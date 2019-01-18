Покорила красотой беременной женщины: Фотограф из Крыма заняла первое место на международном конкурсе
Жительница Ялты Вера Ливчак заняла первое место на международном фотоконкурсе "35 awards". Ей удалось обойти более тысячи конкурентов со всего мира!
На конкурс фотохудожница выставила 3 своих работы. Фото: Вера Ливчак
"35 awards" - крупная международная премия. Первый конкурс прошел в 2015 году. Участники проходят жесткий отбор в три этапа, победителей выбирают в двух десятках номинаций ( "Черно-белое", "Концептуальная фотография", "Портрет", "Детская фотография", "Городской пейзаж" и другие).
Вера начала увлекаться фотографией, когда сама вышла в декрет. Фото: Вера Ливчак
Вера Ливчак уже 2,5 года профессионально занимается фотографией. Первые шаги сделала, когда сама вышла в декрет. У крымчанки двое сыновей, младшему - всего две недели.
Фотографа восхищает красота беременной женщины. Фото: Вера Ливчак
- В начале своего творчества я пробовала себя в разных направлениях, снимала буквально все подряд. Но материнство само подсказало мой путь. Красота беременной женщины, плавность линий, зарождение новой жизни внутри, единение с крымской природой, - восхищается Ливчак.
Эту фотографию также представили на конкурсе. Фото: Вера Ливчак
Фотограф также в создала тематический календарь, посвященный кормящим матерям. Его планируют бесплатно распространять по роддомам и женским консультациям. Этот проект Вера Ливчак подала на грантовый конкурс. Если удастся получить финансирование, то календари увидят свет уже в этом году.
КСТАТИ
Мама двоих детей из Симферополя заняла второе место в конкурсе "Миссис Планета - 2018".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Во всероссийском конкурсе «Семья года» победили крымчане
Многодетные родители живут в Советском районе (подробнее).
"Не получила первое место из-за политики": Крымчанка об участии в международном конкурсе "Миссис Планета-2018"
Светлана Пищак из Симферополя и жительница Севастополя Наталия Царькова представили Россию и полуостров (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU