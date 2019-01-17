Как в Крыму отпразднуют День республики: где будут выставки и тематические вечера

В Крыму 20 января отпразднуют День Республики – в городах и районах полуострова готовятся тематические мероприятия.

Так, 18 января в 10.30 и 14.00 в Госсовете РК пройдут торжественные собрания с церемониями награждения. Во время мероприятия выступят ведущие артисты Крымской государственной филармонии.

Помимо этого, 18 января в образовательных учреждениях республики запланировано проведение торжественных линеек, а также единого урока, посвященных Дню Республики Крым.

В библиотеках, музеях и учебных заведениях будут выставки печатных изданий, фотодокументов, исторической и мемуарной литературы. Также планируются концерты в домах культуры и других концертно-зрелищных организациях.

В симферопольской Научной библиотеке «Таврика» им. А.Х. Стевена из собрания музея будет представлена книжно-иллюстративная выставка «Референдум о государственном и правовом статусе Крыма. 20 января 1991 года».

19 января в Республиканской крымскотатарской библиотеке им. Гаспринского откроется выставку-информацию «Родина – Крым».

Пройдут мероприятия и для детей.

18 января в 12.00 Крымская республиканская детская библиотека им. В.Н. Орлова готовит час интересного сообщения «Мы с тобой в Крыму живем!». Также информационные часы подготовит Крымская республиканская библиотека для молодежи (18 января с 13.00 до 14.00) и Крымская республиканская универсальная научная библиотека им. И.Я. Франко.

Также 19 января в Алупкинском историко-краеведческом музее Центрального музея Тавриды состоится открытие выставки «День республики Крым. Этапы государственного строительства».

20 января в 15.00 в Доме-музее К. Г. Паустовского пройдет тематический вечер «Крым весь овеян до последнего камня на дороге великими воспоминаниями».

21 января в Крымскотатарском музее культурно-исторического наследия откроется выставка одного события «Люди и время».

С 19 по 21 января Ливадийский дворец-музей будет демонстрировать мультимедийный проект «День Республики Крым».

В Алупкинском дворцово-парковом музее-заповеднике состоится урок-беседа «Символика Республики Крым», в Музее-заповеднике «Судакская крепость» – лекция «Рождение Республики».

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