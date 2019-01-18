2019-01-18T13:38:44+03:00
Общество

Министр транспорта РФ: Ж/д часть Крымского моста могут сдать в эксплуатацию раньше срока

Официальная дата окончания строительства - декабрь 2019 года
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
Министр транспорта РФ Евгений Дитрих. Фото: пресс-служба "Росавтодора"Министр транспорта РФ Евгений Дитрих. Фото: пресс-служба "Росавтодора"
Изменить размер текста:

Железнодорожную часть моста через Керченский пролив могут сдать раньше обещанного срока. Такую возможность не исключил министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих. Об этом он рассказал журналистам сразу после смычки нового тоннеля на подходах к мосту в Керчи.

- Наши друзья-мостостроители и тоннельщики - очень сдержанные люди в своих оценках. Они научили меня также подходить к этим вопросам. Конечно, мы сделаем все возможное для того, чтобы ускорить проведение работ, при этом, если это возможно. При благоприятных условиях мы попробуем это сделать, - отметил министр.

Достроить железнодорожную часть моста и ввести ее в эксплуатацию планируется в декабре 2019 года.

Напомним, строители уже уложили первые 1,5 километра железнодорожных путей на Крымском мосту. Параллельно с железной дорогой строится и новая станция Керчь-Южная. Там будет парк путей для грузовых, пассажирских и пригородных поездов. Действующая станция Багерово сейчас находится на реконструкции.

Кроме того, на подходах к мосту завершают строительство подземного тоннеля для поездов. Он станет частью 18-ти километровой железной дороги. Работы ведут горным способом, на поверхность уже подняли 60 тысяч кубометров грунта. Впереди у строителей кропотливая работа - укрепление тоннельного свода и выполнение постоянной монолитной отделки, а также прокладывание штольни.

Кстати, автомобильную часть моста через Керченский пролив удалось сдать раньше на целых полгода. Изначально планировалось, что движение по дороге откроется в декабре 2018 года, но машины по новой трассе поехали в мае.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15 самых красивых фотографий Крымского моста

"Комсомолка" отобрала лучшие фотографии моста через Керченский пролив (подробнее)

"Мы всю жизнь мечтали об этом!" Автомобилисты в Керчи занимали очередь с ночи, чтобы поехать по Крымскому мосту

Движение по автодорожной части открыли рано утром 16 мая (подробнее)

Как Крымский мост изменит нашу жизнь: все о грузоперевозках, ценах на продукты и пробках

На чем туристам выгоднее добираться в Крым и снизятся ли цены на авиабилеты (подробнее)

На Крымском мосту уложили первые 1,5 километра железнодорожных путей

Параллельно строится новая станция Керчь-Южная (подробнее).

На подходе к Крымскому мосту завершают строительство подземного тоннеля для поездов

Коридор станет частью 18-километровой железной дороги (подробнее).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Так кто же вырубает русскую тайгу? Часть 4 расследования «Комсомолки»
Журналисты «КП» Владимир Ворсобин и Виктор Гусейнов отправились из Москвы в Сибирь, чтобы увидеть своими глазами, действительно ли весь лес здесь хищнически пилится и вывозится в Поднебесную [фото, видео, подкаст]
Загадки древней цивилизации проявились на улицах Полевского
Полевской превратился в город-музей: художники нарисовали исторические артефакты, хранящие в себе удивительные истории древнего Полевского, на улицах города, чтобы привлечь внимание жителей к истории города [фото]
Как китайцы вырубают русскую тайгу. Часть 3
Журналисты «Комсомольской правды» Владимир Ворсобин и Виктор Гусейнов отправились из Москвы в Сибирь, чтобы увидеть своими глазами, действительно ли весь лес здесь хищнически пилится и вывозится в Поднебесную [фото, видео]
Новости 24
Из-за сбоя на сетях 96 тысяч крымчан остались без света
Началась продажа билетов на летние авиарейсы в Крым
В Феодосии назначили врио главы администрации и председателя горсовета
На улицы Симферополя высыпали 51,2 тонны реагента для борьбы с гололедом
Глава МВД Крыма: Если бы не стал полицейским, пошел бы в журналисты!
На трассе «Керчь-Симферополь» столкнулись две легковушки: Есть пострадавшие
Крым примет 500 детей из Сибая, которые пострадали от экологической катастрофы
Малый ракетный корабль ЧФ "уничтожил" надводный корабль условного противника
В Крым с официальным визитом прибыли делегации из ДНР И ЛНР
Погода в Крыму на 18 января: переменная облачность, гололед и до +8 градусов
В Симферополе свет отключат на 10 улицах
Туристы назвали самые популярные достопримечательности Крыма
Крымские студенты после деловой игры могут стать помощниками депутатов
Три случая заболевания бешенством у волков зафиксировали в Крыму в 2018 году
В Крыму в 17 раз снизилось количество случаев заражения африканской чумой свиней
В Керчи на дорогах нашли ямы 8 на 10 метров
В ночь на 17 января на улицы Симферополя высыпали почти 13 тонн реагента
Дмитрий «Гоблин» Пучков: «Киев знал, что Крым никогда не будет украинским»
В Симферополе откроют четыре детских сада
В ближайшие дни в Крыму прекратятся снегопады