2019-01-31T15:21:52+03:00
Спорт

Американцы называли ее ангелочком из Крыма: 12-летняя хоккеистка в составе сборной России обыграла команду США

Спортсменка из Симферополя София Зеленская променяла платье со стразами на клюшку и розовый шлем. И не пожалела ни разу [фото]
Анна МЕЛЬНИКОВА
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Розовый шлем, который уже стал визитной карточкой, спортсменка почему-то решила перекраситьРозовый шлем, который уже стал визитной карточкой, спортсменка почему-то решила перекраситьФото: Анна САДОВНИКОВА
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Сборная России по детско-юношескому женскому хоккею «раскатала» на льду американских спортсменок на турнире Mrs. Hockey Invite, который прошел в январе в солнечном городе Тампа (штат Флорида). В числе победителей - 12-летняя крымчанка София Зеленская, единственная хоккеистка в Крыму, вошедшая в российскую сборную.

Наши девочки обыграли противниц со счетом 6:1. Крымская спортсменка София Зеленская вошла в ТОП-10 участниц турнира по скорости движения с шайбой.

Россиянки обыграли американских спортсменок со счетом 6:1. Фото: из архива героини

Россиянки обыграли американских спортсменок со счетом 6:1. Фото: из архива героини

- Нам не говорили сначала, что мы будем играть с чемпионками. Иначе разволновались бы - это ведь такая ответственность, а мы же девочки! - вспоминает София турнир в Америке.

София в родном Симферополе играет в хоккейном клубе «Легион 2007» на позиции защитника. На льду уже четыре года.

На льду София уже четыре года. Фото: из архива героини

На льду София уже четыре года. Фото: из архива героини

- Дочка начинала с фигурного катания, но через пять месяцев поняла, что это не ее вид спорта. Не зацепил, - призналась «КП-Крым» мама чемпионки Наталья Зеленская. - Младший брат Софы - Илюша (10 лет) занимается хоккеем, в шутку предложил дочке попробовать сыграть на льду. А Софии так понравилось, что эта затея переросла в настоящее увлечение и страсть.

Сменить красивое, со стразами платье фигуристки на массивную экипировку хоккеиста Софу заставила сумасшедшая энергетика на льду, которая ощущается во время тренировок и игр.

В то же время Софа остается милой девочкой с ангельской внешностью. Узнать на льду ее легко - по розовому шлему.

- Правда, я его уже перекрасила в красный. Надоел розовый, и так мальчишки серьезно не воспринимают. Не верят, что девочка на льду может показать хорошие результаты. Только когда вернулась из Америки с некоторыми мальчиками стали складываться лучше отношения - зауважали, - говорит «Комсомольской правде – Крым» Софа.

Фото: из архива героини

Фото: из архива героини

Стремиться еще есть к чему. Сама чемпионка считает, что во Флориде, в Тампе сыграла «на троечку», могла и лучше. Поэтому во время очередных соревнований, которые пройдут в апреле в Финляндии хочет показать еще лучший результат. А для этого надо усиленно тренироваться.

День у Софии расписан по минутам. Две тренировки в день - на земле и на льду, а еще учеба. Девочка учится в медико-биологическом симферопольском лицее. Хочет освоить профессию зубного техника.

Предметы серьезные, Софа идет на одни пятерки.

- Хоккей, это конечно хорошо, но от травм никто не застрахован. Спортсмен может в любой момент попрощаться со льдом, поэтому еще одна профессия нужна, - по-взрослому рассуждает девочка. - Хотя и мечтаю пробиться в самую престижную женскую хоккейную лигу - ЖХЛ.

Помимо учебы и хоккея у Софии есть еще одно увлечение - она обожает читать. Увлекается фантастикой и русской классикой.

А также увлеченно смотрит сериал про хоккей «Молодежка», переживает за любимого героя - Андрея Кисляка.

Кстати, в будущем София перестанет быть единственной девочкой-хоккеисткой в Крыму. Ее маленькая сестричка Серафима (4 года) тоже делает первые шаги на льду в этом виде спорта. Хочет быть, как сестра!

А родители смеются, говорят, что третьего хоккеиста в семье не переживут.

КОНКРЕТНО

В турнире во Флориде участвовали 11 сильнейших команд Северной Америки и сборная России, которая впервые в истории вошла в число участников соревнований. Россию представляли спортсменки из Санкт-Петербурга, Москвы, Калужской области, Нижнего Новгорода, Красноярска, Твери, Пермского края, Крыма, Череповца, Ленинградской и Московской областей, а также из Пскова. В финале российские спортсменки вышли на лед с 4-мя победами и всего одним поражением, обыграв сильнейшую американскую команду.

ЛОЖКА ДЕГТЯ

По словам мамы крымской чемпионки Натальи Зеленской, Крым у многих не ассоциируется с зимними видами спорта. А ведь на полуострове полно талантливых ребят, которые грезят хоккеем.

- Хоккей - это дорогой вид спорта и не все ребята могут себе позволить им заниматься. Дочка многому научилась не только в Симферополе, но и занимаясь в Ялте. В Ялтинской федерации зимних видов спорта президент Евгений Мельников пытается сделать этот вид спорта популярным в Крыму. Но хотелось бы, чтобы власти также обратили внимание на наших хоккеистов и оказывали бы поддержку.

СПРАВКА «КП»

Собираем хоккеиста.

Для игры в хоккей понадобятся:

- коньки – от 4500-5000 рублей

- клюшка – 6500-9000;

- шлем с маской – от 3000;

- панцирь (нагрудник) – 2500-3000;

- налокотники – 1300-2000;

- шорты – 2700-3200;

- щитки – 1700-2300;

- перчатки (краги) – 3200-3700.

Итого выходит от 25400 до 31200 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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