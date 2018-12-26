2018-12-27T19:21:11+03:00
Общество

В Севастополе у «черных копателей» изъяли древний артефакт

Ученые определили, что сосуду порядка двух тысяч лет [фото]
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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Фото: sevastopol.sledcom.ruФото: sevastopol.sledcom.ru
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В Севастополе задержали «черных копателей», которые проводили раскопки без разрешительных документов. У них изъяли уникальный древний сосуд, которому почти 2 тысячи лет.

- Личности «черных копателей» уже установлены, это двое местных жителей. Они осуществляли поиск археологических предметов близ села Верхнесадовое. В результате незаконных раскопок добыли из земли и присвоили сосуд – ойнохою краснолаковую, - сообщает пресс-служба Следкома РФ по Севастополю.

Кувшин, по оценкам специалистов государственного историко-археологического музея-заповедника Херсонес Таврический, является ценным археологическим предметом, минимальный возраст возникновения которого составляет 1800-1900 лет.

Фото: sevastopol.sledcom.ru

Фото: sevastopol.sledcom.ru

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело.

- Поскольку предмет представляет историческую ценность и требует определенных условий хранения, после изъятия у подозреваемых он был передан в фонд государственного историко-археологического музея-заповедника Херсонес Таврический. Дальнейшие следственные действия с экспонатом проводились уже на территории хранилища и в присутствии специалистов музея, - уточнили в следкоме.

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