое культурное событие позволит развить на полуострове авторское и экспериментальное кино, сформировать здесь единое киносообщество, а также создать площадку для обмена опытом между сценаристами и режиссерами. Решение этих задач наряду с выполнением федеральных и региональных программ в области культуры будет способствовать возрождению и развитию в Крыму киноиндустрии, что, несомненно, сделает регион более привлекательным в инвестиционном плане.

В первом фестивале «Крымский Кадр» приняли участие порядка 70 гостей

В первом фестивале «Крымский Кадр», который прошел в культурно-досуговом центре «Книжная лавка писателей», приняли участие порядка 70 гостей — режиссеры, актеры, руководители организаций-партнеров фонда, в том числе кинокомпании «Таврида Фильм», Ассоциации предпринимателей Крыма и Севастополя, студии театра и кино «Инсайт», Черноморской ассоциации международного сотрудничества.

Вниманию гостей фестиваля были представлены пять лучших картин крымских режиссеров и фильм московского автора. Так, в рамках кинофестиваля состоялся премьерный показ короткометражной ленты «Подарок Богородицы», снятой кинокомпанией «Таврида Фильм» при поддержке Фонда «Одиссей». «Подарок Богородицы» - это история о человеческой доброте, которая не зависит от национальности или вероисповедания.

Этот фильм уже получил высокую оценку профессионального жюри и был отмечен дипломом IV Фестиваля кино и телефильмов духовно-нравственного содержания «Святой Владимир».

Также на фестивале был показан фильм «Взятка» - лента московского режиссера Алексея Харитонова.

По итогам фестиваля награды от Фонда «Одиссей» получили режиссеры Александр Макарь за фильм «Подарок Богородицы», Лилия Рукосуева за драму «Выход», Сергей Романюк за комедию «РомантИк», Юлия Николина за «черную» комедию «Милость» и Константин Прищепа за ленту «Любовь», снятую в жанре «хоррор».