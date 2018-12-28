Севастопольский винзавод побил рекорд по количеству медалей на конкурсах

В 2018 году игристые вина севастопольской агрофирмы «Золотая Балка» получили 10 золотых и 5 серебряных медалей в самых главных профессиональных винных конкурсах.

В этом году агрофирма собрала рекордное количество наград – в два раза больше, чем в минувшем году.

В частности, вино компании, созданное по классической французской технологии Cuvee de Vitmer, получило Золотую медаль на престижном международном конкурсе. А на последнем ежегодном профессиональном конкурсе «Русская игра-5» в Севастопол вино Cuvée de Vitmer победило в номинации «Лучший брют шампанским методом» и получило звание лучшего игристого Крыма.

- «Классическое» игристое Cuvee de Vitmer и все игристые вина премиальной линейки Балаклава вошли в новый Авторский гид Артура Саркисяна «Российские вина 2018-2019», получив оценки уровня «Золото» и «Серебро», - сообщает пресс-служба винзавода.

Кроме того, накануне Роскачество представило рейтинг игристых вин российского производства среднего ценового сегмента. В «новогодний» рейтинг вошли 11 игристых вин «Золотая Балка» - это весь ассортимент базовой линейки. Всего в категории ВЗГУ (вина защищенного географического указания, сделанные из местного винограда) вошло 37 образцов. Игристые «Золотой Балки» составили 30% от всех представленных в рейтинге вин в статусе ВЗГУ.

Таким образом, в этом году Роскачество внесло игристые вина «Золотой Балки» в список рекомендованных к новогоднему столу.