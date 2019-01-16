Крымчане перестали снимать с карт все деньги сразу

В Крыму стал снижаться спрос на наличные. Платежных терминалов и банкоматов в городах и селах установили такое количество, что больше не приходится переживать из-за того, что в каком-то магазине или заведении не примут карту и придется искать, где снять деньги.

Очереди стали меньше

- В прошлом году наметилась интересная тенденция. В Крыму впервые начал снижаться спрос на наличные. Пик расчета наличными был зафиксирован в июле, возможно, это связано с приездом большого числа туристов, а после начал снижаться, и продолжает снижать до сих пор, причем как в торговых центрах, магазинах, супермаркетах, так и в наших банковских отделениях, - отметил вице-президент – директор по розничному бизнесу РНКБ Николай Билан.

По словам банкиров, в декабре заметно уменьшились очереди в отделениях банка. Перед Новым годом, а это всегда самый тяжелый месяц, когда специалистам приходится проводить тысячи платежей: все массово вспоминают, что нужно оплатить долги за коммуналку, закрыть кредиты, уплатить налоги.

- Если в 2017 году в декабре в очереди в кассу каждый день стояли почти 26 тысяч клиентов, то в прошлом году это число снизилось до 22 тысяч. При этом объемы платежей выросли на 20 тысяч в день. Люди проводили оплату в терминалах самообслуживания, с помощью интернет-банкинга и мобильного приложения, - говорит Николай Николаевич.

QR код в помощь

Пользоваться мобильным приложение становится с каждым годом удобнее. Например, самый крупный банк Крыма в прошлом году выпустил новую, удобную версию, с помощью которой люди стали проводить онлайн большинство сложных видов платежей. Хотя раньше получалось только положить денежку на электронный кошелек или пополнить мобильный счет.

Благодаря QR кодам больше не нужно заполнять самим никакие данные, приложение само сканирует квитанцию и заполняет все пункты.

- Количеств пользователей, которые скачали наше мобильное приложение достигло 195 тысяч. За полгода это очень хороший результат. В этом году его удвоим, - планируют финансисты.