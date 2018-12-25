Полуостров преображается: Как инвестор меняет Крым

Вот уже почти 5 лет Крым находится в составе Российской Федерации. За это время полуостров заметно преобразился: весной 2018 года был открыт стратегически важный и долгожданный объект - Крымский мост, соединивший Крым с материком.

Развитие Крыма очевидно. На полуострове появляются новые дороги, объекты социальной инфраструктуры, жилые комплексы, благоустраиваются набережные и зоны отдыха...

Группа компаний «Трансстройинвест» в числе первых инвесторов с материка, кто начал работы в Крыму с 2014 года.

В центре полуострова

Один из объектов - логистический центр у поселка городского типа Гвардейское. Место для его строительства выбрали неслучайно: поселок находится в самом центре Крымского полуострова, рядом проходит железная дорога, что позволяет улучшить логистику. Как уточняют в Министерстве транспорта РФ, совсем скоро, в конце 2019 года, железнодорожная часть переправы будет запущена. Логистический комплекс планируется соединить с железнодорожной веткой.

Логистический центр у поселка городского типа Гвардейское

В группе компаний «Трансстройинвест» рассказывают, что объект будет включать в себя склады для хранения стройматериалов - они разместятся на территории общей площадью более 60 тысяч квадратных метров! На территории логистического центра уже разместили и производственную базу.

- Логистический центр в Гвардейском - послужит «перевалочной базой» для строительных материалов, - рассказывает генеральный директор группы компаний «Трансстройинвест» Сергей Осинкин. - Так же он позволит упростить логистику на территории полуострова.

Возведение такого крупного комплекса - долгие инвестиции.

Сергей Осинкин уверен: в наши дни Крымский полуостров в первую очередь нуждается именно в таких объектах, способствующих развитию инфраструктуры.

- Когда мы начали работать на полуострове, то уже очень хорошо понимали, что нужно делать, - продолжает генеральный директор группы компаний «Трансстройинвест». - Развитие региона начинается не со строительства досуговых центров и развлекательных комплексов, а с объектов первой необходимости - дорог, школ и детских садов, больниц и расселения ветхого жилья.

Жемчужина в ожерелье

У курортного поселка Парковое очень богатая история. Например, тут любил отдыхать Антон Павлович Чехов. Классик говорил: «В Крыму хорошо, так хорошо, что сказать не могу...» Да, с тех пор прошло полтора века. Но слова писателя по-прежнему остаются актуальны! Недаром Парковое сейчас называют «жемчужиной в ожерелье Большой Ялты»...

Так побережье будет выглядеть после завершения строительства апарт-отеля «Парковое»

Группа компаний «Трансстройинвест» прорабатывает в Крыму несколько проектов в сфере жилищного строительства, но один из наиболее интересных - это Апарт-отель «Парковое». Он находится на южном берегу Крыма - в месте с уникальным целебным морским климатом и неповторимым природно-архитектурным ландшафтом.

На черноморском берегу появятся три здания апартаментов туристическо-гостиничного комплекса Апарт-отель «Парковое». В комплексе предусмотрена подземная парковка, зона СПА, рестораны, спортивные площадки. А также для любителей уединенного отдыха - двухэтажные виллы с индивидуальными бассейнами!

Сейчас на стройплощадке идет подготовка к началу строительства. Полным ходом идут работы по техническим присоединениям и ресурсоснабжению.

- Вы только представьте, как здорово будет плавать в собственном бассейне и созерцать море! Условия тут особенные, никаких аналогов нет, - рассказывает Сергей Осинкин. - Когда мы планируем реализовать проект? Есть несколько очередей: в первые войдут как раз виллы. Это конец 2019-го или начало 2020 года. Из ноу-хау - солнечные панели, которые мы установим на крышах вилл, - так называемые солнечные коллекторы. Дома будут находиться на самообеспечении.

