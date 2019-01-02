Прощай, 2018-й: Каким запомнился уходящий год крымчанам

ПЕРВЫЕ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ

На Крымском полуострове впервые за всю его историю выбирали Президента РФ. Для жителей полуострова 18 марта - это и четвертая годовщина воссоединения с Россией. Рядом с каждым участком стояли баннеры «Крым выбирает президента», жители делали селфи. Многие пришли нарядными, в костюмах с галстуками бабочками.

Особые избирательные участки были сделаны для рабочих, занятых на стройках века. Иногородние строители Крымского моста - а их около 5000 человек - голосовали в вахтовых городках по обе стороны Керченского пролива. А для тех, кто трудился над терминалом аэропорта «Симферополь», избирательный участок открыли в зале регистрации.

- Могу сравнить выборы с весенним праздником. Их результат в Крыму будет историческим, я это понял после общения со многими людьми за несколько дней, - рассказал наблюдатель из Германии Андреас Мауэр. – Я чувствую, что крымчане еще раз четко и ясно ответят всем скептикам на вопрос: «Чей все-таки Крым?».

Крымчане впервые выбирали президента РоссииФото: Виталий ПАРУБОВ

ПИРАТСКИЙ ЗАХВАТ

Моряков крымского «Норда» захватили украинские пограничники

Моряков из Керчи несколько месяцев насильно удерживали на Украине: судно под российским флагом пограничники незалежной захватили в нейтральных водах Азовского моря 25 марта.

Морякам, обвиненным в незаконном нарушении госграницы, разрешили вернуться в Крым по украинским паспортам, но граждане России не пошли на такую сделку.

В конце апреля коку Ирине Обориной и моряку Дмитрию Таразанову удалось чудом вернуться домой - они улетели из Киева в Минск и затем уже попали на полуостров. Остальных шестерых членов экипажа российским властям удалось выменять на семерых украинских рыбаков-браконьеров лишь 30 октября. Капитан «Норда» Владимир Горбенко до сих пор находится в Киеве. На него завели уголовные дела за незаконное пересечение границы и браконьерски промысел рыбы.

Сам сейнер «Норд» власти незалежной выставили на аукцион.

Фото: погранслужба Украины

ОТКРЫТИЕ ГОДА

Новый аэровокзал

С 16 апреля 2018 года все гости прилетают и улетают из нового терминала аэропорта «Симферополь», который построили в 6 километрах от села Укромного. Это самый современный аэровокзальный комплекс на юге России.

Площадь нового терминала 78 тысяч квадратных метров, это больше чем 10 футбольных полей. Пропускная способность - 3650 пассажиров в час и 6,5 миллиона пассажиров в год.

Аэровокзальный комплекс оборудован 55 стойками регистрации, 8 подвижными телетрапами и 8 выходами к перронным автобусам. В терминале работают 16 эскалаторов и 28 лифтов. На территории аэровокзала предусмотрено 1500 парковочных мест.

Здание построили в форме волны, что очень символично для Крыма. Аэропорту присвоено имя Айвазовского.

Полуостров получил новую воздушную гаваньФото: Анастасия КУРДЮКОВА

СТРОЙКА ВЕКА

Крымский мост

По Крымскому мосту весной 2018-го впервые поехали машины. 15-го мая прошла торжественная церемония, на которой присутствовал Президент России Владимир Путин, а на следующий день официально было открыто движение по транспортному переходу.

Длина и протяженность Крымского моста 19 километров, мост самый длинный в России.

На стройке века трудились больше 10 тысяч строителей и 1,5 тысячи инженерно-технических работников. Теперь очередь за пуском железнодорожного движения.

Крымский мост - поистине стройка векаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

АКЦИЯ ГОДА

«Комсомолка» провела Чемпионат по футболу в Крыму

Что сказать, 2018 год выдался по-настоящему футбольным. В начале лета в России прошел ошеломляющий Чемпионат мира по футболу, за которым следил весь мир. Вдохновившись неповторимой атмосферой домашнего Мундиаля, крымская «Комсомолка» с мая по август провела местный чемпионат по мини-футболу среди любительских команд.

Все футбольные турниры проходили в различных форматах и возрастных категориях: это были полноценные чемпионаты среди любительских команд, однодневные турниры и даже Кубок для самых маленьких воспитанников футбольных школ Крыма.

