Московский суд повторно изберет меру пресечения задержанным украинским морякам

Задержанным украинским морякам, после провокации в Керченском проливе, повторно изберут меру пресечения в Лефортовском суде Москвы во вторник, 15 января, по ходатайству ФСБ России. Об этом сообщил адвокат обвиняемых Николай Полозов.

Сейчас 24 военнослужащих ВМСУ находятся в московском СИЗО, ранее Киевский районный суд города Симферополя избрал им в качестве меры пресечения арест до 24 января включительно. Большинство задержанных попытались оспорить это решение, однако Верховный суд Республики Крым оставил его в силе.

Моряков ВМСУ задержали 25 ноября 2018 года. Утром три украинских судна незаконно вошли в территориальные воды Российской Федерации в Черном море. Они направились к Керченскому проливу, при этом никак не реагировали на законные просьбы крымских пограничников остановиться.

Сопровождение нарушителей продолжалось порядка восьми часов, пограничники все это время уговаривали корабли ВМСУ все-таки прекратить движение, запросить лоцмана, встать в очередь. Их требования игнорировали.

Тогда пограничникам пришлось применить оружие для задержания. Трое украинских моряков получили легкие ранения. Их отвезли в городскую больницу и оказали медицинскую помощь, остальных моряков, как и три корабля ВМСУ - задержали.

Задержанные корабли ВМСУ в Керчи. Фото: Архив КП

Украина сразу после задержания объявила 24 задержанных моряков военнопленными. Сами обвиняемые неоднократно озвучивали эту же позицию в суде, однако ни суд, ни официальные российские власти не признали провокацию в Керченском проливе военным конфликтом. В ФСБ подчеркнули, что задержанные – обычные уголовные преступники.

Ранее моряки дали показания, что шли на провокацию намеренно и отдавали себе отчет в том, что делают.

Кстати, сразу после инцидента в Керченском проливе президент Украины Петр Порошенко ввел на Украине военное положение сроком на 30 дней. Также въезд на территорию «нэзалежной» запретили российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет.

Украинские власти рассматривают возможность продления этого запрета и в дальнейшем.

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