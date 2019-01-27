В Крыму отметили 75-ую годовщину снятия блокады Ленинграда митингами

75-летие со дня снятия блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны в Севастополе отметили 26 января.

Митинг прошел у Мемориала героической обороны Севастополя 1941-1942 годов.

Ветераны, жители города, представители общественных организаций и местные власти пришли в пасмурный день с цветами, чтобы почтить память погибших.

- Блокада Ленинграда – одна из самых трагических страниц в истории нашей страны. На долю защитников и жителей блокадного города выпали тяжелейшие испытания, но ничто не сломило волю ленинградцев к победе. 872 долгих дня и ночи, превозмогая голод и холод, защищали ленинградцы, представители многих национальностей одной большой Родины великий город. Под непрерывными бомбежками и артобстрелом они самоотверженно трудились на военных заводах, в составе дивизий народного ополчения героически сражались с врагом. И город выстоял, - зачитал обращение главы города заместитель губернатора Александр Пушкарев.

Выразив также благодарность всем ветеранам-блокадникам, пожелав крепкого здоровья, счастья, энергии, тепла и заботы близких.

В Керчи в этот день также прошло торжественное мероприятие во время которого были награждены ветераны.

Жители Керчи 26 января возложили цветы к звезде города-героя Ленинграда на горе Митридат.

Память о ленинградцах, которые погибли в страшных муках, защищая город ценой собственной жизни, почтили минутой молчания.

Напомним, блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и продлилась 872 дня до 27 января 1944 года.