Все соревнования получили огромный резонанс в футбольной среде полуострова. «Чемпионаты КП-Крым» всего за полгода стали узнаваемым брендом в Крыму, который привлекает все новых участников, болельщиков и спонсоров, популяризируя тем самым спорт на Крымском полуострове.

Мы намерены сделать такие чемпионаты ежегодными, чтобы и в 2019 году любительские коллективы полуострова всех возрастов снова смогли сразиться за победу в турнирах «Комсомольской правды-Крым».

СПОРТСМЕН ГОДА

Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира

Украинский боксер Александр Усик 21 июля одержал победу над россиянином Муратом Гассиевым в Москве и стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг). Теперь спортсменом гордятся все крымчане, ведь родился и вырос он в крымской столице - Симферополе. Здесь он впервые пришел на секцию бокса к первому тренеру - Сергею Лапину. Он помог парню сделать первые шаги к победе на Олимпийских играх (2012) и в последующем превратиться в абсолютного чемпиона мира - единственного обладателя чемпионских поясов по всем престижным версиям (IBF, WBA, WBO, WBC) среди профессиональных боксеров его весовой категории. В боксерской школе Сергея Лапина Усику посвящена целая «стена славы», увешанная снимками знаменитого спортсмена. На многих - его автографы.

Портреты Усика висят в его родном клубеФото: Надежда ДАЦЮК

ГЕРОЙ ГОДА

На ходу запрыгнул в неуправляемый автобус

В июле 2018 года севастопольский инспектор ДПС Борис Копин на ходу остановил грузовой автобус, водитель которого потерял сознание прямо за рулем.

Копин уже сдал смену и направлялся к своему авто, как вдруг Mercedes Sprinter выехал на встречную полосу в нескольких метрах от полицейского: 53-летнему водителю стало плохо, и он из последних сил жестикулировал, давая понять инспектору, что теряет сознание.

37-летний старший лейтенант полиции не растерялся и запрыгнул в автобус.

- Я был на другой стороне проезжей части, а он как раз на «встречку» в двух метрах от меня выехал. Побежал, на ходу запрыгнул, открыл дверь со стороны водителя, вывернул руль вправо, - рассказал тогда полицейский.

Загорелся красный сигнал светофора, и если бы Копин замешкался, то Mercedes Sprinter вылетел бы на оживленный перекресток и обязательно столкнулся бы с другими автомобилями. К счастью, жертв удалось избежать: инспектор ДПС остановил машину за несколько метров до перекрестка, а после – принялся оказывать первую помощь водителю.

Борис Копин. Фото: МВД

ПРОБКА ГОДА

Трасса «Симферополь – Керчь»

В июле дорога из Симферополя в Белогорск, Коктебель, Феодосию, Керчь, впрочем, как и в обратном направлении, превратилась в сплошную пробку. Машины практически не двигались. Например, с проспекта Победы в Симферополе до поселка Зуя 7 километров люди проезжали за полтора часа! А дорога до Коктебеля занимала 6 часов, вместо обычных двух. Из Керчи в крымскую столицу туристы добирались почти 12 часов.

Власти обещались разгрузить Керченскую трассу, пустив фуры в объезд, но новую схему движения разработали только в середине августа. Также планировали запретить грузовикам проезд днем, когда воздух прогревался выше +32 градусов, и открывать дорогу для проезда им в ночное время, но за этим правилами никто не следил. Фуры ездили, как хотели, создавая заторы.

На Керченской трассе в курортный сезон всегда растягивалась пробкаФото: Анастасия ЖУКОВА

ПЛОВЕЦ ГОДА

Бурлаком по Черному морю

Проплыть от Севастополя до Антальи - такой целью задался москвич Юрий Бурлак. Мужчина путешествует весьма экстремальным способом: укладывает в резиновый спасательный плот тушенку, крупу, походную газовую плиту, воду и навигационное оборудование, а затем тащит все это добро, весом в 500 кило, вплавь. Каждый день путешественник проводит в воде по 8-12 часов.

Юрий Бурлак - инвалид II группы: в 31 год серьезно повредил позвоночник и у него отказали ноги. Чтобы преодолеть хворь, он не просто занялся плаванием, а буксировал по воде резиновый матрас с женой и тремя детьми. Сейчас он бегает на своих двоих. Морской волк преодолел вплавь не одну тысячу километров. Этим летом он из Севастополя добрался по воде до Стамбула, где ему местные пограничники по неосторожности повредили плот. И мореплавателю пришлось поставить точку в суперзаплыве: в Анталью он уже полетел на самолете.

