2019-01-16T17:48:55+03:00
Общество

Крымчане перестали снимать с карт все деньги сразу

Жители полуострова оценили удобство безналичных платежей
Анастасия КУРДЮКОВА
Поделиться:
Расплачиваться картой намного удобнее.Расплачиваться картой намного удобнее.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
Изменить размер текста:

В Крыму стал снижаться спрос на наличные. Платежных терминалов и банкоматов в городах и селах установили такое количество, что больше не приходится переживать из-за того, что в каком-то магазине или заведении не примут карту и придется искать, где снять деньги.

Очереди стали меньше

- В прошлом году наметилась интересная тенденция. В Крыму впервые начал снижаться спрос на наличные. Пик расчета наличными был зафиксирован в июле, возможно, это связано с приездом большого числа туристов, а после начал снижаться, и продолжает снижать до сих пор, причем как в торговых центрах, магазинах, супермаркетах, так и в наших банковских отделениях, - отметил вице-президент – директор по розничному бизнесу РНКБ Николай Билан.

По словам банкиров, в декабре заметно уменьшились очереди в отделениях банка. Перед Новым годом, а это всегда самый тяжелый месяц, когда специалистам приходится проводить тысячи платежей: все массово вспоминают, что нужно оплатить долги за коммуналку, закрыть кредиты, уплатить налоги.

- Если в 2017 году в декабре в очереди в кассу каждый день стояли почти 26 тысяч клиентов, то в прошлом году это число снизилось до 22 тысяч. При этом объемы платежей выросли на 20 тысяч в день. Люди проводили оплату в терминалах самообслуживания, с помощью интернет-банкинга и мобильного приложения, - говорит Николай Николаевич.

QR код в помощь

Пользоваться мобильным приложение становится с каждым годом удобнее. Например, самый крупный банк Крыма в прошлом году выпустил новую, удобную версию, с помощью которой люди стали проводить онлайн большинство сложных видов платежей. Хотя раньше получалось только положить денежку на электронный кошелек или пополнить мобильный счет.

Благодаря QR кодам больше не нужно заполнять самим никакие данные, приложение само сканирует квитанцию и заполняет все пункты.

- Количеств пользователей, которые скачали наше мобильное приложение достигло 195 тысяч. За полгода это очень хороший результат. В этом году его удвоим, - планируют финансисты.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Севастополь и Тартус подписали соглашение о сотрудничестве
«Крымэнерго» оставили семью с детьми без света: Предприятие заплатит штраф
Феодосийский порт хочет в два раза увеличить объемы перевалки зерна
Бюджет Севастополя потерял 4 миллиона рублей из-за халатности должностных лиц
Второй блок Балаклавской ТЭС подготовили к запуску
На крымской «Тавриде» пассажирский автобус столкнулся с погрузчиком
Крымские полицейские поймали охотника на оленей
В Крыму появился новый руководитель Центра медицины катастроф
Алупка тонет в грязи: Жители города делятся в соцсетях снимками захламленной набережной
В Крыму очистили от снега 1000 километров дорог
На выезде из Симферополя троллейбус столкнулся с автобусом
К концу 2019 завершится проектирование симферопольского коллектора
ОНФ: Крым оказался в «лидерах» антирейтинга убитых дорог
Жительница Алушты "заработала" 860 тысяч рублей на оформлении земли
Парковку возле Дворца пионеров в Симферополе сделают бесплатной
В декабре в Крыму зарегистрировались на 22,8% больше безработных
На улицы Симферополя за сутки высыпали 62 тонны реагентов
В Севастополе на Крещение перекроют часть города
Аксенов попросит у правительства РФ вернуть в Крым ЖЭКи
В Симферополе на 6 улицах отключат света
В Крыму в 2019 году пересчитают соцвыплаты
В Севастополе маршрутка столкнулась с внедорожником
Около симферопольской автостанции «Западная» на дорогу вылилось горючее
К 2022 году в Симферополе появится новый канализационный коллектор
За 2018 год крымчане оформили в три раза больше ипотечных кредитов
На трассе "Таврида" в Крыму столкнулись грузовик и микроавтобус