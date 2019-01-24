Снежный январь после летней засухи: В Крыму выпало почти 2 месячные нормы осадков

Январь в Крыму выдался снежным. За три недели нового года в некоторых районах полуострова выпала двухмесячная норма осадков. Это не может не радовать, так как прошлый год выдался засушливым.

Напомним, в 2018 году засуха нанесла аграриям ущерб на 1 миллиард рублей. В нескольких районах - Красногвардейском, Первомайском, Нижнегорском, Советском, Джанкойском и Ленинском районах ввлели чрезвычайное положение.

- Больше всего осадков выпало в восточном Крыму – Керчи и Владиславовке, почти две месячные нормы. В Алуште выпало почти полторы месячной нормы осадков – 53 миллиметра, при норме 83, - сообщили «Комсомольской правде – Крым» в Крымском управлении гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.

В Ялте при месячной норме 84 миллиметра, за три недели выпало 78 миллиметров осадков.

- На Ай-Петри снега уже выпало на 25% больше нормы, - говорят синоптики. – Высота снежного покрова в горах от 15 до 61 сантиметра.

КАК ПОГОДКА?

До конца недели снега в Крыму не ожидаются, но местами пройдут дожди. Погода будет теплой. Днем воздух прогреется до +8…+13 градусов, ночью – от +3 до +8. Ветер будет юго-восточный 7-12 метров в секунду, местами порывы усилятся до 15 метров в секунду.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Лыжники и сноубордисты рвутся в горы

Любители зимних забав в основном в Крыму катаются на Ангарском перевале и Ай-Петри, если нет угроза схода лавин.

На перевале крымчане в основном катаются на санках, тюбингах, ватрушках и плюшках (еще их называют надувными санками, подушками и кругами), на Ай-Петри - еще и на лыжах и сноубордах. Чаще всего ездят на «26-й километр» и на ««Кичкинэ».

На «Кичкинэ» два спуска длиной 320 и 450 метров. Они находятся в 1,2 километра от метеостанции по Бахчисарайскому шоссе, поворот направо.

Протяженность спуска на трассе «26-й километр» - 600 метров. Спуск расположен в пяти километрах от метеостанции по Бахчисарайскому шоссе.

Санки, лыжи и сноуборды там можно взять в прокат на месте.

Стоимость аренды снаряжения:

- лыжи и сноуборды (с ботинками) - 600 рублей на день

- санки - 500 рублей на день

- снегоход - 1000 рублей за 10 минут.

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