Пловец придумал свой собственный стильФото: Анна САДОВНИКОВА

СВАДЬБА ГОДА

Поклонская больше не завидная невеста

Экс-прокурор Крыма, депутат Госдумы Наталья Поклонская тайно вышла замуж за руководителя аппарата Уполномоченного по правам человека РФ Ивана Соловьева. О том, что завидная невеста больше не свободна, все узнали уже после свадебного торжества, которое прошло 11 августа в небольшом поселке Кастрополь. Предстоящий банкет держали в тайне, пара не хотела привлекать к себе внимание и выбрала для гуляний небольшой сербский ресторан, который находится на Ялтинской трассе. Гостей было не много - 35 человек, из которых 32 взрослых и три ребенка.

Поклонская тайно вышла замуж в КрымуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КАТАСТРОФА ГОДА

Выброс химикатов в Армянске

В августе жители приграничного крымского города Армянск начали жаловаться на странный запах в воздухе. От него першило в горле, слезились глаза, на коже появлялись высыпания и даже химические ожоги. Все металлические предметы ржавели на глазах, в том числе - заборы, автомобили.

Люди ходили в маскахФото: Анастасия ЖУКОВА

Поначалу власти никак не реагировали на возмущения граждан в соцсетях. Люди задыхались, СМИ подняли тревогу - и только после этого чиновники решили обратить внимание на город, объятый ядовитым облаком. Всех несовершеннолетних вывезли из города в санатории Евпатории и Южного берега. Школьникам на две недели продлили каникулы.

Виновником власти объявили местный химзавод «Крымский Титан». Пруд-кислотонакопитель обмелел из-за жары, и вредные вещества, по словам чиновников, попали в атмосферу. Градообразующее предприятие даже приостановили на время. Кроме того, в качестве одной из версий озвучивалась диверсия со стороны Украины. Дело в том, что часть дамбы, отделяющая кислотонакопитель от Сиваша, осталась со стороны незалежной. Неизвестные повредили ее в трех местах.

Кислотонакопитель Крымского ТитанаФото: Анастасия ЖУКОВА

ВЕРНОСТЬ ГОДА

Мухтар и Трубач

Мухтар уже восемь лет приходит на набережную Ялты в поисках своего погибшего хозяина-спасателя.

Крымский хатико ждет дорогого ему человека, и чтобы он его обязательно заметил, не прошел случайно мимо, устраивает на набережной концерты: подпевает музыканту-трубачу.

Пищу пес берет только с рук своего компаньона.

Сердобольные люди пытались его забрать к себе в дом, но пес не принял новых хозяев: громко выл, напрочь отказывался от еды и воды. Как только Мухтара отпустили на волю, то он тут же побежал к морю, на набережную. Может хозяин вернулся?!

Слава о необычном дуэте - собака и трубач, благодаря интернету, облетела уже всю страну.

Мухтар приходит на набережную уже восемь летФото: Наталья Гоцанюк

ЗВЕЗДА ИНТЕРНЕТА

Трава полюбень, чтобы секс был каждый день

Жительница Коктебеля Людмила Коротикова в свои 62 года успела «засветится» в телепроектах «Секс с Анфисой Чеховой», «Камеди клаб», «Давай поженимся!». Пенсионерка главная героиня виодероликов, набравших сотни тысяч просмотров в Инстаграме, Ютубе, Вотсапе…

Звездой интернета ее сделало невзрачное на вид растение полюбень-трава, с помощью которой крымчанка проводит секс-привороты. Бойкая бабенка, желающих обрести в кровати кроличье могущество или обзавестись детишками, лечит прямо на набережной Коктебеля: усаживает на лавку и обхлопывает полюбень-травой по причинным местам, сопровождая все действо присказками-наговорами: Будет вам подъем! Чтобы вы не теребили кокосы, чтобы у вас водились бабосы!

Делает ли полюбень-трава клиентов секс-гигантам история умалчивает - дела-то интимные, уж больно все личное. Бабка Люда же точно в выигрыше: постоянный доход и плюс всемирная слава.

Бабушка с полюбень-травой уже стала символом КоктебеляФото: Анастасия ЖУКОВА

КУЛЬТУРНЫЙ СКАНДАЛ ГОДА

«Ягода-малина» сошла со сцены

Певица Валентина Легкоступова, ставшая знаменитой после исполнения хита «Ягода-малина», в феврале заняла кресло начальника отдела культуры в Феодосии. Но через полгода артистка написала заявление по собственному желанию.

