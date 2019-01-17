Не слушают МЧС: На Ай-Петри очереди из лыжников и сноубордистов

Крым занесло снегом. Деревья, горы и улицы, покрытые толстым слоем «белой одежды», на полуострове увидишь нечасто. Такого количества осадков не было давно.

В горах высота снежного покрова уже достигла 55 сантиметров. С одной стороны, круто, можно вдоволь накататься на санках, лыжах, сноубордах, играть в снежки и лепить снеговиков. С другой стороны, существует реальная угроза схода снежных лавин.

Самые любимые зимние места отдыха крымчан - Ай-Петри и Ангарский перевал, вот где чувствуется настоящая зима. Но добраться туда сейчас проблематично.

Проезд на Ай-Петри официально закрыт с 4 января, когда около сотни машин и 300 человек оказались заблокированы из-за схода снежных лавин. Больше 12 часов спасатели разгребали снег и освобождали автомобилистов.

16 января еще одна снежная лавина сошла на Ангарском перевале, из-за чего пострадал сноубордист. Чтобы оказать ему помощь, спасателям пришлось разделиться: одна группа поехала искать туриста на квадрациклах, вторая группа добиралась пешком, взяв с собой специальные сани.

И сейчас патрули ГИБДД пропускают на Ай-Петри только специально оборудованные машины высокой проходимости, и то не всегда, в зависимости от погоды.

В горах выпало 55 сантиметров снега.Фото: Анна МЕЛЬНИКОВА

В ГОРЫ ЗА 1000 РУБЛЕЙ

Лыжники и сноубордисты рвутся в горы. Нет внедорожника или боитесь ехать на своем авто? В соцсетях появилась уйма объявлений, что за 1000 рублей вас доставят на снежную гору.

Специально оборудованные машины возят желающих покататься из Симферополя, Севастополя, Ялты и Бахчисарая. Группы набирают за один-два дня до выезда, так как погода переменчива и заранее никто не скажет, какая из дорог будет открыта.

- Дорога сейчас очень проблемная, со стороны Ялты ее завалило снегом. Ближайшая поездка планируется на 20 января. Собираемся ехать на трассу «Кичкинэ», на «26-й километр» проехать не выйдет, разве что на снегоходе, - говорят организаторы поездок.

На «Кичкинэ» два спуска длиной 320 и 450 метров. Они находятся в 1,2 километра от метеостанции по Бахчисарайскому шоссе, поворот направо. Санки, лыжи и сноуборды там можно взять в прокат на месте (см. рубрику «Денежки»).

Если дорогу расчистят, на трассе «26-й километр» тоже можно будет покататься. Трасса эта подходит как для новичков, так и для тех, кто уже стоял на лыжах и сноуборде. Протяженность - 600 метров. Спуск расположен в пяти километрах от метеостанции по Бахчисарайскому шоссе.

На «26-ом километре» есть подъемник. Поблизости расположены кафе и скамейки, где можно отдохнуть. Некоторые организаторы зимних туров берут с собой мангал и жарят шашлыки.

А вы уже слепили снеговика?Фото: Анна МЕЛЬНИКОВА

КОГДА ЛУЧШЕ ЕЗДИТЬ?

При условии нормальной погоды, кататься лучше в будни, людей там меньше. В выходные в горах очень много народу, на подъезде бывают даже пробки.

- Мы мониторим ситуацию, регулярно выезжаем на Ай-Петри. Общались со всеми туристами, кто хотел проехать, чтобы покататься. На первой стоянке стояли больше 15 машин. Все они были подготовлены - оборудованы цепями, у водителей были рации, лопаты, запас еды. Видно, что люди подготовились, - говорят спасатели. - Сегодня, 17 января, проезд закрыт для всех. Но ситуация постоянно меняется.

Если не хочется далеко ехать, дорога из Симферополя на Ай-Петри в будни занимает полтора-два часа, в выходные из-за большого потока машин - три-четыре, можно покататься на Ангарском перевале. Из Симферополя до перевала добираться недолго, расстояние - 12 километров, от Алушты - 23 километра. Искать специально машину для поездки туда не нужно, ходят автобусы и троллейбусы.

Крымчане, проживающие поблизости, катаются там на санках, тюбингах, ватрушках и плюшках (еще их называют надувными санками, подушками и кругами).

Снег в горах не тает с начала января.Фото: Анна МЕЛЬНИКОВА

ДЕНЕЖКИ

Сколько стоит аренда снаряжения:

- лыжи и сноуборды (с ботинками) - 600 рублей на день

- санки - 500 рублей на день

- снегоход - 1000 рублей за 10 минут.

ВАЖНО

- Опасно садиться на надувные санки по несколько человек сразу. В отличие от обычных санок, «ватрушки» или тюбинги способны развивать большую скорость, вращаться вокруг своей оси во время спуска, являясь при этом практически неуправляемыми. Не следует перегружать надувные сани.

- Нельзя кататься на «ватрушке» стоя или лежать на ней при спуске.

- Садиться в тюбинг нужно, как на стул, - откинуться назад и согнуть ноги в коленях.

- Нельзя прикреплять «ватрушки» друг к другу «паровозиком», они могут перевернуться.

- Кататься рекомендуется на склонах с уклоном не более 20 градусов. Внизу склона должно быть достаточно места для торможения.

- Не следует кататься по склонам, поросшим деревьями.

- Перед спуском с горки нужно проверить, чтобы на пути не было людей, ям, бугров, торчащих кустов, камней, которые могут повредить надувные сани, проколов или разрезав их.