Переход на Ракетной в Симферополе затопило: горожане перелезают через рельсы и забор

На улице Ракетная переход давно стал достопримечательностью. После снега или дождя он превращается в настоящую полосу препятствий. Там набирается по щиколотку воды. И чтобы хоть как-то выйти сухими, местные проложили плиты. Но и они не всегда спасают положение. Все бы ничего, но переход находится прямо под железнодорожными путями, за которыми сразу же следует забор. Его установили давно, после несчастного случая, который произошел с одним из пешеходов. Теперь же большинство людей идут по рельсам и перелезают через забор, совсем как школьники. Поезда здесь почти не ходят.

- Меня точно также не устраивает сложившаяся ситуация. С младшим ребенком хожу через ЖД пути. А с каляской вообще не могу перейти на другую сторону. И мне очень интересно кто спускает эти плиты в переход и почему там до сих пор вода, - интересуется жительница Симферополя Лидия.

- Уже тогда пусть забор уберут, чтобы спокойно переходить можно было. Там же был переход. Разблокируйте тогда проход через пути, - пишет горожанка Лариса.

Горожанам приходится перелазить через забор. Фото: Леониод Карпов

- Это тоже не решение. Не каждая мама с коляской сможет перейти через пути. Например, мой ребенок весит 30 кг и 11 кг коляска, как мне перейти? Переход тоже не очень удобный, но всем же не на себе тянуть и безопасно, - пишет другая мама.

Нелегко через забор перелазить и пенсионерам, но они тоже, словно маленькие девочки и мальчики, преодолевают полосу препятствий.

Кто виноват и что делать

Сейчас переход находится на балансе не у города, а у Крымской железной дороги (КЖД), и предприятие не занимается его благоустройством.

- В этом переходе мы подбеливали все, лампочки вкручивали, следили за общим состоянием, хоть он и находится на балансе КЖД. В четверг откачивали оттуда воду, а она опять набралась. Там есть проблема подземных вод, этот вопрос так быстро не решить. Наталья Маленко (глава администрации - ред.) дала задачу профильному заму решить эту проблему. Будем брать перход на баланс города и передавать МУПу "Метроград", но это примерно три месяца, - сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.

В четверг в переходе откачивали воду. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Сейчас на балансе МУПа "Метроград" находится 18 подземных переходов, в которых периодически проводится косметический ремонт. До 31 января специально созданная администрацией города комиссия проверит все подземки, а по итогам будет составлена "дорожная карта", в которой определят дальнейшие действия по ремонту и благоустройству переходов. В середине декабря Наталья Маленко была намерена убрать всю подземную торговлю. Но позже ее решение изменилось - с предпринимателями продлили договоры аренды, и пока выселять их никто не планирует.

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