Звезда 80-х уволилась из-за того, что на концерте в честь Дня города ей пришлось выступать на одной сцене со звездой 2000-х Игорьком (Игорь Сорокин - полное имя музыканта), исполнившим хит «Подождем твою мать». Главная по культуре в Феодосии посчитала, что песни, где есть матерные слова, нельзя исполнять для широких масс на Дне города. Игорек же уверяет, что произведение он написал исключительно, чтобы поддержать народ в кризисные года, когда у многих был пустой кошелек и холодильник. В «Подождем твою мать» нет бранных и нецензурных слов. Хит целомудрен и из-за чего весь сыр-бор Игорьку непонятно.

Фото: Архив КП

ЧП ГОДА

Керченская трагедия

17 октября студент 4 курса Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков устроил в альма-матер взрыв, а потом принялся расстреливать учеников и преподавателей. 20 человек погибли, еще порядка 70 получили ранения. Сам Росляков после бойни покончил с собой.

Все родственники и соседи в один голос вздыхают: тихий мальчик, немного замкнутый, но никто не мог подумать, что он способен на подобное. Росляков долго готовился к бойне: официально оформил лицензию на оружие, купил ружье и патроны. Журналисты задаются вопросом: откуда же он взял средства, если его семья жила более чем скромно. Отец - инвалид, с семьей не живет, получает пенсию. Мама - санитарка в онкодиспансере с зарплатой в 14 тысяч.

Следствие до сих пор идет, правоохранители выясняют, каким образом Рослякову удалось пронести внутрь здания бомбу и где он ее собирал.

Мемориал погибшим возле третьего корпуса политехаФото: Анастасия ЖУКОВА

ПРОВАЛ ГОДА

Ремонт дорог в Симферополе

В середине октября в крымской столице начался массовый ремонт дорог. Власти города вспомнили, что нужно успеть до конца года освоить выделенные на это деньги, и превратили город в сплошную пробку. Центральные улицы одну за другой закрывали для проезда. Причем подрядчики снимали покрытие на одной транспортной артерии, ставили ограждение и переходили делать то же самое на другую улицу, причем не отремонтировав предыдущую.

Параллельно с этим чиновники затеяли ремонт тротуаров. Перерыли пешеходные дорожки так, что люди ломали ноги, спотыкаясь об оставленные там руины.

Ремонт обещали завершить 20 декабря. Но не завершили…

Из-за ремонтов Симферополь встал в пробкахФото: Анастасия КУРДЮКОВА

КРАСА ГОДА

«Комсомольская правда» проводит в ноябре два конкурса вместе с МВД. Первый всероссийского масштаба - «Народный участковый». Вся страна на сайте kp.ru ежегодно голосует за лучшего участкового. И второй - региональный «Мисс полиция». Фотографии и анкеты крымских и севастопольских красавиц в погонах уже второй раз подряд украсили наш сайт. И читатели могли отдать свои голоса за ту или иную конкурсантку. Выбор сделать было непросто - каждая участница конкурса достойна восхищения! Победили Мария Диканова, старший специалист отдела архивной информации и реабилитации ИЦ МВД по Республике Крым и Ольга Елисеева, старший инспектор отделения статистики ИЦ УМВД России по г. Севастополю.

.Фото: Виталий ПАРУБОВ

ОТСТАВКА ГОДА

Лукашев покинул кресло главы Симферополя

Симферополь 9 ноября вновь остался обезглавленным. Глава Крыма попросил теперь уже «экс» главу администрации города Игоря Лукашева уйти в отставку. Он пробыл в этой должности чуть больше года, но не справился, по мнению Сергея Аксенова, с проблемами, которые накопились в городе.

- Я сегодня пригласил главу администрации Симферополя к себе в кабинет, мы больше часа общались, выясняли ситуацию и причины, в данном случае не выработки позиций по основным направлениям. Это связано с уборкой мусора, транспортным сообщением, ремонтом дорог, наличием НТО. Желание было, человек старался, решения, которые принимались, не всегда соответствовали реальному положению дел. Но отсутствие опыта, к сожалению, не дало возможности показать результативную работу, - отметил Аксенов.

