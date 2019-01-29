Парусная регата и автопробег: В Севастополе придумали, как отметить пятую годовщину крымской весны

В Севастополе озвучили основные мероприятия, которые пройдут в честь празднования пятой годовщины возвращения Крыма в состав России.

Отмечать начнут с 23 февраля, когда в городе пройдет шествие отрядов севастопольской самообороны. Маршрут движения: от Екатерининского сквера до Мемориала героической обороны Севастополя 1941-1942 годов, где участники митинга возложат цветы.

С 15 по 17 марта пройдет парусная регата «Русская весна». Также запланирован автопробег по маршруту Симферополь-Севастополь-гора Гасфорта.

- 16 марта делегация из Севастополя примет участие в праздничном шествии в Симферополе, посвященном пятилетней годовщине общекрымского референдума. Также 16 марта на базе Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя стартует культурно-патриотический фестиваль «Мы вместе», - сообщает пресс-служба правительства города.

Кроме того, в этот день в Севастополе пройдет утренник для детей, родившихся 16 марта 2014 года, - «Дети Русской весны».

18 марта на площади Нахимова развернут огромный триколор. Вечером пройдет концерт с участием звезд отечественной эстрады. Имена гостей пока держат в секрете.

Праздничная программа пройдет в каждом городе и районе полуострова.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

А В ЭТО ВРЕМЯ

Программа мероприятий на годовщину "Крымской весны-2019": флешмобы, концерт и фейерверк

В день годовщины референдума, 16 марта, в Симферополе пройдет праздничный митинг, возложение цветов к памятникам "Народному ополчению всех времен" и "Вежливым людям", вечером горожан ждет концерт. Также в этот день пройдет фестиваль декоративно-прикладного творчества и реализация арт-проекта "Время Крыма".

18 марта, в день воссоединения Крыма с Россией, в Симферополе днем пройдет ярмарка работ мастеров декоративно-прикладного искусства и народных ремесел, спортивные мастер-классы, показательные выступления спортсменов и различные соревнования, шествие кубанских и крымских казаков, молебенв Александро-Невском соборе. В этот день в городах и районах РК организуют молодежный флешмоб. (подробнее)

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