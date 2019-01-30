Капитана российского корабля выкрали украинские спецслужбы?

Владимир Горбенко десять месяцев не видел семью. Сначала он вместе с командой был заблокирован украинскими пограничниками на борту сейнера «Норд». Потом с него взяли подписку о невыезде с Украины, и он вынужден ждать суда у родственников в Мелитополе.

Татьяна, у которой он жил, пришла домой из магазина около полудня в субботу 26 января - Владимира не было. «Наверное, вышел погулять» - решила женщина.

Но скоро увидела, что телефон Горбенко лежит на тумбочке. Тут-то женщина и заподозрила неладное. Не зря: ни вечером, ни на следующий день Владимир не вернулся. Такого с ним за все время «постоя» никогда не было. До сих пор никто из знакомых не видел моряка.

Судя по всему, последней с Владимиром поговорила его мама.

- Мы созвонились в субботу с утра. Все было, как обычно, - рассказала «КП» Евгения Горбенко. - Хотя до этого с ним целую неделю не было связи. Видимо, депрессия накатила. Он рассказывал, что бывает, сил вообще нет, покушает и лежит. У него же тут жена, двое детей, а он там застрял. Тяжело ему.

Кстати, пропал Горбенко накануне заседания суда. 1 февраля в Киеве должны были начать рассматривать его дело. До этого слушания под разными предлогами откладывались.

Известно, что накануне исчезновения Горбенко получил деньги от директора рыбколхоза имени Первого мая, которому принадлежит «Норд», Сергей Лесков.

- В пятницу я перевел ему сумму на карточку, каждый месяц так делаю. Чтобы было, на что жить, - говорит Лесков. - Поговорили про суд, начнут ли 1 февраля. Рассказал ему наши новости, он каждый раз спрашивает, как дела в колхозе. Слышно, что соскучился по работе.

Адвокаты и родственники Владимира Горбенко написали заявление о пропаже в полицию. В документе юристы указали свои версии случившегося.

- Не исключено, что на Горбенко оказывают психологическое и другое давление с целью убедить его заключить соглашение о признании виновности, - говорится в документе. - Вероятно, что нашего подзащитного задержали, чтобы он не мог отмечаться у своего следователя и являться в суд. Тогда появились бы основания для применения к нему более жестких мер, например, помещение в СИЗО.

Также адвокаты напоминают, что СБУ в апреле уже похищала капитана прямо с борта «Норда». Тогда о его местонахождении стало известно через пять часов.

- Капитану много раз предлагали признать вину, но он отказывался. Просто потому что не делал того, в чем его обвиняют, - комментирует адвокат Горбенко Максим Могильницкий. - Он рассказывал мне, что за ним постоянно ведется скрытое наблюдения. То есть исчезнуть без ведома СБУ он попросту не мог.

В спецслужбе свою причастность к пропаже моряка отрицают. В незалежной ходят слухи, что Горбенко якобы выкрали россияне. Только вот дома в Керчи он так и не объявился. Слезы в голосе матери вряд ли можно сыграть.

СПРАВКА «КП»

25 марта 2018 Госпогранслужба Украины задержала в Азовском море сейнер «Норд» с десятью членами экипажа на борту. Капитана судна Владимира Горбенко обвинили в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины с целью нанесения вреда интересам страны» - это формулировка из Уголовного кодекса Украины. Ему грозит лишение свободы сроком на пять лет. Пограничники Незалежной отказывались выпускать членов экипажа по российским паспортам, поскольку Киев считает их своими гражданами. Двум морякам удалось сбежать в Россию через Белоруссию. Оставшиеся, кроме капитана, вернулись в Россию 30 октября в обмен на рыбаков с двух украинских судов, которые вышли на незаконный промысел возле Крыма. Сейнер «Норд» выставлен на аукцион, который запланирован на 11 февраля.

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