Лукашев недолго пробыл мэром крымской столицыФото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

ПРОВОКАЦИЯ ГОДА

«Прорыв» Военно-морских сил Украины

Украина решила показать всему миру доблесть своей армии, «прорвавшись» через Керченский пролив, не встав в очередь на лоцманскую проводку. Два бронекатера и буксир ВМСУ вышли из Одессы рано утром 25 ноября и незаконно пересекли границу территориальных вод РФ. Восемь часов крымские пограничники и военные Черноморского флота сопровождали украинских моряков, уговаривая их остановиться.

Бравые военные из незалежной законные требования пограничников игнорировали, продолжая движение к Керченскому проливу. Там их все-таки задержали: катера и буксир ошвартовали на причале в Керчи, а 24 члена экипажа отправили в изолятор временного содержания. Их обвинили в незаконном пересечении госграницы РФ, суд избрал арест в качестве меры пресечения. Все моряки находятся в московском СИЗО, большинство из них подали апелляции и попытались выйти на свободу под залог, но Верховный суд Крыма оставил их за решеткой на время следствия.

Среди членов экипажа было двое сотрудников СБУ, они уже дали показания, что шли на провокацию намеренно.

Выгоду из инцидента извлек действующий президент Петр Порошенко: он тут же объявил военное положение в областях, граничащих с Россией. Эксперты считают для того чтобы отодвинуть грядущие президентские выборы, на которых ему, судя по рейтингам, ничего не светит.

Интересно, что ранее украинские военные корабли уже проходили через Керченский пролив в Азовское море - официально становились в очередь, брали лоцмана.

Провокация не удалась, корабли ВМСУ задержали. Фото: источник КП

ИНИЦИАТИВА ГОДА

Рэп-фестиваль на нудистском пляже

Известный телеведущий и основатель международного джазового фестиваля Дмитрий Киселев предложил провести в Коктебеле рэп-фестиваль.

- Мы сделаем прямо на нудистском пляже в Коктебеле, - сообщил Киселев и добавил, что планирует организовать масштабный open-air.

Эта инициатива вызвала резонанс, поскольку по всей России по разным причинам отменили выступления рэп-исполнителей Хаски, Элджея, групп IC3PEAK и "Френдзона".

Глава министерства культуры Крыма отметила, что пока известный телеведущий не запрашивал разрешение на проведение рэп-фестиваля, но если такое предложение поступит, оно будет рассмотрено. В Коктебеле к инициативе Киселева отнеслись более, чем положительно.

- Это новая точка притяжения для туристов и молодежи. Однозначно, мы поддержим проведение рэп-фестиваля, - сказала глава администрации поселка Коктебель Валентина Прохоренко.

Пока неизвестно, кто выступит на новом фестивале, но на нем уже ждут зарубежных исполнителей.

Нудисты предложили рэперам оголитьсяФото: Анастасия КУРДЮКОВА

КНИГА РЕКОРДОВ

Четырехлетний крымчанин установил новый рекорд России, отжавшись 558 раз

В его возрасте некоторые дети только учатся считать до ста, а он в спортивном запале выдает …558. И не на словах, а на деле – отжимаясь. Именно благодаря этому достижению четырехлетний крымчанин попал в книгу рекордов России.

Матвея Потехина из Евпатории теперь знает вся страна. Выносливостью и целеустремленностью маленького спортсмена восхищаются многие. Но в числе главных его почитателей, конечно же, родители. Для них он – гордость и будущий олимпийский чемпион!

Из личного архива

ПРЕМИЯ ГОДА

Журналист «КП-Крым» признана лучшей в номинации «Журналистское расследование года»

В Симферополе прошло ежегодное награждение представителей СМИ правительством Республики Крым «Журналист года - 2018». Корреспондент «Комсомольской правды-Крым» Анастасия Медынцева стала лучшей в номинации «Журналистское расследование года» за материал «Украинские паспорта крымчан открыли Европу для международных преступников».

Фото: Анастасия Медынцева / Facebook

РЕКОРД ГОДА

6,7 миллиона туристов

В Крыму в этом году отдохнуло рекордное число туристов. Такого наплыва людей не было со времен Советского Союза. В 2018 году полуостров посетили 6,7 миллиона человек!

Курортники приезжали со 132 стран мира - из Германии, Франции, Италии, США, Филиппин, Гондураса и др. Больше всего гостей приехали из соседней Украины - больше 1 миллиона человек.

Отели и гостиницы летом были заполнены в среднем на 80%, а на некоторых курортах почти на 100%. Больше всего туристов отдыхали в Большой Ялте, Евпатории, Большой Алуште, Феодосии, Судаке.