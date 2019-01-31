«Мы подумали, что вы студентка»: Корреспондентка «КП» без документов прошла в Керченский политех

Водитель привез меня к зданию Керченского политехнического колледжа. Хотела посмотреть, закончен ли ремонт в пострадавшем от взрыва корпусе политеха. Дергаю дверь - закрыто. Заглядываю в окно и вижу рабочих.

Обхожу здание, подхожу к другому входу. Студенты ждут начала занятий, разбившись на отдельные компании.

Главный вход в здание тоже пока на ремонтеФото: Александра КОРШУНОВА

- Наверное, «окна» между парами, - подумала я.

Поднимаюсь по ступенькам. У меня с собой из вещей только телефон, а в кармане - журналистское удостоверение.

Одета как обычно: зимний пуховик, джинсы, сапоги. Под объемной зимней курткой при желании можно спрятать все, что угодно...

В поврежденной от взрыва части колледжа уже заканчиваются ремонтные работыФото: Александра КОРШУНОВА

За пластиковой дверью - рамка-металлоискатель. Рядом - охранник, вахтерша и пара дежурных студентов. Вряд ли пропустят, думаю. Не один, так другой спросит документы.

Но нет!

Пара шагов - и я прошла металлорамку. Никто не останавливает, ничего не спрашивает. Еще шаг. Еще... и все равно никаких откликов. Я беспрепятственно попала в учебное заведение!

Знать меня в лицо тут не могут, я впервые в Керчи. Студенческий никто не попросил.

Рамка стоит прямо на входе в учебное заведениеФото: Александра КОРШУНОВА

Поднимаюсь этажом выше, по коже мурашки. Сразу вспоминаются страшные кадры трагедии 17 октября. Закрываю глаза, встряхиваю головой.

Заглядываю в учебные классы, хожу по коридорам - вижу много студентов. Каждый из них занят своими делами: как-то повторяет конспекты, кто-то «зависает» в телефоне или болтает с друзьями. Обошла все четыре этажа.Спускаюсь снова на первый этаж, подхожу к охраннику и спрашиваю, мол, как так? Документы у меня не попросили, а в колледж пропустили. Достаю удостоверение, говорю, что журналист.

Мужчина в форме охранника теряется. Говорит, что начал работать в колледже после событий октября 2018-го.

- Вы знаете, вы такая молодая, что подумали, что студентка. Если бы вы в рамке «пропищали», обязательно бы проверили, - оправдывается мужчина.

«Дежурные» на посту сначала замирают, а потом начинают возмущаться.

- А почему это мы должны перед вами оправдываться? – восклицает девушка.

- Оправдываться? Нет. Просто хотела узнать, можно ли пройти без студенческого в учебное заведение, - спокойно реагирую я.

Но нужно отдать охраннику должное. За те минуты, когда я ждала разрешение на проход в ремонтируемую часть здания, все студенты предъявили документы. А у одного «запищавшего» проверили и рюкзак.

Недавно корреспондент "КП-Крым" проверили школы Симферополя, но пройти в учебные заведения без документов не удалось.

КОМПЕТЕНТНО

Директор Керченского политехнического колледжа Ольга Гребенникова рассказала, что после ЧП из резервного фонда Республики Крым выделили более 9 миллионов рублей на аварийно-восстановительные работы. Помимо этого, в колледже установили пожарную сигнализацию, новые тревожные кнопки, усилили видеонаблюдение внутри и снаружи, охранное освещение внутреннего двора, а также подключили телефон с определителем номера.

- Сегодня все меры безопасности, которые возможны, мы пытаемся провести, чтобы уберечь наших детей и сотрудников. С 14 января у нас организовано дежурство группы студентов, по 3-5 человека по всему учебному зведению. Кроме того, мы закрыли выходы во дворы, они откроются только в том случае, если сработает пожарная сигнализация. У нас с 1 февраля вводится карточная система. Мы установили эту систему еще 26 сентября, но у нас 1000 с лишним студентов и 200 преподавателей, а карты нужно было запрограммировать пофамильно. Мы не успели это сделать до трагедии. Каждый студент и преподаватель распишутся, что их получили. То, что вы прошли в колледж без студенческого билета - я сейчас буду в этом разбираться и, все напишут мне объяснительные. Но могу вас заверить, что у нас все посетители проходят с предъявлением паспортов, их записывают. Студенты заходят по предъявлению студенческих билетов. Кроме того, у нас и в колледже, в общежитии круглосуточно дежурит крымское ополчение, - отметила Гребенникова в комментарии "Комсомольской правде - Крым".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Настоящий теракт": директор Керченского политехнического колледжа рассказала о взрыве

Руководитель Керченского политехнического колледжа, где ранее прогремел взрыв, рассказала, что чудом избежала гибели (подробнее).

Единственным охранником Керченского политехнического колледжа была 67-летняя бабушка

При нападении на учебное заведение она получила осколочное ранение (подробнее).

В корпусе керченского колледжа, где прогремел взрыв, возобновились занятия

Главный вход пока закрыт (подробнее).

Керченский политехнический колледж отремонтировали после взрыва

Летом 2019 работы продолжатся (подробнее).

Кто и как может пройти в крымские школы

После керченской трагедии «Комсомолка» проверила, как встречают посторонних в школах (подробнее).

После трагедии в Керчи Путину предоставили предложения по безопасности учебных заведений Крыма

Для этого работала специальная комиссия (подробнее).