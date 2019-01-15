2019-01-15T12:30:31+03:00
Политика

«Только во снах Порошенко»: В Крыму прокомментировали возможный заход кораблей НАТО в Азовское море

Незалежная ищет поддержки у Североатлантического альянса
Надежда ДАЦЮК
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В Керченском проливе в ноябре задержали два бронекатера и буксир ВМС Украины. Фото: источник КПВ Керченском проливе в ноябре задержали два бронекатера и буксир ВМС Украины. Фото: источник КП
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В Крыму исключают возможность того, что корабли Североатлантического альянса войдут в акваторию Азовского моря. Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара отметил, что такие действия НАТО возможны только с согласия Российской Федерации.

В начале января, напомним, глава представительства Украины при НАТО Вадим Пристайко сообщил, что группа кораблей Североатлантического альянса под руководством Нидерландов собирается зайти в Черное море, а также не исключил возможность захода в Азовское море.

- Я думаю, что заход кораблей Североатлантического альянса в Азовское море возможен только во сне господина Порошенко. Ведь мы понимаем, что такой проход может состояться только с согласия Российской Федерации. Для кораблей альянса такое согласие получить лично мне не представляется возможным ни для каких учений. Подобные действия у берегов РФ в любом случае будут нести антироссийский провокационный характер, - выразил свое мнение Владислав Ганжара в комментарии "Комсомольской правде - Крым".

По словам депутата, украинская сторона хочет использовать для провокаций ресурсы НАТО и западных стран из-за недостатка своих собственных.

- Почему Украина сейчас постоянно трубит о поддержке Североатлантического альянса, западных стран? Потому что нет средств и сил, чтобы осуществить провокацию своими ресурсами. Я считаю, что НАТО не готово к подобным действиям, и их здравомыслие не позволит пойти на провокацию. Попытка прохода кораблей альянса в Азовское море без согласия России будет означать, что западные страны идут на повышение градуса напряженности, и фаза горячего столкновения в случае подобной провокации будет вполне реальной. Марионеточная роль Украины неизменна, и мне кажется, что в этом плане поддержки они не найдут, - добавил депутат.

Напомним, 6 января в акватории Черного моря зафиксировали десантный транспорт-док (дтд) военно-морских сил США «Форт Макгенри». Его действия контролировал сторожевой корабль Черноморского флота «Пытливый». В конце ноября украинские корабли незаконно вошли в Керченский пролив.

В середине ноября украинская сторона сообщала, что НАТО пока не планируют проводить учения в Азовском море, поскольку альянс и незалежна «не заинтересованы в дальнейшем углублении конфликта».

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Воскресным днем 25 ноября незалежная напомнила, что является великой морской державой на страх соседям. Пять кораблей, включая рейдовый буксир и катера, стали с двух сторон из Черного и Азовского морей на всех парах прорываться к российскому Керченскому проливу (подробнее)

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