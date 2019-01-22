К пострадавшим во время ЧП в Черном море иностранным морякам прибыл турецкий дипломат

В Керчь вечером 22 января прибыл представитель генконсульства Турции, расположенного в Новороссийские. Он приехал в Крым вместе с переводчицей и двумя коллегами. Общаться с журналистами отказался.

Корреспондент "Комсомольской правды - Крым" попыталась вызвать дипломата на интервью.

- Не согласен. Никаких комментариев прессе ему давать нельзя, - покачала головой переводчица в ответ на вопрос КП-Крым, и представитель генконсульства отправился на буксир, доставивший пострадавших на полуостров.

Напомним, в Керчь доставили 12 спасенных во время пожара моряков. Пятеро из них - граждане Турции, остальные - граждане Индии.

Моряков сажают в кареты скорой помощиФото: Александра КОРШУНОВА

В течение суток МИД РФ подготовит документы, необходимые для их пребывания на территории нашей страны.

ЧП в Черном море случилось вечером 21 января. Два танкера-газовоза Maestro и Candy под флагами Танзании загорелись примерно в 30 километрах к юго-западу от мыса Такиль. По предварительным данным, пожар случился во время перевалки груза - сжиженного газа - с одного судна на другое.

Всего на двух судах находилось 32 человека, граждан РФ среди членов экипажа не было. Помимо 12 спасенных счастливчиков, уже достоверно известно о 10 погибших, судьба еще 10 точно не известна, пока они числятся пропавшими без вести. Шансов на то, что их найдут живыми, практически нет, спасательную операцию переквалифицировали в поисковую.

Спасенные идут в сопровождении полицииФото: Александра КОРШУНОВА

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Владимир Джаралла, политолог:

- В данном случае мы видим, что такое на практике защита интересов своих граждан. После катастрофы, ставшей результатом сознательного нарушения всех норм безопасности, спасения пострадавших моряков русскими службами, работы врачей, в дело вступают дипломаты, это обычная практика. Статус, споры о принадлежности территории, процедура посещения - все отходит на другой план ради заботы о своих гражданах. Нетрудно заметить, что и российская сторона придерживается такого же подхода, даже не намекая на политику. Украинская сторона с большой долей вероятности может попытаться устроить скандал из этого, вот только итог предсказуем: российская сторона просто проигнорирует, мол, "что взять с убогих?", а вот турецкая - может и ответить, причем весьма жестко и резко. Этот язык единственный, который понимают в Киеве. С ними никто не считается и всерьез не воспринимает, это итог деятельности нынешнего режима, доведшего страну до столь унизительного состояния. Прежде всего, потому что о своих гражданах они не думали и не думают.

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