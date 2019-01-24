Где в Симферополе 24 января набрать воду: Время и адреса, куда приедут автоцистены

В Симферополе 24 января с 9 утра крупные села и микрорайоны останутся без воды. Ограничения будут введены до 20.00 в связи с аварийно-восстановительными работами на водоводе по ул. Генерала Васильев.

Где не будет воды:

В селах Малиновка, Кизиловое, Фонтаны, Каштановое, Партизанское, Тополи, Новопавловка, Почтовое, Приятное Свидание, Чистенькое, Трехпрудное, Молочное, Дубки, Левадки, Перово, СТ «Родничок», СТ «Союз», СТ «Ивушка».

В микрорайонах «Заводское», «Новоромановка», «Льдозавод», «Промзона», район пер. Элеваторный, улиц Крымской Правды, Батурина, Трубаченко; улица Севастопольская и прилегающие улицы - от 1-й Конной Армии до пер. Гренажный.

- Проблемы с водой из-за снижения давления в трубах могут возникнуть в районе Москольца, Украинки, железнодорожного вокзала, в центре города, районе улиц Кечкеметской, Л. Чайкиной, Стрелковой, Жени Жигалиной, Калинина, Дзюбанова, Спера, Лексина; пгт Грэсовский, пгт Аграрное, с. Молодежное - 1, 2, 3, 4, 5, СТ «Садовод», - сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.

ГДЕ НАБРАТЬ ВОДУ

Автоцистерны с живительной влагой будут находиться по следующим адресам:

ул. Валдайская, 5 с 11:00 до 13:00

ул. М. Василевского, 16 с 09:00 до 11:00

ул. Севастопольская, 114 с 09:00 до 11:00

ул. Севастопольская, 43 с 14:00 до 16:00

ул. Севастопольская, 94 с 11:30 до 13:00

пер. Заводской, 29 с 09:00 до 11:00

пер. Заводской, 44 с 11:30 до 13:00

ул. Залесская, 14 с 14:00 до 16:00