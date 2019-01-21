Программа мероприятий на годовщину "Крымской весны-2019": флешмобы, концерт и фейерверк

Совмин РК опубликовал план мероприятий, посвященных пятой годовщине Крымской весны. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте.

15 марта в образовательных учреждениях полуострова пройдет единый урок, посвященный 5-й годовщине Общекрымского референдума 2014 года и воссоединения Крыма с Россией с участием руководства Республики Крым, членов Госсовета и Совмина РК.

В день годовщины референдума, 16 марта, в Симферополе пройдет праздничный митинг, возложение цветов к памятникам "Народному ополчению всех времен" и "Вежливым людям", вечером горожан ждет концерт. Также в этот день пройдет фестиваль декоративно-прикладного творчества и реализация арт-проекта "Время Крыма".

18 марта, в день воссоединения Крыма с Россией, в Симферополе днем пройдет ярмарка работ мастеров декоративно-прикладного искусства и народных ремесел, спортивные мастер-классы, показательные выступления спортсменов и различные соревнования, шествие кубанских и крымских казаков, молебенв Александро-Невском соборе. В этот день в городах и районах РК организуют молодежный флешмоб.

Также 18 марта планируется сделать проход в крымские музеи и проезд на общественном транспорте бесплатным. Минтранс обязали обеспечить бесперебойную работу городского транспорта в вечернее время.

Вечером горожан и гостей города ждет концерт с участием звезд российской эстрады, а также творческих коллективов Крыма. Концерт завершится праздничным фейерверком.

Для детей из малообеспеченных и многодетных семей пройдет благотворительное представление в "Симферопольском государственном цирке им. Б.Тезикова".

Кроме того, к пятой годовщине референдума выпустят юбилейную медаль и сувенирную монету. Также среди намеченных мероприятий — торжественное гашение почтовой открытки, посвященной годовщине "Крымской весны", проведение спортивных соревнований, велопробега, прочее.

Семьям, которые воспитывают детей, родившихся 18 марта 2014 года, и семьям, вступившим в брак 16 или 18 марта 2014 года, планируют вручить подарки.

До марта в Крыму проведут конкурсы авторской песни, детских рисунков и поделок.

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