С января федеральные телеканалы должны были перейти на цифровое вещание. Старые антенны и телевизоры, выпущенные до 2013 года, технически не смогли бы принимать новый формат. Поэтому зрителям, чтобы не остаться без любимых передач, нужно было покупать специальные антенны и приставки. Покупать новое оборудование придется, но не сейчас, а летом. Отключение аналогового вещания отсрочили на полгода.

«Комсомолка» ответит на главные вопросы, которые чаще всего читатели задают о цифровом и аналоговом ТВ. За помощью мы обратились к министру внутренней политики, информации и связи РК Сергею Зырянову.

1. До какого числа в Крыму будет работать аналоговое ТВ?

С 3 июня Крым перейдет на цифровое телевидение. После отключения трансляции аналоговых телепрограмм на их частотах будет размещено сообщение о необходимости перехода на прием цифрового телевидения. Заставка будет передаваться в течение недели. За это время нужно будет установить дома необходимое оборудование.

Переход на цифровое вещание не означает, что местные телеканалы перестанут показывать. Региональные телекомпании смогут продолжить работу в аналоговом формате, пока это будет для них экономически целесообразно. На «цифру» переходят в первую очередь федеральные каналы.

2. Сколько будет работать местных цифровых телеканалов и каких?

Пока семь: «Первый Крымский», «Мир 24», «Миллет», «Москва 24», «Информационный канал Севастополя», «Первый Крымский», «Крым 24».

3. Придется ли за цифровые телеканалы платить?

Нет, вещание бесплатное.

4. Как проверить, будет ли телевизор принимать «цифру»?

Для просмотра цифровых программ нужен телевизор формата DVB-T2, в основном это телевизоры выпуска после 2013 года. Второй вариант - подключение к старому телевизору цифровой приставки.

- Чтобы определить, будет ли ваш телевизор принимать цифровые телепрограммы, необходимо проверить в инструкции к нему возможность приема телесигналов в формате DVB-T2. В случае наличия такой возможности осуществить его настройку согласно инструкции, - советуют специалисты.

5. Какое оборудование покупать?

Для приема бесплатного цифрового эфирного телевидения владельцам современных телевизоров достаточно приобрести и подключить антенну дециметрового диапазона, если такой у вас нет. Антенна может быть коллективной или индивидуальной, наружной или комнатной - в зависимости от условий проживания телезрителя.

Если телевизор старого образца (модель до 2013 года и старше), кроме дециметровой антенны потребуется дополнительно приобрести и подключить цифровую приставку стандарта вещания DVB-T2.

Дециметровую антенну, цифровую приставку и соединительный антенный кабель можно купить в магазинах, занимающихся продажей электронной бытовой техники. Стоимость антенны - от 400 рублей, приставок - от 1000.

Подключение оборудования не занимает много времени и не требует специальных навыков и знаний. Это можно сделать самим дома.

Как выбрать и подключить тюнер.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

6. Можно ли получить приставку или антенну бесплатно?

В Крыму разрабатывается специальная программа. После покупки и установки необходимого для приема «цифры» оборудования, некоторым категориям льготников вернут потраченные деньги. Для этого нужно будет подать заявление в департамент социальной защиты муниципального образования. Чеки не выкидывайте, их нужно будет приложить к заявлению.

7. Насколько процентов Крым готов к цифровому вещанию?

Все необходимые работы завершены. Цифровым телевидением будет охвачено более 95% населения полуострова. Остальные - это менее 5% крымчан, которые живут в отдаленных районах. Смотреть бесплатные федеральные телеканалы они смогут с помощью спутникового телевидения. Для этого нужно будет заключить договор с оператором спутникового ТВ.