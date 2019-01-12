Самолет, вылетевший в Москву, экстренно вернулся в аэропорт «Симферополь»

В аэропорт «Симферополь» через час после вылета вернулся самолет авиакомпании Nordwind, совершавший рейс в Москву.

12 января в 20.00 самолет с пассажирами на борту вылетел в Шереметьево, но до места назначения не долетел.

- После взлета пилот запросил посадку в аэропорту вылета. Согласно правилам, в воздухе экипаж перед посадкой вырабатывал оставшееся топливо, - сообщили «Комсомольской правде - Крым» в пресс-службе аэропорта. - Посадка произведена в штатном режиме в 20.56 по московскому времени.

Пассажиры сейчас находятся в аэропорту. Для отправки их в Москву авиакомпания пришлет резервный самолет. Ориентировочно он прибудет в Крым 13 января около 2 часов ночи.

Причины, по которым экипаж принял решение экстренно вернуть самолет, пока не сообщают.