2019-01-11T10:09:53+03:00
Политика

Московский суд повторно изберет меру пресечения задержанным украинским морякам

Скоро истекает срок их содержания в СИЗО
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
Один из задержанных украинских моряков Юрий БудзылаОдин из задержанных украинских моряков Юрий БудзылаФото: Анастасия ЖУКОВА
Изменить размер текста:

Задержанным украинским морякам, после провокации в Керченском проливе, повторно изберут меру пресечения в Лефортовском суде Москвы во вторник, 15 января, по ходатайству ФСБ России. Об этом сообщил адвокат обвиняемых Николай Полозов.

Сейчас 24 военнослужащих ВМСУ находятся в московском СИЗО, ранее Киевский районный суд города Симферополя избрал им в качестве меры пресечения арест до 24 января включительно. Большинство задержанных попытались оспорить это решение, однако Верховный суд Республики Крым оставил его в силе.

Моряков ВМСУ задержали 25 ноября 2018 года. Утром три украинских судна незаконно вошли в территориальные воды Российской Федерации в Черном море. Они направились к Керченскому проливу, при этом никак не реагировали на законные просьбы крымских пограничников остановиться.

Сопровождение нарушителей продолжалось порядка восьми часов, пограничники все это время уговаривали корабли ВМСУ все-таки прекратить движение, запросить лоцмана, встать в очередь. Их требования игнорировали.

Тогда пограничникам пришлось применить оружие для задержания. Трое украинских моряков получили легкие ранения. Их отвезли в городскую больницу и оказали медицинскую помощь, остальных моряков, как и три корабля ВМСУ - задержали.

Задержанные корабли ВМСУ в Керчи. Фото: Архив КП

Задержанные корабли ВМСУ в Керчи. Фото: Архив КП

Украина сразу после задержания объявила 24 задержанных моряков военнопленными. Сами обвиняемые неоднократно озвучивали эту же позицию в суде, однако ни суд, ни официальные российские власти не признали провокацию в Керченском проливе военным конфликтом. В ФСБ подчеркнули, что задержанные – обычные уголовные преступники.

Ранее моряки дали показания, что шли на провокацию намеренно и отдавали себе отчет в том, что делают.

Кстати, сразу после инцидента в Керченском проливе президент Украины Петр Порошенко ввел на Украине военное положение сроком на 30 дней. Также въезд на территорию «нэзалежной» запретили российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет.

Украинские власти рассматривают возможность продления этого запрета и в дальнейшем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Украине вводят военное положение: Закроют ли границу с Крымом на замок

«Комсомолка» разбиралась, повлияют ли как-то изменения в незалежной на жизнь крымчан (подробнее).

Командир украинского буксира "Яны Капу"получил 2 месяца ареста

На заседании капитан потребовал переводчика, но сам говорил на русском языке (подробнее).

60 суток под арестом. 12 украинским морякам-провокаторам избрали меру пресечения

Суда военные из незалежной будут ждать в СИЗО (подробнее).

Госдума наградила крымских пограничников, задержавших украинских моряков-провокаторов

Парламентарии отметили мужество и профессионализм сотрудников погрануправления (подробнее).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Политик Михаил Юрьев: Через пару месяцев Россию отключат от доллара, и мы пойдем по пути Китая
Известный бизнесмен и ведущий программы «Главтема» на Радио «Комсомольская правда» рассказал, каких перемен нам стоит ждать от 2019 года, какие шансы у нас выбраться из кризиса и избежать ядерной войны
Новости 24
В 2018 году в Крыму установили границы трех новых заказников
Севастопольский чиновник "сэкономил" на квартирах для ветеранов
В Крыму снова выросли цены на бензин
В Крыму повысились тарифы на эвакуацию и хранение авто
В Ялте рухнула 15-метровая опорная стена
В Симферополе возобновил работу троллейбусный маршрут №11
В Крыму 11 января дождь, гололед и до +8 градусов
В незалежной судят капитана сейнера «Норд» из Керчи
Суд Москвы снова выберет меру пресечения одному из задержанных моряков ВМСУ
Житель Керчи избил 14-летнего подростка
Вывозить мусор в Симферополе продолжит "Экоград"
В Симферополе в 4 раза меньше дворников, чем необходимо
В крымский бюджет поступило 100 миллиардов рублей налогов
В крымских горах ожидается сход снежных лавин
На новогодние праздники в Крыму перевезли 200 тысяч пассажиров
Крымским больницам без лицензии продлили срок деятельности до 2020 года
На 2019 год Крыму хватит запасов воды
В Керчи 11-летний мальчик упал в котлован недостроенного дома
На автоподходе к Крымскому мосту легковушка столкнулась с грузовиком
Из-за шторма закрыто движение судов в Керченском проливе