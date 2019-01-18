2019-01-18T16:45:23+03:00
Общество

«Мы в любой день готовы принять Украину в свои объятия»: Крымчане отметили годовщину Переяславской рады

В торжественном мероприятии приняли участие делегации из ДНР и ЛНР
Александра КОРШУНОВА
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Праздничный митинг прошел в СимферополеПраздничный митинг прошел в СимферополеФото: Виталий ПАРУБОВ
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В Симферополе 18 января отметили 365-летие воссоединение Руси, годовщину Переяславской рады. Для участия в торжественных мероприятиях в Крым прибыли делегации из Донецкой и Луганской народных республик.

В Крым с официальным визитом прибыли делегации из ДНР и ЛНР Фото: Виталий ПАРУБОВ

В Крым с официальным визитом прибыли делегации из ДНР и ЛНРФото: Виталий ПАРУБОВ

Председатель Госсовета РК Владимир Константинов отметил, что ровно 365 лет назад в Переяславе приняли историческое решение.

- Не удивительно, что наши враги с такой ненавистью и злобой поминают Переяславскую Раду. Но они не в силах заставить нас забыть об этом событии, о победах и свершениях которых наш народ добился, будучи единым. Абсолютно убежден, придет время, и Донбасс вернется в лоно русского мира, - отметил он.

А член Совета федерации РФ и председатель Русской общины Крыма Сергей Цеков подчеркнул, что крымчане - счастливые люди, ведь им удалось воссоединиться со своей родной Россией. И подчеркнул, что украинцы - наши братья, которых мы готовы принять в любой момент.

- Убежден, что в этот раз нашему единому Отечеству не надо будет ждать Богдана Хмельницкого четыреста лет, как это было после разрушения Руси в XIII веке. Надеюсь, что он на Украине появится гораздо раньше. А мы с вами в любой день, в любой момент готовы принять Украину в свои объятия. Они наши братья, резюмировал Цеков.

В памятном мероприятии приняло участие и духовенство Фото: Виталий ПАРУБОВ

В памятном мероприятии приняло участие и духовенствоФото: Виталий ПАРУБОВ

В свою очередь глава Донецкой народной республики Денис Пушилин поблагодарил Крым за поддержку и поздравил всех с праздником.

Денис Пушил обратился к крымчанам с приветственным словом Фото: Виталий ПАРУБОВ

Денис Пушил обратился к крымчанам с приветственным словомФото: Виталий ПАРУБОВ

- Я благодарен за политическую поддержку нашим друзьям, которые с первых дней с нами вместе. Это действительно значимо. Когда русский народ объединяется, то сильнее его в мире нет. Мы с честью и достоинством перенесем все испытания, - подчеркнул глава республики.

К памятнику Богдана Хмельницкого в Симферополе возложили цветы Фото: Виталий ПАРУБОВ

К памятнику Богдана Хмельницкого в Симферополе возложили цветыФото: Виталий ПАРУБОВ

После этого в Госсовете Крыма прошло заседание, на котором Крым подписал межпарламентское соглашение о сотрудничестве с Народным советом ДНР и ЛНР.

Кроме того, заключили и договор об установлении побратимских связей между Макеевкой и Керчью.

СПРАВКА «КП»

Переяславская рада - собрание представителей запорожского казачества во главе с гетманом Богданом Хмельницким. Оно состоялось 18 января в Переяславе. Тогда приняли решение об объединении Войска Запорожского с Русским царством.

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