Возведение этого объекта служит хорошим подспорьем для развития крымской экономики. Во-первых, большинство материалов - местного производства. А, во-вторых, строительство апарт-отеля «Парковое» позволило создать рабочие места. Сейчас тут заняты около 200 человек. Конечно, не все из них крымчане. Но значительная часть - местные.

«Большинство боится идти сюда»

- Очень многие предприятия до сих пор боятся идти в Крым. В чем причина? Опасаются, что на них могут наложить санкции - заблокировать их зарубежные счета, - констатирует председатель совета директоров группы компаний «Трансстройинвест» Алексей Фоменко. - Так что крупных проектов на Крымском полуострове мало. Хотя развивать тут есть что, работы впереди еще очень много. Будем стараться.

Жилье для военнослужащих в Джанкое

По словам Алексея Фоменко, к освоению пространства надо подходить с умом. При этом один из акцентов необходимо делать на бережном отношении к экологии. Например, ГК «Трансстройинвест» обеспечивает свои объекты собственными очистными сооружениями. Это один из принципов группы компаний.

- Море не имеет границ только на первый взгляд. На самом деле, как показывает практика, человек способен очень быстро уничтожить окружающий мир, - говорит Алексей Фоменко. - Каждый наш объект будет обеспечен очистными сооружениями, оборудованными по последним требованиям.

На благо общества

- Мы не раз встречались с председателем Совета министров Республики Крым Сергеем Аксеновым и с другими чиновниками Крыма. Все наши начинания находят поддержку, - отмечает председатель Совета директоров группы компаний «Трансстройинвест». - Есть ли у крымского правительства какие-то пожелания? Особых нет. Главное - порядок, культура производства, своевременные отчисление налогов в региональный и федеральный бюджет. В этом плане для бизнеса все довольно стандартно.

Но самое главное, признается Алексей Фоменко, - это люди, местные жители, которые будут пользоваться новыми благами и сотрудники предприятия.

Председатель совета директоров группы компаний «Трансстройинвест» Алексей Фоменко считает, что к экологии полуострова нужно относиться бережно

- Наши сотрудники - это наше достояние. Из этого постулата исходит своевременная выплата заработной платы и создание достойных условий труда, - обращает внимание председатель совета директоров ГК «Трансстройинвест». - А что касается самого Крыма… Понимаете, для многих «патриотизм» - это просто слово. Знаете, из разряда «жить и работать в России, а тратить деньги (инвестировать) за границей». На наш взгляд, это в корне неправильно. В чужой стране нас никто не ждет, никаких прав там у нас нет… Мы нужны России! Давно пора понять: Крым - такая же часть нашей страны, как Петербург, Москва или Сочи. И Крым необходимо развивать. Я хочу, чтобы бизнес и власть работали на благо общества, а не только в целях своего обогащения. И тогда словосочетание «Великая Россия» будет не просто красивым выражением.

СПРАВКА КОМПАНИИ

В портфеле успешно реализованных проектов группы компаний «Трансстройинвест» строительство и реконструкции автомобильных дорог, дорожных и авиационных покрытий, мостов, технологических трубопроводов, служебно-технических и других транспортных зданий, жилых комплексов, торговых центров, складских и производственных помещений, административных и общественных зданий. Одни из самых ярких проектов «Трансстройинвеста» - комплекс апартаментов «Софийский», бизнес-центр «ЛА-5», аэропорт «Внуково» (реконструкция и строительство), терминал бизнес-авиации аэропорта Пулково, префектура ТиНАО и другие.

ФАКТ

У группы компаний «Трансстройинвест» много реализуемых и уже выполненных проектов на территории России. Например, жилье для военнослужащих в городе Джанкое. Торжественная церемония вручения ключей прошла в сентябре 2017 года. Возведению монолитных зданий не помешали ни энергетическая блокада, ни экономические санкции. В результате построены 8 домов на 647 квартир для нужд государства.

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