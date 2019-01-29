Боремся с гололедом: Чем в Крыму обрабатывают дороги

Зима в Крыму бывает редко, но все же бывает. В этом году в январе выпало столько снега, как никогда раньше. Буквально за первые три недели нового года во многих городах была превышена двухмесячная норма осадков.

После засушливого лета для аграриев это счастье, а для коммунальщиков - стресс. Нужно ведь что-то делать, чтобы прохожие из-за гололеда руки и ноги не переломали. В прошлые годы улицы песко-соляными смесями обрабатывали редко, дороги и тротуары были покрыты сплошной коркой льда.

В этом году местные чиновники взяли пример с других городов России, где снег - не редкость. В Симферополе, например, начали обрабатывать улицы уральским «Бионордом».

- Как увидел снег за окном, подумал, что придется оставить машину в гараже и ехать на работу на автобусе. Но, на удивление, после мороза проезжая часть не была покрыта льдом. Видимо, наконец-то, улицы чем-то нормальным обрабатывать стали, - говорит автомобилист Владимир Евтушенко. - Интересно, что это за вещество, и не поржавеет ли машина после зимы?

Мы решили узнать у специалистов, что это за материал и какого эффекта от него ждать.

ПЕСОК ОПАСЕН ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Дорожники говорят, что сейчас в стране все больше переходят на современные противогололедные материалы, потому что они эффективнее убирают наледь и бережнее относятся к инфраструктуре, а также к природе.

Как показали исследования Северо-Западного медицинского университета имени Мечникова, песок, который раньше любили щедро сыпать либо по отдельности, либо вперемешку с солью, далеко не безопасен. За зиму он измельчается и превращается в частицы, которые хорошо аккумулируют всю городскую химию: выхлопные газы, отходы индустриального и автомобильного комплексов, а это и тяжелые металлы, и канцерогены, и бензопирены. С приходом тепла вся эта «таблица Менделеева» имеет свойство превращаться в облака пыли, которой дышат люди и животные. Врачи отмечают: такой «обогащенный» воздух может приводить к возникновению аллергий, болезней дыхательной, нервной и сердечно-сосудистой систем.

РЕАГЕНТЫ ПРОТИВ ТРАВМ

Кроме того, песок и пескосоли менее эффективены, чем современные материалы, как противогололедные средства. Статистика показывает, что в тех городах, где используют многокомпонентные реагенты, снижаются показатели по травматизму и аварийности.

Например, самарские чиновники и специалисты ГИБДД в декабре озвучили итоги применения «Бионорда». На него город частично перешел в 2011 году в экспериментальном режиме, а в 2014 году обрабатываемая территория была увеличена. Как оказалось, аварийность на улицах, где применяли разработку, снизилась на 11 процентов, показатели по травматизму пешеходов упали на 44 процента!

Но самый яркий пример - это сравнение двух российских столиц. В Москве применяют реагенты, а в Санкт-Петербурге - песок. Если в Москве при количестве проживающих более 13 млн человек за зиму на льду травмируется чуть более двух тысяч человек, то в Санкт-Петербурге с численностью населения в два раза ниже показатели по шишкам, ушибам и более серьезным последствиям каждый год ставят новые «рекорды». Например, только за новогодние каникулы в северной столице в травмпункты обратились 1300 человек! Причиной тому переход в городе на Неве на песок для борьбы со льдом. Такой эксперимент власти города начали еще два года назад, получив сразу же всплеск аварийности из-за неудовлетворительных дорожных условий.

В итоге сейчас СМИ города пестрят сообщениями о необходимости применения реагентов, а жители в соцсетях жалуются на травмы из-за гололеда.

Дорожники говорят, что сейчас в стране все больше переходят на современные противогололедные материалы.

КАК ГОВОРЯТ СПЕЦИАЛИСТЫ

Россия целенаправленно переходит на современные реагенты по аналогии с западными странами.

- Надо понимать, что реагенты - это единственный способ для качественной очистки дорог и тротуаров в условиях больших городов от наледи сейчас. Так делают уже давно в Европе, в странах Скандинавии, США, Канаде, потому что власти обязаны гарантировать людям безопасность жизни и здоровья, - рассказала руководитель Ассоциации зимнего содержания дорог Анна Климентова.

Она добавила, что если раньше под реагентами в основном подразумевали галит и пескосоли, то сейчас отечественная промышленность по аналогии с зарубежными аналогами производит многокомпонентные материалы. В их составе: соли натрия и кальция, а также специальные добавки против коррозии и для поддержки прикорневой системы растений.

- Как известно, соли - это элемент многих экосистем на планете. Та же морская вода насыщена ими. Человечество давно уже научилось использовать их свойства себе на благо. Способность топить лед - одно из таких полезных качеств. Вопреки расхожим мнениям о том, что реагенты могут вызывать аллергии, данная информация не находит подтверждения в науке. Ведь соли не испаряются, а значит, «надышаться» ими после противогололедных обработок нельзя, - уточняет специалист.

По сути, тот состав, которым обрабатывают дороги в Крыму, очень похож на концентрированный экстракт морской воды. Только он в твердом виде.

ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТОВ

Само по себе лакокрасочное покрытие машин устойчиво к воздействию реагентов. Но беречь авто от сколов нужно, потому что коррозионной активностью обладает почти все вокруг: вода, воздух, талый снег и многое другое.

Сравнивая отрицательное влияние на металлы стоит отметить, что этот показатель считается от атмосферного воздуха. Его показатель составляет порядка 0,8 мг/см2. У песко-соляной смеси аналогичный показатель, а у «Бионорда - 0,4 - 05.

Поэтому дорожники советуют обрабатывать автомобиль специальными защитными средствами, чтобы защитить кузов.

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ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ

При покупке зимних сапог и ботинок в первую очередь обращайте внимание на материалы, из которых они сделаны.

- Очень часто покупатели, особенно девушки, смотрят на внешний вид сапог, выбирают покрасивее. Но забывают о том, что тонкой замше и необработанной коже вредна любая влага, даже обычный талый снег. Перед выходом на улицу в слякоть нужно обрабатывать обувь водоотталкивающими спреями, - советуют продавцы.

Лаковое покрытие может потрескаться от перепада температур. Более устойчивы к талому снегу синтетические материалы. Так что проблема здесь не в реагентах, а в уходе за сапогами.

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ИСПОЛЬЗОВАТЬ РЕАГЕНТЫ ДЕШЕВЛЕ, ЧЕМ ПЕСОК

Коммунальщики начали отказываться от использования песко-соляных смесей, так как применять реагенты выгоднее. Песок хоть и дешевле в цене, но его нужно в несколько раз больше. Кроме того, песок необходимо обязательно утилизировать зимой, собирать весной, чистить ливневые стоки. Вот и получается, что скупой платит дважды.

- Учитывая, что современных материалов зачастую требуется в 5 - 8 раз меньше, чем песко-соляных смесей (вместо 350 граммов на квадратный метр - всего 40 - 80), то разрыв между ценой на песок и реагентами стремительно тает, - поясняют эксперты.