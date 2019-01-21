Розы и подснежники: Никитский ботанический сад на юге Крыма цветет в январе
Никитский ботанический сад, расположенный на территории Большой Ялты, радует посетителей красками. Хоть на дворе и конец января, сад мало того, что утопает в зелени, так еще и предлагает гостям полюбоваться цветами!
Фото: пресс-служба Никитского ботанического сада
Сюжет известной сказки "12 месяцев" для Крыма - вовсе не сказочный. Никакой магии: подснежники в Ялте действительно растут в январе!
Фото: пресс-служба Никитского ботанического сада
Сочные ягоды ярко-красного цвета - именно то, чего так не хватает зимой.
Фото: пресс-служба Никитского ботанического сада
В середине зимы ожидаешь увидеть серость и спящую природу, но нет. Зелень, зелень вокруг! Хочется гулять!
Фото: пресс-служба Никитского ботанического сада
Розы тоже не удержались и расцвели. Кажется, из-за кустов сейчас выйдет Маленький Принц.
Фото: пресс-служба Никитского ботанического сада
Яркие оранжевые цветы среди зелени - вдохновение для художника.
Фото: пресс-служба Никитского ботанического сада
СПРАВКА КП
Никитский ботанический сад основан в начале XIX века. В 2012 году он отметил свое 200-летие. Ботсад - крупнейшее в стране хранилище видов и сортов южных плодовых культур (более 11 тысяч сортов персика, абрикоса, яблони, инжира, граната, зизифуса, хурмы и других). Здесь собрано более 6 тысяч видов декоративных растений, более 250 видов эфиромасличных, лекарственных растений.
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