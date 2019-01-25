Спасатели хотят подняться на борт горящего в Черном море танкера "Канди"

В Черном море, где произошло возгорание двух иностранных танкеров «Канди» и «Маэстро», 25 января продолжают искать тела погибших.

- Утром сейчас возобновилась работа спасателей. Еще вчера прибыла одна спасательная бригада на буксире «Меркурий», - сообщил пресс-секретарь Росморречьфлота Алексей Кравченко.

По его словам, спасатели осматривают территорию, прилегающую к танкеру «Канди». Дрейф удалось зафиксировать, поскольку со вчерашнего дня его держит судно «Спасатель Демидов».

- Аварийщики осмотрят корпус «Канди» и примут решение, возможно ли подняться на борт аварийной группе. Если да, то они попытаются отдать один из якорей этому судну, чтобы избежать дальнейшего дрейфа. Периодически подходит «Спасатель Демидов» и орошает район, прилегающий к танкерам, - рассказал Алексей Кравченко.

Судно «Канди» еще горит. Пожар там сильнее, чем на «Маэстро». Сейчас газовозы находятся в трех милях от территориальных вод России.

Что касается результатов поисков, тела погибших пока не удалось обнаружить.

- Вчера были привлечены впервые различные летательные аппараты. Утром работал вертолет МЧС, потом использовался беспилотник Черноморского флота «Форпост», который летал с 15.00 до 21.00, а также самолет морской авиации Черноморского флота (Ан-26). Они работали над квадратом, искали, но ничего нового не обнаружили. Пока ведем поиски. Если бы моряки были в спасательных жилетах, думаю, их бы уже нашли. По меньшей мере, три дня должно пройти, чтобы тела поднялись на поверхность по естественным причинам. Очевидно, часть людей могла остаться на горящих судах, - уточнили в Росморречьфлоте.

Напомним, танкеры "Канди" и "Маэстро" загорелись вечером 21 января в Черном море. Всего на борту танкеров было 32 человека, 12 иностранных моряков удалось спасти, еще десять погибло – их тела уже опознали. Быстро провести спасательную операцию мешала плохая погода - сильный ветер, шторм и туман. Не сразу к месту происшествия успел приплыть спасательный буксир. Еще 10 моряков числятся пропавшими без вести, их продолжают искать.

Спасенные моряки находятся в Керченской городской больнице №1 с вечера 22 января, им оказывают помощь.

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