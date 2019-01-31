Иностранные танкеры в Черном море продолжают гореть, потушить порошком не удалось

Два иностранных танкера-газовоза вот уже 10 дней горят в Черном море. При этом на «Канди» продолжается открытое горение, а на «Маэстро» открытого пламени не наблюдается. Однако в Росморречфлоте предполагают, что продолжается закрытое горение.

- Мы проводили провели эксперимент, удастся ли потушить суда с применением порошковой смеси и пены, но он не удался. Сейчас продолжаем орошение водой, охлаждаем. Обеспечиваем максимально неудобные для огня параметры. В любом случае, внутрь не вторгаемся. Также обеспечиваем целостность этих судов, - сообщил «Комсомольской правде - Крым» пресс-секретарь Росморречьфлота Алексей Кравченко.

Сейчас судно «Демидов» орошает водой танкер «Канди», а «Меркурий» - газовоз «Маэстро».

Оба иностранных танкера стоят на якоре, они прекратили дрейфовать в сторону Крыма еще на прошлой неделе. Однако их пока не собираются буксировать к берегу.

- По кодексу мореплавания, решение о судьбе судна должен принимать судовладелец, если нет угрозы жизни людей или катастрофы серьезного масштаба. Разлива нефтепродкутов на месте горения судов не наблюдаем, - уточнил КП-Крым Кравченко.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/689202" frameborder="0"></iframe> В Керченском проливе уже 10 дней горят два судна с газом.

Прогнозов, когда суда перестанут гореть, пока нет, поскольку неизвестно, сколько топлива перевозили танкеры.

Также он добавил, что спасательные службы ждут, пока огонь утихнет, чтобы попасть на борт судов.

- Возможно, некоторые тела погибших находятся там, - сказал Кравченко.

Ранее высказывались опасения, что оба танкера взорвутся, но этого, к счастью, не произошло. Химики полагают, что взрыва не случилось, поскольку сейчас зима, и температура воздуха не позволила газу расшириться.

Напомним, танкеры загорелись вечером 21 января во время перевалки топлива - сжиженного пропан-бутана. На обоих судах было 32 человека. Их них 12 человек удалось спасти - с 22 по 25 января они находились в керченской больнице, где и получили квалифицированную помощь медиков. Главврач больницы Марат Еникеев сообщил, что серьезных диагнозов ни у кого не выявили. У одного из моряков поврежден глаз, у некоторых есть небольшие ожоги, большинство были просто простужены. Их состояние удовлетворительное, здоровью ничего не угрожает. 26 января спасенные моряки отправились домой - в Турцию и Индию, документы для них подготовили посольства их стран. 10 человек до сих пор считаются пропавшими без вести.

Активная фаза поиска завершена из-за "отсутствия разумной надежды найти кого-либо живым". Еще 10 человек погибли, их тела опознали коллеги. Четыре тела граждан Турции уже отправили домой, для транспортировки погибших граждан Индии готовит документы посольство.

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