Крым вошел в тройку самых популярных направлений для туристов на Новый год

ИЗ-ЗА ЧАРТЕРОВ

Крым оказался на втором месте среди самых популярных и доступных внутренних новогодних направлений 2019 года.

- Среди наиболее доступных по средней цене тура на Новый год – 2019 оказались три внутренних российских направления: Подмосковье (34 245 рублей на двоих за семь ночей с питанием «завтраки»), Крым (35 097 рублей) и Сочи (42 652 рублей), - рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

На полуострове средняя цена на новогодние заезды, по данным аналитиков ассоциации, снизилась на 11,4% по сравнению с 2018 годом.

- Увеличение ценовой доступности пакетных туров в Крым произошло прежде всего за счет открытия зимних чартерных программ в Симферополь, - считают в АТОР.

ПОЧТИ 70 ТЫСЯЧ

По данным Министерства курортов и туризма РК, в новогодние дни в республике отдохнуло на 42% больше туристов, чем в прошлом году. В частности, с 28 декабря 2018 года по 3 января 2019 года включительно в Крыму отдохнуло почти 70 тысяч туристов.

- Мы были готовы к тому, что Крым станет одним из лидеров среди новогодних направлений у россиян, - заявил министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко. -Предварительные прогнозы туроператоров, глубина раннего бронирования, которое началось уже летом, дали нам возможность прогнозировать увеличение турпотока в среднем на 30%. Именно поэтому Минкурортов обращалось к администрациям курортных регионов усилить новогоднюю программу и обратить внимание на украшение городов и меры безопасности.

Средняя цена на новогодние заезды снизилась в Крыму на 11,4%Фото: Анна МЕЛЬНИКОВА

КОНКРЕТНО

Самыми популярными среди туристов на новогодние праздники стали Ялта, Севастополь и Феодосия.

Так, по данным российского сервиса бронирования жилья Tvil.ru, с 29 декабря 2018 года по 8 января 2019 года туристы проводили в Крыму в среднем по 5 дней, а на жилье тратили до 2,5 тысяч рублей ежесуточно.

Дороже всего отдыхать в Ялте и Севастополе - до 3 тысяч рублей в сутки. Дешевле всего - в Евпатории, примерно 1,4 тысячи рублей.

В Феодосии туристы в среднем тратили по 1,8 тысяч рублей в сутки на жилье, в Керчи - 1,7 тысячи, в Алуште - 2,4 тысячи, Симферополе - 2,2 тысячи.

Также популярными местами для отдыха стали Алупка (1,7 тыс. рублей за ночь), Судак (1,9 тыс. рублей), Мисхор (2,1 тыс. рублей).