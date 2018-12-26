Новый год 2018-2019 в Феодосии: Программа мероприятий, куда сходить, полная афиша

30 декабря в Доме культуры пройдет новогоднее театрализованное представление для детей «Невероятные новогодние приключения. Оно начнется в 11.00. Также будет подведение итогов регионального конкурса «Почта Деда Мороза 2018».

В 16.00 состоится праздничный концерт творческих коллективов Дома культуры «Старые песни о глвном».

Главная программа «Встречаем Новый Год вместе» начнется в 31 декабря в 23.00 на Привокзальной площади Феодосии.

Ровно в 00.00 прогремит праздничный фейерверк. После этого прозвучит праздничное поздравление от руководства города и до 2.00 будет зажигательная дискотека.

2 января в 13.30 начнется акция «Тайный Дед Мороз».

Со 2 по 8 января пройдут новогодние концерты для творческих коллективов Феодосии, детские интерактивные программы и новогодняя ярмарка.

3 января в Доме культуры 12:00, 18:00 – шоу мыльных пузырей от Деда Мороза и Снегурочки.

4 января

18:00 – Крио-шоу от Деда Мороза и Снегурочки (4+)

5 января

11:00 – Новогодний концерт детских творческих коллективов ассоциации многодетных семей города Феодосии

14:00 – Крио-шоу от Деда Мороза и Снегурочки (4+)

15:00 – Праздничный концерт народного хорового коллектива «Кантабиле» Феодосийского городского дома культуры «Рождество с «Кантабиле»

18:00 – Театрализованный концерт Феодосийского театра «Парадокс» «Ночь перед Рождеством»

7 января на Привокзальной площади с 14.00 до 19.00 пройдет праздничный концерт «Рождественское вдохновение», мастер-класс «Рождественские ангелочки».

10 января

18:00 – Рождественский бал клуба исторических танцев «Падеграс» Феодосийского городского дома культуры

12 января

12:00 – Праздничный концерт хорового коллектива «Вдохновение» Феодосийского городского дома культуры «Пусть все желания сбываются»

13 января

13:00 – Праздничный концерт народного хора «Красная гвоздика» Феодосийского городского дома культуры «С любимыми песнями встречаем Старый Новый год»

18:00 – Спектакль народного театра им. Р. Беляновой Феодосийского городского дома культуры «Неугомонная бабушка или пока она умирала».

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