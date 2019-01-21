2019-01-21T09:14:15+03:00
Общество

Розы и подснежники: Никитский ботанический сад на юге Крыма цветет в январе

Зима на полуострове - это зелень и краски [фото]
Анастасия ЖУКОВА
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Фото: пресс-служба Никитского ботанического садаФото: пресс-служба Никитского ботанического сада
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Никитский ботанический сад, расположенный на территории Большой Ялты, радует посетителей красками. Хоть на дворе и конец января, сад мало того, что утопает в зелени, так еще и предлагает гостям полюбоваться цветами!

Фото: пресс-служба Никитского ботанического сада

Фото: пресс-служба Никитского ботанического сада

Сюжет известной сказки "12 месяцев" для Крыма - вовсе не сказочный. Никакой магии: подснежники в Ялте действительно растут в январе!

Фото: пресс-служба Никитского ботанического сада

Фото: пресс-служба Никитского ботанического сада

Сочные ягоды ярко-красного цвета - именно то, чего так не хватает зимой.

Фото: пресс-служба Никитского ботанического сада

Фото: пресс-служба Никитского ботанического сада

В середине зимы ожидаешь увидеть серость и спящую природу, но нет. Зелень, зелень вокруг! Хочется гулять!

Фото: пресс-служба Никитского ботанического сада

Фото: пресс-служба Никитского ботанического сада

Розы тоже не удержались и расцвели. Кажется, из-за кустов сейчас выйдет Маленький Принц.

Фото: пресс-служба Никитского ботанического сада

Фото: пресс-служба Никитского ботанического сада

Яркие оранжевые цветы среди зелени - вдохновение для художника.

Фото: пресс-служба Никитского ботанического сада

Фото: пресс-служба Никитского ботанического сада

СПРАВКА КП

Никитский ботанический сад основан в начале XIX века. В 2012 году он отметил свое 200-летие. Ботсад - крупнейшее в стране хранилище видов и сортов южных плодовых культур (более 11 тысяч сортов персика, абрикоса, яблони, инжира, граната, зизифуса, хурмы и других). Здесь собрано более 6 тысяч видов декоративных растений, более 250 видов эфиромасличных, лекарственных растений.

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