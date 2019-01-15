Крымчане за новогодние праздники потратили 2,4 миллиарда рублей

Крымчане стали тратить больше денег на подарки и развлечения. В период новогодних праздников жители полуострова покупали ювелирные украшения, парфюмерию, технику, ходили в рестораны и не отказывали себе в других удовольствиях.

- В период с 25 декабря по 8 января крымчане потратили больше 2,4 млрд рублей. Этот показатель в 1,7 раза выше, чем за аналогичный период прошлого года. За две недели крымчане совершили более 2 млн транзакций - то есть 100 транзакций в минуту в среднем, - рассказали в РНКБ.

По данным банкиров, максимальный объем безналичных расчетов был зафиксирован в продуктовых магазинах, супермаркетах компьютерной техники, АЗС, а также магазинах одежды и обуви.

Кроме того, в числе самых популярных торгово-сервисных предприятий, где клиенты рассчитывались картами в новогодние праздники, оказались ювелирные и парфюмерные магазины, а также рестораны и кафе. Средний чек по расчетам в указанных категориях составлял от 4500 до 10500 рублей.

Число онлайн-покупок в эти дни тоже выросло, причем, по сравнению с прошлым годом, сразу в 4 раза! Крымчане потратили в онлайн-магазинах более 653 млн рублей.

Радовать любимых подарками можно каджый день.Фото: Архив "КП"

- Популярность безналичных платежей в Крыму растет с каждым годом, а мы, в свою очередь, создаем максимально комфортные условия для этих расчетов, - говорит вице-президент - директор по розничному бизнесу РНКБ Николай Билан. - В новогодние праздники крымчане получили возможность экономить при расчетах картой благодаря программе лояльности «Ваш бонус».

Напомним, благодаря программам лояльности жители и гости полуострова могут тратить деньги в то же время получать часть средств обратно.

Экономить на покупках могут все, у кого есть карта РНКБ. При расчете картой более чем в 1000 точках, участвующих в программе (адреса смотрите здесь), в день покупки на ваш счет будут начислены бонусы в следующем эквиваленте - один потраченный рубль равен одному бонусу.

За 15 дней клиенты рассчитались в магазинах-партнерах программы на сумму более 122 млн рублей, что в 4,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего в эти дни с помощью бонусов было оплачено покупок на сумму более 2,6 млн рублей.