Министр транспорта РФ: Ж/д часть Крымского моста могут сдать в эксплуатацию раньше срока

Железнодорожную часть моста через Керченский пролив могут сдать раньше обещанного срока. Такую возможность не исключил министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих. Об этом он рассказал журналистам сразу после смычки нового тоннеля на подходах к мосту в Керчи.

- Наши друзья-мостостроители и тоннельщики - очень сдержанные люди в своих оценках. Они научили меня также подходить к этим вопросам. Конечно, мы сделаем все возможное для того, чтобы ускорить проведение работ, при этом, если это возможно. При благоприятных условиях мы попробуем это сделать, - отметил министр.

Достроить железнодорожную часть моста и ввести ее в эксплуатацию планируется в декабре 2019 года.

Напомним, строители уже уложили первые 1,5 километра железнодорожных путей на Крымском мосту. Параллельно с железной дорогой строится и новая станция Керчь-Южная. Там будет парк путей для грузовых, пассажирских и пригородных поездов. Действующая станция Багерово сейчас находится на реконструкции.

Кроме того, на подходах к мосту завершают строительство подземного тоннеля для поездов. Он станет частью 18-ти километровой железной дороги. Работы ведут горным способом, на поверхность уже подняли 60 тысяч кубометров грунта. Впереди у строителей кропотливая работа - укрепление тоннельного свода и выполнение постоянной монолитной отделки, а также прокладывание штольни.

Кстати, автомобильную часть моста через Керченский пролив удалось сдать раньше на целых полгода. Изначально планировалось, что движение по дороге откроется в декабре 2018 года, но машины по новой трассе поехали в мае.

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