2018-12-31T09:46:41+03:00
Общество

В Крыму за 12 месяцев произошло 9 чрезвычайных ситуаций

Спасатели РК подводят итоги уходящего 2018 года
Галина КОВАЛЕНКО
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В Керченском политехническом колледже произошла трагедия - погибли люди.В Керченском политехническом колледже произошла трагедия - погибли люди.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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В 2018 году в Республике Крым зафиксировано девять чрезвычайных ситуаций, из них 2 ЧС регионального уровня и 7 - муниципального.

- К сожалению, в результате чрезвычайных ситуаций пострадало 173 человека, из них погибло 59 человек, из них дети – 21 человек, - сообщает Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов.

В трагедии, случившейся в Керчи погиб 21 человек. Бойню в Керченском политехническом колледже устроил студент этого учебного заведения Владислав Росляков, приведший в действие самодельное взрывное устройство и открывший огонь из оружия по беззащитным людям. В этот день, 17 октября, также получили ранения различной тяжести свыше 50 студентов и сотрудников коллежда. Большая часть пострадавших уже выписана из больниц, несколько тяжелораненных человек проходят лечение в столичных клиниках.

Чрезвычайная ситуация в городе Армянске, связана с выбросом в атмосферу загрязняющих веществ из кислонакопителя завода "Титан". Превышение уровня ПДК вредных веществ в воздухе было настолько серьезным, что несовершенолетних жителей города и окрестных сел пришлось на несколько недель вывезти к морю, чтобы уберечь их здоровье. Специалисты выяснили, что вся проблема заключается в том, что засушливая погода спровоцировала вредные испарения из кислотонакопители, что в итоге привело к экологической катастрофе.

Слишком жаркое солнце стало причиной ЧС в Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском, а также Советском районах. Там вволю похозяйничала засуха. Лето не баловало осадками, что привело к серьзным потерям урожая и пожароопасной обстановке.

Сейчас же у крымских спасателей первостепенная задача - обеспечение безопасности в зимний период. Прежде всего идет речь об очень высоком риске возникновения пожаров из-за отопительного сезона. Готовы специалисты отреагировать должным образом и на сюрпризы погоды.

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