В Севастополе у «черных копателей» изъяли древний артефакт

В Севастополе задержали «черных копателей», которые проводили раскопки без разрешительных документов. У них изъяли уникальный древний сосуд, которому почти 2 тысячи лет.

- Личности «черных копателей» уже установлены, это двое местных жителей. Они осуществляли поиск археологических предметов близ села Верхнесадовое. В результате незаконных раскопок добыли из земли и присвоили сосуд – ойнохою краснолаковую, - сообщает пресс-служба Следкома РФ по Севастополю.

Кувшин, по оценкам специалистов государственного историко-археологического музея-заповедника Херсонес Таврический, является ценным археологическим предметом, минимальный возраст возникновения которого составляет 1800-1900 лет.

Фото: sevastopol.sledcom.ru

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело.

- Поскольку предмет представляет историческую ценность и требует определенных условий хранения, после изъятия у подозреваемых он был передан в фонд государственного историко-археологического музея-заповедника Херсонес Таврический. Дальнейшие следственные действия с экспонатом проводились уже на территории хранилища и в присутствии специалистов музея, - уточнили в следкоме.