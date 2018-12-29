2018-12-29T10:07:25+03:00
Общество

Сколько в Крыму с 1 января будет стоить проезд в маршрутках, трамваях и троллейбусах

Повышение тарифов связано с инфляцией и ростом цен на топливо и запчасти
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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Тарифы вырастут в Симферополе, Симферополе, Евпатории и Керчи.Тарифы вырастут в Симферополе, Симферополе, Евпатории и Керчи.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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СЕВАСТОПОЛЬ

В городе-герое с 1 января изменится стоимость проезда на все виды общественного транспорта.

При оплате проезда наличными, билет на троллейбус будет стоить 19 рублей, на автобус 20 рублей, на катер 24 рубля, на паром 30 рублей.

- Изменение стоимости проезда обусловлено ростом инфляции на 2,2%, ростом цен на топливо и запасные части для транспортных средств на 26% и 33% соответственно, - сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя.

При этом, пользуясь единой транспортной картой, можно будет существенно сэкономить. В троллейбусе проезд будет строить 16 рублей, в автобусе 17 рублей, на катере и пароме 22 рубля.

Севастопольцы смогут сэкономить, оплачивая проезд по единой городской транспортной карте. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Севастопольцы смогут сэкономить, оплачивая проезд по единой городской транспортной карте.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

КЕРЧЬ

В Керчи в январе подорожает стоимость проезда в общественном транспорте.

- В автобусах, которые ездят по маршрутам № 5 и № 41, проезд будет строить 15 рублей, в троллейбусе № 1 - 16 рублей, - сообщает пресс-служба администрации Керчи.

Сейчас стоимость билета в этих направлениях на 1 рубль дешевле.

ЕВПАТОРИЯ

В Евпатории подорожает только стоимость проезда в трамвае.

- С 1 января билет будет строить 15 рублей, - сообщает трамвайное управление им. И.А. Пятецкого.

Сейчас проезд стоит 14 рублей в одну сторону.

Билет на трамвай будет стоить 15 рублей. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Билет на трамвай будет стоить 15 рублей.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

СИМФЕРОПОЛЬ

С 1 января стоимость проезда в маршрутках и троллейбусах повышаться не будет.

Первое подорожание произойдет с 1 июля, когда цена проезда в троллейбусах увеличится на 1 рубль. Билетик в одну сторону будет стоить 15 рублей, сейчас цена 14 рублей.

- Стоимость проезда в маршрутках Симферопоя с 1 января повышаться не будет. Цена останется прежней, 13 рублей с пассажира, - сообщил председатель Государственного комитета по ценам Крыма Юрий Новосад.

Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о том, что в 2019 год проезд в маршрутках Симферополя подорожает до 17 рублей. Но, по данным госкомитета по ценам, перевозчики не предоставли документы, подтверждающие необходимость повышения стоимости проезда на 4 рубля.

В Симферополе проезд в троллейбусах подорожает летом. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

В Симферополе проезд в троллейбусах подорожает летом.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

ДРУГИЕ ГОРОДА

13 рублей будет стоить проезд в Алуште, Джанкое, Ялте, Феодосии, Евпатории.

14 рублей - в Красноперекопске.

12 рублей - в Бахчисарае.

11 рублей - в Армянске, Саках и Судаке.

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