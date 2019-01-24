2019-01-23T17:46:12+03:00
Общество

Где в Симферополе 24 января набрать воду: Время и адреса, куда приедут автоцистены

Живительной влаги в крупных микрорайонах и селах не будет с 9.00 до 20.00
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
Поделиться:
Подвозить воду будут с 11.00 до 16.00.Подвозить воду будут с 11.00 до 16.00.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
Изменить размер текста:

В Симферополе 24 января с 9 утра крупные села и микрорайоны останутся без воды. Ограничения будут введены до 20.00 в связи с аварийно-восстановительными работами на водоводе по ул. Генерала Васильев.

Где не будет воды:

В селах Малиновка, Кизиловое, Фонтаны, Каштановое, Партизанское, Тополи, Новопавловка, Почтовое, Приятное Свидание, Чистенькое, Трехпрудное, Молочное, Дубки, Левадки, Перово, СТ «Родничок», СТ «Союз», СТ «Ивушка».

В микрорайонах «Заводское», «Новоромановка», «Льдозавод», «Промзона», район пер. Элеваторный, улиц Крымской Правды, Батурина, Трубаченко; улица Севастопольская и прилегающие улицы - от 1-й Конной Армии до пер. Гренажный.

- Проблемы с водой из-за снижения давления в трубах могут возникнуть в районе Москольца, Украинки, железнодорожного вокзала, в центре города, районе улиц Кечкеметской, Л. Чайкиной, Стрелковой, Жени Жигалиной, Калинина, Дзюбанова, Спера, Лексина; пгт Грэсовский, пгт Аграрное, с. Молодежное - 1, 2, 3, 4, 5, СТ «Садовод», - сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.

ГДЕ НАБРАТЬ ВОДУ

Автоцистерны с живительной влагой будут находиться по следующим адресам:

ул. Валдайская, 5 с 11:00 до 13:00

ул. М. Василевского, 16 с 09:00 до 11:00

ул. Севастопольская, 114 с 09:00 до 11:00

ул. Севастопольская, 43 с 14:00 до 16:00

ул. Севастопольская, 94 с 11:30 до 13:00

пер. Заводской, 29 с 09:00 до 11:00

пер. Заводской, 44 с 11:30 до 13:00

ул. Залесская, 14 с 14:00 до 16:00

Еще больше материалов по теме: «Вода для всех»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Авито обвиняет Авто.ру в краже объявлений
На рынке классифайдов России разразилась новая юридическая битва, на этот раз – в растущем сегменте продаж автомобилей. Крупнейший сайт объявлений, Авито, обвинил портал «Авто.ру» в недобросовестной конкуренции, проще говоря, краже объявлений
Новости 24
Суд в Симферополе отправил участника украинского нацбатальона под арест
На трассу "Таврида" высыпали 700 тонн противогололедных реагентов с начала года
В Симферополе ремонтируют водовод: часть города и района останется без воды
В центре Симферополя 24 января закроют для проезда часть улиц
Приют для животных в Симферополе достроят до конца года
«Они стоят у меня перед глазами»: Капитан иностранного судна после опознания тел матросов
В Симферополе за год планируют привести в порядок дорожную разметку
Крымские медики не будут осматривать тела погибших во время ЧП в Черном море иностранцев
В Симферопольском районе вытащили "Ниву", увязшую в грязи
На трассе Керчь-Феодосия задержали иномарку с четырьмя килограммами нелегальной черной икры
В Крыму нашли двух боевиков незаконного украинского батальона
Загоревшиеся в Черном море суда находились под санкциями США
Минздрав Крыма: Жизни спасенных моряков ничего не угрожает, "тяжелых" пациентов нет
Следком опубликовал видео пожара двух танкеров в Черном море
В течение суток МИД РФ в Крыму планирует подготовить документы для моряков из горевших судов
Рекорд 2018 года: В Крыму отдохнули на 28% больше туристов, чем в 2017 году
Часть Симферополя 23 января останется без света
В Керчи во время реконструкции Митридатской лестницы снесут самострои
Первые 20 тысяч тонн крымского зерна отправили в Сирию
Буксир с пострадавшими после пожара на танкерах в Черном море ожидают к 17.00 в порту Керчь
Иностранные суда "Маэстро" и "Канди" до сих пор горят в Черном море
Спасенных в Черном море иностранных моряков эвакуируют на борт МЧС
Эксперт назвал вероятную причину пожара на газовозах в Черном море
Медики ждут команды: Спасенных в Черном море иностранных моряков все еще не доставили в Керчь
Украинца приговорили к 8 месяцам колонии за незаконное пересечение границы с Крымом
Погода в Крыму на 22 января: туман, гололед и тепло до +4
Спасенные моряки после пожара на суднах в Черном море еще не отправились в Керчь